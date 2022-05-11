Цены на бриллианты растут, и даже De Beers не может заполнить разрыв между спросом и предложением

De Beers не видит больших шансов на увеличение предложения в ближайшие пару лет.

Автор: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(bloomberg.com) - Цены в некоторых сегментах рынка алмазного сырья растут по мере распространения санкций в отношении одного из двух крупнейших в мире алмазодобывающих предприятий по всей цепочке поставок. В прошлом отрасль могла обратиться к гиганту De Beers с тем, чтобы получить дополнительные поставки драгоценных камней, когда предложение было ограничено, но не в этот раз.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, цена на небольшой необработанный алмаз, который в конечном итоге попадет в группу бриллиантов вокруг камня-солитера в кольце, подскочила примерно на 20% с начала марта. Причина: огранщики и трейдеры пытаются найти источники камней после того, как США ввели санкции против российского конкурента De Beers, ПАО АЛРОСА, на долю которого приходится около трети мирового производства алмазного сырья.

На протяжении большей части современной истории алмазов в подобной ситуации De Beers могла использовать свои огромные запасы или просто задействовать скрытые мощности по добыче алмазов. Немногим более 20 лет назад в сейфах компании в Лондоне хранились запасы алмазов на сумму, возможно, до 5 млрд долларов США.

Те времена уже давно прошли. У компании есть только рабочие запасы, а ее рудники работают на полную мощность. Вероятность существенного увеличения поставок до 2024 года, когда будет завершено расширение ее флагманского рудника в Южной Африке, маловероятно.

«Очень трудно представить, что мы запускаем какое-либо новое производство, — сказал генеральный директор Брюс Кливер (Bruce Cleaver) в интервью в Кейптауне. — Удаление с рынка тридцати процентов поставок не способствует устойчивости».

De Beers также производит относительно немного алмазов того типа, на котором специализируется АЛРОСА: маленькие и дешевые драгоценные камни, которые используются для того, чтобы окружить более крупный центральный камень в ювелирном изделии, или применяются в недорогих ювелирных украшениях, продаваемых в таких местах, как торговые сети Walmart или Costco.

Для многих в ювелирном секторе это означает рост дефицита, если АЛРОСА и ее покупатели не смогут найти обходной путь.

Говорят, что АЛРОСА отменила свою последнюю продажу в апреле и вряд ли снова продаст большие объемы в этом месяце. По их словам, неясно, когда АЛРОСА снова сможет нормально продавать, даже несмотря на то, что компания, банки и покупатели ищут решения.

В пресс-службе АЛРОСА от комментариев отказались. Срок действия лицензии Минфина США, которая позволяла сворачивать сделки с компанией, истек 7 мая.

Последствия российского ввода войск на Украину разделили мировую торговлю. По словам людей, знакомых с этим вопросом, по мере того как западные правительства вводят санкции против России, а компании уходят из страны, многие в алмазной отрасли Индии все еще хотят продолжать покупать. И хотя известные американские ювелиры Tiffany & Co. и Signet Jewelers Ltd. заявили, что прекратят закупать новые бриллианты, добытые в России, розничные торговцы в таких странах, как Китай, Индия и Ближний Восток, не последовали их примеру.

Эта динамика вызывает опасения, что алмазы из России будут выдавать за алмазы другого происхождения.

Очень немногие алмазы остаются на хранении у одной стороны по всей цепочке поставок. Большинство из них гранятся, превращаясь в бриллианты, а затем вставляются в украшения различными компаниями и часто продаются на каждом этапе движения по цепочке поставок. На протяжении всего этого процесса бриллианты обычно смешиваются с партиями одинакового размера и качества, что во многих случаях делает отслеживание происхождения камней практически невозможным.

De Beers, которая продает свою продукцию примерно 60 отобранным клиентам, уже стремится повысить свои стандарты. Компания рассматривает возможность увеличения как бумажного, так и физического аудита, который она уже проводит для своих клиентов, чтобы обеспечить разделение поставок.

«Эти проверки должны показать нам, что наша продукция не смешивается», — говорит Кливер.