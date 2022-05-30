Ресурсы в вашем старом ноутбуке могут приносить деньги «городским горнякам»

Авторы: Ивана Давидович (Ivana Davidovic) и Стивен Райан (Stephen Ryan)

(marketplace.org) - Объемы электронных отходов в мире ошеломляют и составляют многие миллионы тонн. Итак, что вы делаете со своим старым ноутбуком или мобильным телефоном, когда с ними покончено? Вы положите их в коробку на чердаке или, может быть, бросите в мусорное ведро?

Такие приборы по-прежнему имеет ценность, если вы знаете, где искать и, что особенно важно, как их получить. Вот тут-то и появляется «городская добыча» — извлечение богатства из электронных отходов.

Тьерри Ван Керкховен (Thierry Van Kerckhoven) — руководитель отдела поставок вторсырья компании Umicore в Антверпене, Бельгия. Эта когда-то традиционная металлургическая компания стала пионером городской добывающей промышленности, специализирующейся на драгоценных металлах. Она ищет источники электронных отходов по всему миру. Ван Керкховен показывает огромные мешки и коробки с электронными отходами, разрезанными на мелкие кусочки.

«Итак, что мы здесь делаем, так это то, что мы измельчаем печатные платы до кусков размером 12 сантиметров, — объяснил Ван Керкховен. — На последнем этапе мы еще уменьшаем их до размера в 4 сантиметра. А затем в полностью автоматическом режиме берем пробу».

Работа со средней тонной материала из печатных плат дает многообещающие результаты: «от 6 до 800 граммов серебра, от 1 до 150 граммов золота и, может быть, где-то от 30 до 40 или 50 граммов палладия».

В компании также извлекают ценные дефицитные металлы, такие как родий и палладий, оба из которых важны в автомобилестроении, пояснил Ван Керкховен.

«Родий — очень ценный металл. Это также очень дефицитный металл. Около 80%, если не больше, используется в одном сегменте — производстве новых автомобилей [каталитических нейтрализаторах]. Если вы посмотрите на палладий, доля автомобильной промышленности в его использовании преобладает».

Городская добыча — это не только электроника. Речь также идет об использовании потенциала искусственной среды в качестве источника сырья. На другом конце света, в Сиднее, профессор и изобретатель Вина Сахаджвалла (Veena Sahajwalla) хорошо известна в средствах массовой информации как Королева отходов. Она ничуть не возражает против этого звания, видя себя наполовину ученым, наполовину инженером.

«Я понятия не имею, как это произошло, но должна сказать, что Королева отходов звучит довольно круто», — сказала она.

Профессор Сахаджвалла, вероятно, наиболее известна своей «зеленой сталью» — более экологически безопасным подходом к производству материала, в котором водород извлекается из выброшенных резиновых шин для замены угля в производстве.

В ее подходе к изготовлению стали используется технология впрыска полимера. Вместо угля или кокса в печи вводятся отходы резины, что значительно снижает выбросы углекислого газа в процессе производства стали. Как правило, производство стали генерирует около 8% глобальных выбросов углерода.

Изобретение Сахаджвалла в области «зеленой стали» было запатентовано во всем мире, и благодаря ему миллионы старых шин не попадают на свалки. Сахаджвалла описывает это как «беспроигрышный результат».

В Европе потребность компаний в обезуглероживании также обусловлена ​​регулированием Европейского союза. Джессика Рихтер (Jessika Richter) из шведского Лундского университета исследует ресурсосберегающую концепцию экономики замкнутого цикла, в частности с использованием электроники. Она говорит, что предложения относительно объема переработанного материала, необходимого для аккумуляторов электромобилей, увеличат потребность в источниках сырья за пределами традиционной добычи полезных ископаемых.

«Сами производители батарей должны пойти и найти этот переработанный материал. Итак, они будут искать, кто перерабатывает кобальт, кто перерабатывает никель, кто перерабатывает литий. Таким образом, это стимулирует спрос на этом рынке», — сказала она.

Для обеспечения будущего городской добывающей промышленности потребуются инновации. Рихтер объяснила, что, хотя геология не меняется, виды используемых батарей и способы их производства развиваются.

По ее словам, инновации являются ключом к тому, чтобы сделать городскую добычу полезных ископаемых действительно устойчивой, в отличие, скажем, от традиционной добычи полезных ископаемых.

«Это еще одна задача, чтобы не отставать от того, какой будет химия аккумуляторов будущего. Должны ли мы планировать что-то еще, когда смотрим, в какие процессы переработки следует инвестировать?» - задается она вопросом.

Хотя добыча полезных ископаемых в городах может способствовать долгосрочной защите окружающей среды и сохранению ресурсов, а также приносить экономические выгоды, она также сопряжена с проблемами. Предприятия и дома по всему миру производят большие объемы отходов. Что делает возможной городскую добычу полезных ископаемых, так это хорошо отсортированные потоки отходов и убеждение людей расстаться с использованной электроникой.

Паскаль Леруа (Pascal Leroy), генеральный директор WEEE Forum, глобальной ассоциации, занимающейся исследованиями и консультированием по вопросам электронных отходов, предлагает европейскую точку зрения.

«В среднем в Европейском Союзе только 55% электронных отходов, которые возникают каждый год, регистрируются как официально собранные; с остальными 45% мы понятия не имеем, что происходит. Это поток отходов, которые исчезают, которые незаконно отправляются в Африку, которые не обрабатываются должным образом в соответствии со стандартами, которые не перерабатываются ответственным образом», — сказал он.

Когда вы в следующий раз будете менять свой ноутбук или настольный компьютер, Леруа хотел бы, чтобы вы рассмотрели, что в нем и что может быть ценным источником палладия. В настоящее время Россия поставляет 40% от объема мирового рынка этого элемента, что была существенно подорвано из-за санкций и других мер, принятых против Москвы после ввода ее войск на Украину.

Европа сильно зависит от таких стран, как Россия и Китай, как от источников сырья. «Китай, например, сидит на 98% редкоземельных элементов. Это важнейшее сырье, которое вам нужно для многих электронных устройств в цепочке создания стоимости», — говорит Леруа.

По его словам, для стран Европы альтернативой является отказ от зависимости от России и Китая в отношении критически важного сырья. Эта цель значительно повысит экономическое обоснование городской добычи полезных ископаемых, особенно с учетом того, что еще до конфликта на Украине глобальные цепочки поставок были серьезно нарушены из-за COVID-19.