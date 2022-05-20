Акции ювелирных компаний падают вместе с общим рынком

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Как и весь фондовый рынок, ювелирная отрасль недавно пережила несколько рекордных лет, которые явно принесли пользу горстке публичных ювелирных компаний.

Но за последние несколько недель акции ювелирной отрасли упали вместе с остальным рынком.

Что поразительно, так это то, что почти все публично торгуемые компании, включая Signet Jewelers, Pandora, Brilliant Earth, Charles & Colvard и Movado, сообщили о хороших результатах в своих последних кварталах. И в большинстве случаев цена их акций намного выше, чем была до COVID-19.

Но акции в рознице в целом падают, и некоторые опасаются, что ювелирные изделия не смогут поддерживать нынешние высокие темпы роста.

На момент публикации акции Signet Jewelers торговались по 55,36 доллара за акцию, что на 25% меньше, чем месяц назад, когда они торговались по 81 доллару. Их 52-недельный максимум составил 111,92 доллара.

Аналитик Пол Зимниски (Paul Zimnisky) называет акции Signet «стоимостными, недооцененными акциями, так что они были «дешевыми», исходя из типичной оценочной основы, еще до распродажи на фондовом рынке».

Он отмечает, что в прошлом году это «генерировало большой денежный поток, и компания использует его для выкупа акций в этом году», что должно помочь поддержать цену акций.

Brilliant Earth, ювелирная компания, которая недавно провела IPO, сейчас торгуется по 3,87 доллара за акцию после того, как ее акции упали, когда она понизила прогноз на оставшуюся часть 2022 года. Акции дебютировали на уровне 12 долларов за акцию, что несколько ниже ожиданий, но все же компания оценивалась более чем в 1 млрд долларов. Их 52-недельный максимум составил 20,39 доллара, который акции достигли в декабре.

Зимниски говорит, что акции Brilliant Earth как выиграли, так и пострадали от недавних рыночных циклов.

«На этом рынке, если вы являетесь растущей акцией с большим мультипликатором и проявляете какие-либо признаки слабости, вы будете распяты, — добавляет он. — Brilliant Earth хорошая компания, но оценка была слишком высокой. Они стали публичными в разгар пузыря в прошлом году».

По его словам, акциям можно помочь, если генеральный директор или главный финансовый директор купят несколько акций, что будет рассматриваться как вотум доверия.

«Генеральные директора Starbucks, Spotify и Shopify недавно купили свои акции после крупных распродаж, и акции выросли», — говорит он.

Зимниски считает, что Brilliant Earth может быть возможной целью приобретения, как и два ее основных конкурента в сфере электронной торговли — Blue Nile и R2Net, владелец ювелирного онлайн-магазина JamesAllen.com, — которые были приобретены компаниями Bain Capital и Signet соответственно.

На момент публикации производитель ювелирных украшений компания Pandora торговалась на бирже Nasdaq Copenhagen по цене 511 долларов. Максимум ее акций за 52 недели составил 950 долларов.

Акции часовой компании Movado Group на момент публикации оценивались в 32,2 доллара за акцию по сравнению с 52-недельным максимумом в 46,24 доллара.

Charles & Colvard, компания по производству муассанита, которая занялась выращенными в лаборатории бриллиантами, в прошлом году, похоже, наконец преодолела барьер в 2 доллара за акцию после того, как провела несколько лет в диапазоне от 1 до 2 долларов. В прошлом году ее акции достигли 52-недельного максимума в $3,32. Но теперь они снова упали до 1,36 доллара за акцию.

Что касается различных компаний, работающих с выращенными в лаборатории бриллиантами, и интернет-магазинов ювелирных изделий, которые рассматривали возможность IPO, Зимниски говорит, что выйти на биржу сейчас может быть «гораздо сложнее, чем шесть месяцев назад».