Российские алмазы задержались на родине

(kommersant.ru) - Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу. Санкции, наложенные на АЛРОСА, позволяют ей поставлять алмазное сырье в Индию, но возникают проблемы с оплатой. Ограничения усугубили и без того наблюдавшийся на мировом рынке дефицит алмазов, так что падение доходов российских производителей оказалось во многом компенсировано ростом цен. При этом аналитики уверены, что проблемы с транспортной и финансовой логистикой в конечном итоге будут решены и серьезного падения добычи АЛРОСА ожидать не стоит.