Паника охватила отрасль объемом в миллиарды долларов из-за запрета на российские алмазы

Автор: Свонси Афонсо (Swansy Afonso)

(bloomberg.com) - Ограничения США в отношении крупнейшей российской алмазодобывающей компании вызывают панику в отрасли. Трейдеры ищут обходные пути, чтобы продолжать использовать один из основных мировых источников драгоценных камней.

Ввод российских войск на Украину разрушает отрасль объемом в миллиарды долларов, которая охватывает покрытые вечной мерзлотой алмазные рудники Сибири, скрытные торговые дома в Антверпене, пыльные ограночные предприятия в Индии и сверкающие дизайнерские ювелирные магазины Нью-Йорка.

Российский горнодобывающий гигант ПАО «Алроса» поставляет около трети мирового объема драгоценных камней, и санкции США против компании вызывают панику в отрасли. Фирмы от Tiffany & Co. до Signet Jewelers Ltd. объявили о планах приостановить продажу российских бриллиантов. С приближением свадебного сезона в Америке отчаявшиеся делегации искали обходной путь в Индии, крупнейшем глобальном экспортере, который производит огранку девяти из десяти алмазов в мире.

США полагаются на Индию в плане поставок почти половины своих бриллиантов. Это делает Нью-Дели непревзойденной заинтересованной стороной в управлении последствиями и снабжении магазинов на Пятой авеню. Сбои могут сократить поставки по всей Северной Америке и стоить Индии 2,5 млрд долларов в этом квартале, или почти 10% ее годового объема продаж. По мере ослабления ограничений, связанных с пандемией, Signet и другие ювелирные компании ожидают, что в этом году в США будет проведено 2,5 млн свадеб, что является самым высоким показателем за четыре десятилетия.

В индийском городе Сурат, одном из крупнейших центров огранки алмазов в мире, в последние недели алмазные рынки затихли. Рабочие сидят сложа руки и ворчат за чашками чая. Импорт новых камней сократился. Цены упали. Практически все жалуются на одно и то же: санкции поставили экспортеров в трудное положение.

«Обычно улицы забиты покупателями и продавцами, — рассказывает Маниш Джайн (Manish Jain), торговец, который жаловался на жизнь вместе с нескольким другими в жаркий день в прошлом месяце. — Цены внезапно упали после начала конфликта, и теперь у нас остались дорогие запасы товара без покупателей».

На данный момент оговорка в санкциях США разрешает импорт российских камней, которые «подверглись существенной трансформации» в такой стране, как Индия, хотя законодатели стремятся закрыть лазейки. Но огранщики говорят, что некоторые клиенты стали отказываться от добытых в России камней, характеризуя их как конфликтные алмазы. Из-за такой неопределенности индийские торговцы готовятся указывать происхождение каждого камня, перенаправляя российские на более дружественные рынки Китая, Юго-Восточной Азии или Объединенных Арабских Эмиратов.

Индия по-прежнему экспортирует российские бриллианты в США, поскольку нынешние запасы были получены до санкций. Но, по словам Випула Шаха (Vipul Shah), заместителя председателя индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), эти запасы закончатся к первой неделе июня. И хотя многим европейским странам еще предстоит ограничить ввоз российских предметов роскоши, список растет и там. Великобритания объявила, что дорогие товары от бриллиантов до икры будут запрещены или будут облагаться высокими налогами.

Компания De Beers, второй по величине поставщик алмазов в мире, также ограничена в добыче драгоценных камней. В настоящее время у нее есть только рабочие запасы, а ее рудники работают на полную мощность. Существует мало шансов на существенное увеличение поставок компанией De Beers до 2024 года, когда планируется завершить расширение ее флагманского рудника в Южной Африке.

«Очень трудно представить, что мы запускаем какое-либо новое производство», — сказал (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers, в интервью в Кейптауне.

По словам Шаха, потеря доступа к российским алмазам в долгосрочной перспективе опустошит отрасль, поставив под угрозу тысячи рабочих мест в Индии и нанеся удар по крупным торговым центрам по всему миру.

По словам людей, знакомых с ситуацией, АЛРОСА отменила свою последнюю продажу в апреле и вряд ли снова продаст большие объемы в этом месяце. Они говорят, цена на небольшой необработанный алмаз, который в конечном итоге попадет в группу бриллиантов вокруг камня-солитера в свадебном кольце, подскочила примерно на 20% с начала марта.

«Алмазы — это не нефть, дефицит которой может компенсировать какая-то другая страна, — сказал Шах. — Никаких новых рудников нигде больше не появляется. Наша зависимость огромна». Драгоценные камни и ювелирные изделия являются третьим по величине источником экспортных доходов Индии, принеся около 39 млрд долларов за финансовый год, закончившийся в марте.

По словам дилеров, в алмазном районе Манхэттена, где продавцы загоняют туристов к десяткам освещенных неоновым светом магазинов, бизнес в последние несколько месяцев застопорился. Военные действия на Украине стали последним ударом по рынку, осаждаемому проблемами с цепочками поставок, замедлением добычи полезных ископаемых и ростом инфляции.

Ави Давидофф (Avi Davidoff), консультант в компании Leon Diamond, сказал, что клиенты теперь спрашивают, не поступают ли камни из России, хотя такой интерес все же более приглушен, чем после выхода голливудского фильма «Кровавые алмазы», ​​в котором рассказывается о камнях, добытых в зонах конфликта в Африке.

«Вишенка на торте в том, что никто не знает, куда идет этот военный конфликт», — сказал он.

Санкции со стороны США вызвали трения в Нью-Дели. В то время как большая часть Запада по-прежнему едина против российской агрессии, Индия, считающая Москву своим близким политическим и торговым союзником, продолжает импортировать нефть, оружие и товары. Это вызвало раздражение — а иногда и откровенную ярость — со стороны союзников по НАТО и влиятельных лиц из Вашингтона. Они видят в более тонком подходе премьер-министра Нарендры Моди к России предательство со стороны дружественной демократии.

Трясина, с которой столкнулась Индия, беспокоит и многие другие страны, имеющие давние связи с Россией: как в условиях гиперглобализированной экономики успокоить союзников, одновременно защищая внутренний рост?

Это загадка без четких ответов. Индия является крупнейшим в мире покупателем российского оружия, хотя в целом торговые отношения между этими странами довольно ограничены. Чиновники обдумывают способы продолжения ведения бизнеса после того, как США и Европейский союз заблокировали доступ России к SWIFT, базирующемуся в Бельгии оператору трансграничной платежной системы. Один из подходов предполагает, что Россия будет вкладывать рубли в индийские банки, где они затем конвертируются в рупии.

В прошлом месяце делегация АЛРОСА посетила Индию и встретилась с клиентами и торговыми группами, чтобы обсудить продажу алмазов с использованием этого обходного пути, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. Но переговоры оказались безрезультатными, говорят люди, и официальные лица по-прежнему остерегаются провоцировать США, которые рассматривают Индию как региональную сдерживающую силу в отношении мощи Китая. АЛРОСА отказалась от комментариев.

Амитенду Палит (Amitendu Palit), старший научный сотрудник по изучению Южной Азии в Национальном университете Сингапура, сказал, что Индия сталкивается с «трудным и сложным балансированием» в управлении «пророссийскими позициями и позициями в поддержку остального мира». Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) сравнила курс рубля и рупии с финансированием, подпиткой и помощью в военных действиях президента Путина.

«Проблемы, вероятно, возрастут, если конфликт будет продолжаться в течение длительного времени, — сказал Палит. — На Индию будет оказываться молчаливое давление с тем, чтобы она отказалась от торговли с Россией».

Поскольку долгосрочного решения нет, трейдеры в Сурате, промышленном центре Гуджарата, начинают нервничать.

В городе насчитывается около 5000 ограночных цехов, начиная с таких, на которых работают сотни рабочих, и кончая такими, где работает всего несколько человек. На крупнейшем рынке Махидхарпура торговцы с помощью пинцета и лупы осматривают тысячи драгоценных камней, предназначенных для западных ювелиров. Огранщиков так много, что некоторые расстилают хлопчатобумажные простыни на улицах и работают вне помещений.

Фабрики — это пузыри спокойствия. Часто единственным звуком является гул радио, играющего Рамаяну, древний индуистский эпос. В компании B. Virani & Co., которая снабжает таких клиентов, как Tiffany, сотрудники работают по 10 часов в смену за станком, похожим на поворотный стол, за которым гранятся алмазы. Зарплата колеблется в районе 450 долларов в месяц.

Во время недавнего визита трейдеры заявили, что работают, отодвигая от себя неизбежное. Небольшие фабрики, некоторые из которых работают десятилетиями, закроются первыми, если санкции сохранятся. Ряд предприятий уже начали сокращать рабочее время. Беспорядочная логистика, связанная с отделением российских камней, размер которых обычно не превышает нескольких миллиметров, от камней, добытых в таких местах, как Африка или Канада, может подорвать отрасль, в которой в Сурате работает около миллиона человек.

Абхишек Байд (Abhishek Baid), трейдер в третьем поколении, сказал, что эта перспектива беспокоит всех.

«Натренированный глаз может различать бриллианты разного происхождения по цвету, но сделать это в более крупном масштабе будет невозможно», — сказал он.