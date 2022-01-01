Санкции США в отношении российских производителей алмазов делают жизнь огранщиков Сурата невыносимой

Не менее 30% алмазов, ограненных в Сурате, поступает от компании АЛРОСА, что приводит к дефициту алмазного сырья

Автор: Камаль Сайед (Kamal Saiyed)

(indianexpress.com) - Санкции США, введенные против российской алмазодобывающей компании АЛРОСА после начала российско-украинского военного конфликта, привели к кризису в алмазной отрасли в Сурате, где ограночные предприятия были вынуждены сократить рабочее время, что привело к значительному сокращению заработной платы огранщиков, некоторые из которых брали кредиты для ведения домашнего хозяйства.

Не менее 30% алмазов, ограненных в Сурате, поступает от компании АЛРОСА, что приводит к дефициту алмазного сырья. Кроме того, владельцы алмазных фабрик, с которыми беседовала газета Indian Express, заявили, что США, являющиеся огромным рынком сбыта бриллиантов, обязали производителей бриллиантов удостоверять, что сырье получено не из России.

В Сурате более 4 000 малых и крупных предприятий по огранке алмазов, на которых занято около пяти миллионов рабочих, раньше работавших по десять часов в день или семь дней в неделю, а теперь они работают по восемь часов пять дней в неделю после введения санкций месяц назад. Работники алмазных предприятий получают заработную плату в зависимости от того, сколько сырых алмазов они гранят в день.

Владелец алмазной фабрики в Сурате Бхупат Вирани (Bhupat Virani), у которого на его фабрике работает около 1 000 огранщиков алмазов, говорит: «Во всем мире город Сурат также известен как центр огранки алмазов, так как из 10 алмазов, найденных в мире, восемь проходят огранку здесь. Необработанные алмазы попадают в Сурат и Мумбай разными путями. Большинство из них поступают через зарегистрированных сайтхолдеров DTC (Diamond Trading Company). Целых 10 процентов торговцев алмазами закупают драгоценные камни непосредственно у АЛРОСА, в Дубае или Африке, в то время как остальные 90 процентов полагаются на этих торговцев. Бриллианты вставляются в украшения, а затем экспортируются в США, Великобританию, страны Персидского залива и т. д., в то время как некоторые алмазные фабрики также экспортируют неоправленные бриллианты в США, Великобританию, Гонконг и другие страны».

Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) в штате Гуджарат Динеш Навадия (Dinesh Navadia) сказал: «Более 30-35 процентов необработанных алмазов, импортируемых из АЛРОСА, напрямую поступают на индийский рынок в Сурате и Мумбае для огранки. Кроме того, АЛРОСА экспортирует необработанные алмазы в другие страны мира, которые в конечном итоге попадают в Сурат для огранки различными путями. Эта ситуация создала вакуум сырья в промышленности. DTC в Антверпене также закупает алмазы на рудниках по всему миру и продает необработанные алмазы своим сайтхолдерам в Индии и другим лицам. Из-за нехватки поставок многие владельцы фабрик сократили производство и сократили рабочий день огранщиков алмазов, а также ввели два выходных дня в неделю».

Отрасль едва восстановилась после Covid и достигла роста экспорта бриллиантов на 29,85% в 2021-2022 годах. Тем не менее рост этот, вероятно, снова будет подвергнут негативному воздействию.

Суратское подразделение Профсоюза работников алмазной промышленности Гуджарата 4 мая направило меморандум на имя главного министра штата Гуджарат Бхупендры Патела (Bhupendra Patel) с просьбой оказать финансовую помощь работникам алмазной отрасли. В меморандуме ассоциация заявила, что на алмазных фабриках в Сурате, Навсари, Ахмадабаде, Бхавнагаре, Ботаде и Бхавнагаре в Гуджарате работает более двух миллионов рабочих.

В меморандуме говорилось: «Те подразделения, где работает более 20 рабочих, должны зарегистрировать свои фабрики и получить лицензию в соответствии с нормами Закона о фабриках 1948 года. Большинство владельцев фабрик не зарегистрировались в соответствии с Законом о фабриках. Рабочие, работающие на предприятиях, получают льготы, предусмотренные правилами Закона о фабриках. Огранщики же не получают государственных пособий, поскольку их фабрики не зарегистрированы».

Они также потребовали отмены профессиональных налогов, взимаемых общественными организациями Ахмадабада и Сурата, и выплаты заработной платы огранщикам алмазов в период карантина. Профсоюз запросил «финансовый пакет в размере 10 млрд рупий для огранщиков алмазов».

«Правительство должно сформировать совет огранщиков драгоценных камней для улучшения положения огранщиков алмазов и их семей, а также семей огранщиков алмазов, покончивших жизнь самоубийством из-за финансового кризиса», — говорится в меморандуме, направленном в канцелярию главного министра.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года, а США ввели санкции в отношении ряда товаров, экспортируемых из России, примерно в середине апреля.

Владелец алмазной фабрики в Сурате, у которого 300 сотрудников, говорит, что было много торговцев необработанными алмазами, которые, «воспользовавшись ситуацией, подняли цены на алмазное сырье».

«Те, кто финансово здоров, могут выжить. Необработанные алмазы, полученные от российской компании АЛРОСА, в основном использовались владельцами малых и средних предприятий в Сурате, поскольку их каратность была меньше. Столкнувшись с таким трудным временем, мы и другие сохранили двухдневные выходные на предприятиях и сократили рабочее время огранщиков алмазов», - заявил он.

Этот владелец фабрики сказал: «Из-за санкций фирмы, занимающиеся экспортом украшений с бриллиантами, и экспортеры бриллиантов из Индии, в основном в Сурате и Мумбае, должны указывать в счетах, что алмазы не происходят из российских рудников. Платежи в алмазном бизнесе по всему миру производятся в долларах. Тех, кто мошенничает, легко отследить и идентифицировать».

Огранщик алмазов Дип Лимбачия (Deep Limbachiya) (32 года), житель Варачхи и уроженец Бхавнагара, зарабатывает на жизнь огранкой алмазов уже десять лет. Последние пять лет он работает на фабрике, на которой трудится 500 человек. Лимбачия говорит: «Мы граним бриллианты низкой каратности и небольшого размера, которые добыты на российских рудниках. Алмазы из африканских, канадских и австралийских рудников различаются по цвету, форме, размеру и чистоте. Из-за нехватки товара фабриканты с последней недели апреля сократили рабочий день и оставили двухдневные выходные в субботу и воскресенье».

Он добавил: «Наша заработная плата зависит от количества алмазов, над которыми мы работаем, поэтому с меньшим временем нам не предоставляется достаточное количество алмазов, в результате чего это напрямую влияет на нашу заработную плату. Моя средняя зарплата составляет от 18 000 до 20 000 рупий в месяц. При сокращенном рабочем дне и двухдневных выходных я получаю от 13 000 до 15 000 рупий в месяц, и из этой суммы мы должны оплачивать аренду жилья, счета за свет, содержание квартиры и нести расходы на образование моих детей».

Далее он сказал: «Я взял кредит в размере 10 000 рупий 1 мая и заверил, что верну его с процентами через несколько месяцев. Мы беспокоимся об образовании моих дочерей. Среди них одна явилась на экзамены 4-го класса, а другая - на экзамены 3-го класса. Я еще не заплатил за следующую академическую сессию. Мы не можем просить денег у моих родителей, которые занимаются фермерством в моей родной местности, так как они тоже сталкиваются с финансовыми проблемами. Из-за войны жизнь огранщиков алмазов стала несчастной. Мы также жаловались на сокращение рабочего времени и два выходных в профсоюз, и там также борются с фабрикантами».

Президент Суратского профсоюза работников алмазной промышленности (объединения огранщиков алмазов штата) Бхавеш Танк (Bhavesh Tank) рассказывает: «Большинство алмазных фабрик не подпадают под действие Закона о фабриках, поэтому огранщики не получают никакой выгоды. Эти владельцы алмазных фабрик много зарабатывают, когда рынки процветают, и в это время они заботятся об огранщиках, давая им закуски и чай два раза в день на рабочем месте только для того, чтобы заставить огранщиков работать дополнительное время. Сейчас, в таком критическом состоянии, они не помогают огранщикам, столкнувшимся с финансовыми трудностями».

Согласно предварительным статистическим данным GJEPC, организации, созданной Министерством торговли и промышленности Индии с целью продвижения на рынок драгоценных камней и ювелирных изделий, за период с апреля 2021 года по март 2022 года рост экспорта бриллиантов составил 29,85% (36,81% в индийских рупиях), что составляет 24 236,57 млн ​​долларов США по сравнению с 18 664,88 млн долларов США за тот же период с апреля 2019 года по март 2020 года.

Помимо этого, цифры также показывают рост импорта необработанных алмазов на 45,35% в период с апреля 2021 года по март 2022 года, что составляет 18 933,15 млн долларов США по сравнению с 13 026 млн долларов США в период с апреля 2019 года по март 2020 года.

Президент Ассоциации производителей бриллиантов и ювелирных изделий Сурата Нилеш Бодки (Nilesh Bodki) заявил, что почти 30 процентов международных заказов на ювелирные изделия с бриллиантами были отменены, а цены на бриллианты «выросли на 15 процентов на местном рынке».

«Есть некоторые игроки, которые пользуются нынешней ситуацией и подняли цены на бриллианты ради финансовой выгоды. Для ювелирных изделий с бриллиантами, экспортируемых в США, где покупают 60 процентов бриллиантов, мы должны указывать в счетах на продажу, что бриллианты, используемые в украшениях, не российского происхождения, в отличие от таких стран, как Китай, Гонконг и страны Персидского залива, которые не требуют этого условия», - говорит он.