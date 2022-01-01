Навсегда, но в дефиците: Bank of America повысил прогноз цен на бриллианты на фоне самого ограниченного предложения с 2008 года

Автор: Барбара Коллмейер (Barbara Kollmeyer)

(marketwatch.com) - Возможно, бриллианты сейчас они не самые лучшие друзья инвестора, но они, по крайней мере, должны быть на этом уровне.

Об этом говорится в исследовании Bank of America, который повысил свой прогноз цен на этот драгоценный камень на 2022 год на 15%. Обоснование такое же, что и в отношении многих других товаров в наши дни: ограниченное предложение и высокий спрос означают более высокие цены. За этим стоит еще и набор знакомых причин — Россия, Китай и инфляция.

Санкции в отношении компании АЛРОСА (RU:ALRS), ключевой российской государственной алмазодобывающей компании, усложняют такие поставки на Запад, в то время как политика Китая по борьбе с COVID-19 ударила по расходам на предметы роскоши в его крупных городах. Однако Bank of America утверждает, что США в настоящее время обеспечивают около 50% мирового спроса на бриллианты.

И, по мнению аналитиков во главе с Джейсоном Фэйрклафом (Jason Fairclough), цены на бриллианты исторически «опередили» инфляцию и при этом они растут особенно бодро на эти камни, поскольку «повышение затрат означает более высокие предельные издержки = более высокие ценовые ожидания».

Предложение бриллиантов в настоящее время является самым низким со времен Великого финансового кризиса 2008 года. «Мы видим, что фундаментальные факторы по-прежнему поддерживают цены в краткосрочной перспективе; мы ожидаем, что мировое предложение достигнет пика в 114 млн каратов в 2023 году», что все еще ниже уровня производства 2017 года, говорят Фэйрклаф и его команда.

Они сослались на индекс цен на алмазы от Polishedprices.com в качестве дополнительной поддержки своего прогноза по бриллиантам — он вырос на 80% по сравнению с минимумом сентября 2020 года.

Из доминирующих компаний, работающих в этом пространстве, банк обновил данные по британской Petra Diamonds, порекомендовав покупать ее акции и подняв ценовой ориентир со 110 до 170 пенсов. Акции британской компании Gem Diamonds (GEMD) (-1,12%) и канадской Lucara Diamond (LUC) также рекомендовано «покупать».

И хотя Bank of America считает, что Азия останется лидером по спросу на бриллианты, кто знал, что США испытывают такую ​​жажду драгоценностей?

«Ключевой движущей силой является отсутствие заменителей расходов на роскошь среди потребителей, поскольку туризм в 2022 финансовом году вряд ли восстановится до уровня, существовавшего до COVID, на фоне продолжающихся ограничений на поездки. Следовательно, мы считаем, что спрос на бриллианты останется на высоком уровне. Похоже, что это движение происходит на аукционах, и ключевые игроки недавно сообщили о высоких тендерных ценах на бриллианты», — отмечают Фэйрклаф и его команда.