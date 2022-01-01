Конфликт на Украине: нет простых ответов для алмазного бизнеса

Автор: Пранай Нарвекар (Pranay Narvekar)

Пранай Нарвекар, партнер Pharos Beam Consulting LLP, является ведущим экспертом по многим важным стратегическим, финансовым и структурным проблемам, с которыми сталкивается алмазная промышленность. С ним можно связаться по адресу pranay@pharosbeam.com

В статье, опубликованной на портале idexonline.com, эксперт, отмечая, что военный конфликт в любой форме и по любой причине всегда имеет катастрофические последствия, включая и украинский конфликт, пишет, что этот «пожар, вероятно, окажет огромное влияние на алмазный бизнес».

Алмазная отрасль вступила в 2022 год после ошеломительного 2021 года, во главе с устойчивым потребительским спросом в США и значительной прибылью по всей цепочке создания стоимости, говорится далее в статье. Однако даже без украинского конфликта 2022 год должен был быть намного более напряженным. Год начался с лихорадки спекулятивных покупок, совершенно противоположной базовым фундаментальным показателям. Многие компании, переполненные прибылью, полученной в 2021 году, рассчитывали пополнить запасы или продавать как алмазы, так и бриллианты, но конфликт на Украине все резко изменил.

Финансовые санкции стали излюбленным оружием большинства крупных стран. На Россию приходится около 25-30 процентов всех поставок алмазного сырья, и перебои в этих поставках окажут серьезное влияние на цепочку поставок.

Отсутствие поставок алмазного сырья из России в последние пару месяцев фактически позволило мидстриму переварить часть избыточных закупок, сделанных в первые два месяца года, и, вероятно, этот производственный сегмент сможет обойтись без сырья еще несколько месяцев. Однако отрасль очень беспокоит долгосрочное влияние санкций на российское сырье. С точки зрения алмазной отрасли, есть два вопроса, которые необходимо разделять.

Во-первых, это введение санкций правительством США. Первоначальный раунд санкций в отношении прямых закупок не имел существенного эффекта, так как в США от АЛРОСА поступало очень мало алмазов. Недавнее включение АЛРОСА в Список лиц особых категорий (Specially Designated Nationals, SDN), составляемый Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Министерства финансов США, является гораздо более серьезной проблемой. Банки не могут обрабатывать платежи, предназначенные для АЛРОСА. Даже транзакции в недолларовых валютах, которые не проходят через США (и, следовательно, не находятся под санкциями), также прекратились, поскольку банки решили, что они не могут рисковать штрафами со стороны правительства США.

Большинство необработанных алмазов проходит огранку в Индии, особенно российские алмазы, которые имеют меньшие размеры и несколько более низкое качество. Доля России в этих категориях алмазов увеличилась после того, как рудник Аргайл прекратил производство. Во многих случаях добавленная трудом стоимость составляет более 30% цены бриллиантов.

Только в Индии 35 млн каратов российского алмазного сырья, вероятно, обеспечивают непосредственную занятость 200 000–250 000 огранщиков (на них приходится примерно 1 млн членов их семей), большинство из которых зарабатывают менее 4 000 долларов в год. Это будет более 35 процентов огранщиков в Индии. Включая косвенных работников и их семьи, это может оказать потенциальное влияние на средства к существованию 2-3 млн человек.

Интересно, что другие богатые страны сделали исключения из санкций против России в отношении таких товаров, как нефть, газ, уран и титан, которые могут существенно повлиять на их местную промышленность. Было бы интересно посмотреть, попытается ли индийское правительство также обеспечить доступ к российским алмазам, особенно в штате, который пострадал больше всего и, как ожидается, вступит в сезон выборов.

Вторая проблема заключается в том, что компании (ритейлеры и бренды) в силу моральных, социальных или политических убеждений решили, что они не захотят покупать бриллианты, ограненные из российского сырья.

Этот масштаб не был похож ни на что, что мы когда-либо видели раньше. В прошлом предпринимались попытки ввести аналогичные санкции в отношении других стран, что не оказало серьезного влияния на алмазопровод. Но в этот раз все может быть иначе.

Разделение алмазопровода всегда было теоретически возможно, но управление такой процедурой было бы дорогостоящим делом, и все это не было бы распределено поровну. Это довольно просто для более крупных камней, которые обычно сертифицированы, поскольку они отслеживаются индивидуально по всей цепочке поставок. Они также составляют большую часть стоимости алмазного производства.

Проблема с отслеживанием алмазов российского происхождения заключается в более мелких камнях, многие из которых российские и повторно смешиваются несколько раз, прежде чем будут окончательно подвергнуты огранке. Становится практически невозможно экономически отследить эти маленькие камни при проходе через систему.

В прошлом потребители в США не проявляли склонности нести эти расходы на разделение, но на этот раз все может быть по-другому. Наша предыдущая работа над этим показала, что стоимость для всего алмазопровода составит почти 1 млрд долларов в виде дополнительных затрат для мидстрима или почти 5 процентов дополнительных затрат на производство бриллиантов.

Если такая большая часть предложения алмазов будет недоступна, розничные продавцы и бренды могут столкнуться с отсутствием запасов, особенно в основной рождественский сезон.

Исходя из профиля российских товаров, некоторые виды бриллиантов могут столкнуться с дефицитом до 50%, если российские поставки не будут доступны. Другие производители алмазов явно выиграют от этого результата, но, если они не увеличат производство, цены на бриллианты и цены, по которым продаются такие ювелирные изделия, возможно, придется переработать в сторону повышения, чтобы скорректировать отсутствие алмазного сырья. Это может существенно повлиять на общий спрос на ювелирные изделия на рынках.

Розничные продавцы и бренды также могут рассчитывать на увеличение доли выращенных в лаборатории бриллиантов (Laboratory Grown Diamonds, LGD) — некоторые компании уже предпринимают такие шаги. Но поставки LGD также ограничены, особенно когда речь идет о мелких бриллиантах, и цены, несомненно, выиграют от дефицита предложения.

Конфликт на Украине привел к тому, что почти весь алмазопровод находится в неудобном положении, и нет простых ответов. Длительный и затянувшийся конфликт приведет лишь к болезненной корректировке всего алмазопровода и значительному росту цен на ювелирные изделия для потребителей. Как всегда, потребители будут голосовать своими кошельками и тем самым определят точный размер воздействия на каждую компанию в алмазопроводе.