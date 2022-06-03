Российские алмазы задержались на родине

(kommersant.ru) - Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу. Санкции, наложенные на АЛРОСА, позволяют ей поставлять алмазное сырье в Индию, но возникают проблемы с оплатой. Ограничения усугубили и без того наблюдавшийся на мировом рынке дефицит алмазов, так что падение доходов российских производителей оказалось во многом компенсировано ростом цен. При этом аналитики уверены, что проблемы с транспортной и финансовой логистикой в конечном итоге будут решены и серьезного падения добычи АЛРОСА ожидать не стоит.
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IDE успешно провела ярмарку «Голубое и белое», ставшую дозой адреналина для участников
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03 июня 2022