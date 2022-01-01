Правительство ЮАР безосновательно угрожает отозвать лицензии на добычу полезных ископаемых Sibanye-Stillwater

(miningmx.com) – Компания Sibanye-Stillwater заявила, что будет оспаривать любые официальные попытки правительства ЮАР отозвать лицензии на добычу полезных ископаемых на золотых приисках на фоне забастовки на этих предприятиях.

Забастовка из-за заработной платы продолжается уже более 10 недель. На прошлой неделе напряженность возросла после того, как министр горнодобывающей промышленности Южной Африки Гведе Манташе (Gwede Mantashe), в ответ на комментарии генерального директора Sibanye-Stillwater Нила Фронемана (Neal Froneman) для издания Miningmx, заявил, что отзовет у компании лицензии, если она не захочет вести добычу.

Фронеман сказал Miningmx, что его компания может просуществовать «многие годы» без необходимости добывать золото, подразумевая, что профсоюзы первыми сломаются из-за тупиковой ситуации с заработной платой. Фронеман также сказал Miningmx, что предоставит профсоюзам «черный ход» — или элегантный выход из забастовки, — если они захотят принять предложение фирмы.

В беседе с изданием BusinessLive представитель Sibanye-Stillwater Джеймс Веллстед (James Wellsted) сказал, что компания оставляет за собой право защищать интересы своих акционеров через соответствующие юридические каналы.

Согласно BusinessLive, угрозы правительства беспочвенны. «Я не думаю, что Манташе далеко пойдет с этим. Прииски бастуют. Я думаю, что в суде он ничего не добьется», — сказал Рене Хохрайтер (René Hochreiter), консультант и аналитик по горнодобывающей промышленности в компаниях Noah Capital Markets и Sieberana Research.

Джеймс Лоример (James Lorimer), представитель окружного прокурора по минеральным ресурсам и энергетике, также предостерег от такого шага, заявив, что использование статьи 47 для вмешательства в забастовку было бы весьма «сомнительной правомерностью».

«Сделать это означало бы послать сигнал о том, что правительство Южной Африки не поддерживает верховенство закона, и любой инвестор может столкнуться с конфискацией своей собственности в любое время. Предсказуемым результатом будет то, что инвестиции в горнодобывающую промышленность Южной Африки, которая уже находится в кризисе, сократятся еще больше», — сказал он изданию BusinessLive.

В соответствии со статьей 47 Закона о разработке минеральных и нефтяных ресурсов, владелец прав на добычу полезных ископаемых обязан активно вести добычу полезных ископаемых, а статья 47 уполномочивает министра приостанавливать или отменять право на добычу, если владелец – среди прочего - не выполняет свои обязательства по условиям правильно.

Национальный союз горняков (National Union of Mineworkers) и Ассоциация горняков и профсоюза строителей (Association of Mineworkers & Construction Union) начали забастовку на приисках Дрифонтейн (Driefontein), Клуф (Kloof) и Беатрикс (Beatrix) в марте после того, как не смогли договориться о новом трехлетнем соглашении о заработной плате. Профсоюзы требуют повышения зарплаты на 1 150 рандов в месяц для шахтеров начального уровня, в то время как Sibanye-Stillwater предложила 850 рандов в месяц — эта позиция, по ее словам, является окончательной.

На прошлой неделе Веллстед сообщил BusinessLive, что тот факт, что компания находится в трудовом споре с профсоюзами, указывает на то, что она хочет продолжить добычу полезных ископаемых.

«Что мы пытаемся сделать, так это сохранить устойчивость нашей деятельности и сохранить рабочие места. То, чего требуют профсоюзы, приведет к досрочному закрытию этих предприятий, что будет означать раннюю потерю рабочих мест, а это повлияет на другие заинтересованные стороны, которые полагаются на эти предприятия, такие как поселения и малые и средние предприятия, а также скажется на национальной и региональной экономике, — сказал Веллстед. —

Причина, по которой мы стоим на своем, заключается в том, что отрасль не может продолжать выносить затраты, превышающие инфляцию».