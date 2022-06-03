Израиль подписал торговую сделку с ОАЭ

Автор: Патрик Кингсли (Patrick Kingsley)

(nytimes.com) – Во вторник на прошлой неделе министры правительств Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов подписали соглашение о свободной торговле, которое после ратификации станет самой масштабной сделкой такого рода между Израилем и арабской страной и последним примером углубления связи между еврейским государством и некоторыми арабскими правительствами.

Текст соглашения еще не опубликован и все еще подлежит рассмотрению израильским парламентом и официальной ратификации израильским правительством - процесс, который займет не менее двух недель. Но официальные лица заявили, что после подтверждения соглашение ослабит ограничения почти на всю торговлю между двумя странами и может увеличить ее годовую стоимость в 10 раз в течение пяти лет.

Скорость, с которой сделка оформилась — она была заключена менее чем через два года после установления официальных отношений между Израилем и Эмиратами, — подчеркивает готовность, с которой некоторые арабские лидеры теперь принимают Израиль после многих лет дипломатической изоляции.

На протяжении десятилетий Израиль подвергался остракизму со стороны всех арабских стран, кроме двух, а остальные в основном избегали официальных дипломатических отношений с ним из-за отсутствия разрешения израильско-палестинского конфликта.

Ситуация изменилась в 2020 году, когда Израиль в рамках четырех соглашений, заключенных при посредничестве администрации Трампа, установил дипломатические отношения с Бахрейном и ОАЭ, восстановил их с Марокко и улучшил отношения с Суданом.

Соглашения отразили изменение приоритетов тех стран, которые теперь считают создание палестинского государства менее важным, чем построение единого фронта против угрозы со стороны Ирана и налаживание более тесных торговых и военных связей с Израилем.

Торговая сделка, подписанная в Дубае министрами экономики Израиля и Эмиратов Орной Барбивай (Orna Barbivay) и Абдуллой бин Тук аль-Марри (Abdulla bin Touq al-Marri), является наиболее существенным следствием этих соглашений.

По словам представителей обоих министерств, сделка приведет к отмене тарифов на 96 процентов товаров, продаваемых между двумя странами в течение пяти лет.

По данным министерства экономики Израиля, в 2021 году объем двусторонней торговли составил 885 млн долларов США. Соглашение о свободной торговле может позволить увеличить годовой объем торговли до 10 млн долларов в течение пяти лет, заявило министерство экономики Эмиратов.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт (Naftali Bennett) назвал сделку «исторической» и сказал, что переговоры, которые начались примерно во время визита г-на Беннета в Эмираты в декабре прошлого года, привели к «быстрейшему заключению соглашения о свободной торговле в истории Израиля».

Мохамед аль-Хаджа (Mohamed Al Khaja), посол Эмиратов в Израиле, назвал это «беспрецедентным достижением».

По данным израильского правительства, сделка расширит торговлю лекарствами, медицинским оборудованием, продуктами питания, пластиковыми изделиями и удобрениями, а также израильскими ювелирными изделиями.

Сделка также улучшит двустороннее сотрудничество в области прав интеллектуальной собственности, авторского права и патентов, особенно в области технологий и сельского хозяйства. В заявлении Израиля говорится, что это также может помочь израильским и эмиратским компаниям конкурировать за государственные контракты в обеих странах.

Сделка следует за несколькими другими вехами в отношениях между Израилем и его новыми арабскими партнерами.

Г-н Беннет и несколько его министров встретились со своими коллегами в ОАЭ и Бахрейне — визиты, которые когда-то считались немыслимыми, — и некоторые министры также посетили Марокко. Эти теплые отношения также укрепили отношения Израиля с Египтом, его старейшим арабским партнером. Египет и Израиль заключили мирное соглашение в 1979 году, но избегали установления теплых отношений до недавней оттепели между Израилем, Эмиратами, Бахрейном и Марокко.

В знак улучшения отношений между Израилем и Египтом г-н Беннетт встретился в марте в Египте с Мохаммедом бен Заидом (Mohammed bin Zayed), лидером Эмиратов, и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси (Abdel Fattah el-Sisi) — еще одна встреча на высшем уровне, которую было трудно представить до 2020 года.

Израиль также подписал временные соглашения об обороне с министерствами обороны Бахрейна и Марокко, упрощая их армиям координацию и торговлю военной техникой. А на весьма символичной встрече в марте министры иностранных дел Израиля, Египта, Бахрейна, Марокко, ОАЭ и Соединенных Штатов собрались на юге Израиля, в доме, где по выходе в отставку жил премьер-министра Израиля Давид Бен-Гурион (David Ben-Gurion), основатель государства.

Евреи, проживающие в Эмиратах, также все более открыто соблюдают свои религиозные традиции. По оценкам лидеров общины, количество соблюдающих свои традиции евреев, проживающих в Дубае, удвоилось за последний год до 500, и за это время открылось не менее пяти кошерных ресторанов.