Как Антверпен борется с «кровавыми алмазами» из России

(ruetir.com) -Чтобы войти в затемненный ювелирный магазин Йохана Ван Кампа (Johan Van Camp), выложенный блестящей плиткой, на улице Рийфстраат в Антверпене, в самом сердце Алмазного квартала, покупатели должны пройти через две двери, прежде чем встать у прилавка. Годы ежедневных грабежей закончились после создания специального подразделения полиции Гауди, но алмазный бизнес остается рискованным и, прежде всего, очень дорогим делом.

До ввода войск России на Украину через соседнее здание каждый день проходили бриллианты на сумму более 130 млн евро. С тех пор торговля бриллиантами прекратилась. Импорт становится все более сложным, и возникает все больше проблем со спросом. И их можно почувствовать в Алмазном квартале, где мужчины с индийской внешностью и портфелями в руках ходят по улицам, пытаясь по телефону продать купленные камни.

Йохан Ван Кэмп рассказывает, что у его кассы в последнее время все больше и больше покупателей спрашивают, откуда берутся драгоценные камни в его украшениях. Не из России?

Обычно у него нет ответа, хотя он знает, что значительная часть его продукции добывается на сибирских рудниках.

Россия — крупнейший поставщик алмазного сырья; 30 процентов необработанных алмазов, продаваемых во всем мире, поступают из России. Треть этого объема идет в Антверпен через индийский Сурат. Там гранится 90 процентов всех необработанных алмазов со всего мира. С этого момента камень является индийским продуктом; на него почти никогда не выдается сертификат происхождения, вне зависимости от того, откуда камень родом.

Ван Кэмп также объясняет это своим клиентам. А потом некоторые из них идут в магазин, который работает только с драгоценными камнями из Канады или Ботсваны. Причина ясна: люди не хотят носить конфликтные бриллианты.

Связь между бриллиантами и вводом войск

То, что российские драгоценные камни могут быть такими, видно из недавнего отчета Международной службы информации о мире (International Peace Information Service, IPIS), бельгийского исследовательского агентства, которое выпускает рекомендации по правам человека в зонах конфликтов. По данным IPIS, существует четкая связь между российской торговлей алмазами и вводом войск на Украину.

Но в Антверпене, который был самым важным в мире рынком драгоценных камней с пятнадцатого века, из-за его стратегического положения люди не хотят иметь ничего общего с остановкой импорта российских бриллиантов.

Премьер-министр Александр Де Кроо всегда ссылается на доводы Европейской комиссии о том, что санкции следует принимать только в том случае, если они причиняют больше вреда России, чем Европе. «Если мы прекратим импорт алмазов и бриллиантов, эта торговля переместится в Дубай через один день, — сказал он. — В таком случае влияние на Россию равно нулю, а на Европу — очень велико». Он сказал, что Бельгия не будет возражать, если Еврокомиссия примет иное решение.

В зале заседаний на девятом этаже офиса в Алмазном квартале Антверпена Том Нейс (Tom Neys) говорит то же самое. Он возглавляет отдел по связям с общественностью Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Center, AWDC), который представляет интересы алмазных дилеров в Бельгии. «Запретив русские камни, мы только будем резать себя по живому, — говорит он. — Сделать это одним махом стоило бы десяти тысяч рабочих мест. А русским вреда не причинишь. Они просто полетят со своими камнями в Дубай. Получается, что вы вкладываете 1,8 миллиарда долларов в страну, где президента Сирии Асада недавно встретили с распростертыми объятиями. Любой, кто говорит, что запрет на импорт является более этичным решением, мелет чепуху».

Фильм «Кровавый алмаз»

Бельгийский алмазный сектор несколько восстановился в последние годы после того, как успешный голливудский фильм «Кровавый алмаз» нанес свой ущерб в 2006 году. Действие этого фильма с Леонардо ди Каприо в главной роли происходит в Сьерра-Леоне, где драгоценные камни продаются в интересах кровавых повстанческих групп. Торговцы бриллиантами, уже входившие в закрытую сеть прежде преимущественно еврейских, а теперь и индийских семей, ушли еще дальше в закрытые офисные здания в Алмазном квартале, часто имея только письменный стол и лампу для оценки бриллиантов.

Отчасти благодаря этому фильму алмазный сектор Антверпена понял, что регулирование необходимо для восстановления доверия потребителей. Были введены знаки качества, которые затруднили отмывание денег и мошенничество. Многие компании переехали в Дубай из-за отсутствия там надзора. В Антверпене остались компании, которые гордились своей прозрачностью и этичностью. Они заявили, что работают только с драгоценными камнями, сертифицированными Кимберлийским процессом — органом, инициированным Организацией Объединенных Наций, который следит за соблюдением запрета на торговлю конфликтными алмазами.

Но в последнее время Кимберлийский процесс подвергается критике за то, что алмазы АЛРОСА до сих пор носят его клеймо. Это потому, что орган принимает решения только на основе консенсуса. И поскольку Россия является его частью, не похоже, что в ближайшее время российский бриллиант будет классифицирован как плохой товар.

NRC спросила у председателя Кимберлийского процесса, зимбабвийца Джейкоба Тамеджа (Jacob Thamage), планирует ли он обсудить конфликтные алмазы из России на своей предстоящей встрече в июне. Ответа не последовало.

«Кровавые алмазы были уничтожены более шестнадцати лет назад, — сказал Том Нейс от имени AWDC. — То, что сейчас происходит в России, отличается от того, что происходило тогда в Африке. Если вы собираетесь запретить российские бриллианты сейчас, вы можете перестать пользоваться и мобильными телефонами тоже. Мы ведь еще и торгуем с неправильными режимами, приобретая сырье для производства батарей и экранов. Вы назовете в связи с этим свой мобильный телефон «кровавым»?

Ханс Меркет (Hans Merket), который от имени IPIS и Университета Гента (University of Ghent) проводит исследования конфликтов в местах, где в недрах покоятся природные ресурсы, считает, что в Антверпене, а значит и в Европейской комиссии, «до сих пор надеялись, что этот конфликт является бурей, которая пройдет. Но боевые действия на Украине не окончены. Чувствуется, что русский бриллиант еще долго будет иметь негативное значение. Надеюсь, Антверпен это тоже увидит. И почувствует необходимость действовать».

По словам Меркет (Merket), мировой алмазный мир должен работать вместе, чтобы запретить российские алмазы. «В лице США у вас есть крупнейший потребительский рынок в мире, который отворачивается от России. Если Антверпен примет участие, вы усложните и эту часть. Вместе вы должны усилить давление на Индию и Дубай. Только тогда вы сможете оказать влияние. Бельгия всегда позиционирует себя как мировой лидер по производству этических бриллиантов. И я думаю, что теперь бельгийцы должны активно наладить координацию».

Однако шансы на международное сотрудничество невелики. Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC), организация, представляющая отрасль в Кимберлийском процессе, не намерен призывать к бойкоту российских алмазов, заявил его президент Эдвард Ашер (Edward Asscher), выходец из Голландии. «Тогда вы рискуете быть обвиненным Россией в создании картеля. Это означало бы, что мы можем быть привлечены к ответственности за ущерб, понесенный АЛРОСА. Более того, такая страна, как Индия, тоже член WDC, никогда не согласится».

Алмазный вопрос неоднократно обсуждался в бельгийском правительстве. Партии федерального правительства Vooruit и Groen уже несколько недель пытаются внести генерального директора АЛРОСА в европейский санкционный список, но алмазы были исключены из шестого санкционного пакета ЕС.

Угроза европейского запрета уже имеет последствия. Торговцы больше не уверены в своих заказанных камнях. Запасы российских алмазов в Антверпене иссякли, поскольку российским самолетам запретили приземляться в ЕС. Могут пройти месяцы, прежде чем новый контракт будет подписан где-либо еще в мире, особенно в Африке. И слишком много шахт перешло в руки АЛРОСА за последние годы.

Возрастает неопределенность в Алмазном квартале Антверпена. Возле офиса ювелира на улице Ховенирстраат двое индийцев в костюмах громко переговариваются друг с другом о цвете и чистоте камней. 750 евро перекочевывают из одного внутреннего кармана в другой. «Что ты еще можешь мне дать?» - доносятся слова разговора. В ответ на вопрос мужчина хмурится: «Мои запасы заканчиваются. Ты знаешь почему…».

Один из них после сделки говорит, что они готовятся к худшему. Он не хочет, чтобы его имя было в газете, потому что это ухудшит его позицию на переговорах. «Неизбежно, что военная операция на Украине приведет здесь к банкротству. Самолета, который привозит российские камни, нет, и страховать их никто не хочет». Сектор задыхается.

Из-за большой неопределенности индийский торговец алмазами Акаш Джейн (Akash Jain), один из мелких торговцев в Антверпене, недавно решил прекратить торговлю российскими алмазами. Он не говорит, насколько сильно его International Gem Organization зависела от «российских камней», это конфиденциальная деловая информация. Но его предприятие более гибкое, чем крупные компании, связанные многолетними контрактами с АЛРОСА.