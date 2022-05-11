Странные партнеры: бриллианты, блокчейн и экологические, социальные и управленческие аспекты

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Уже более десяти лет Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) является фактическим свидетельством искоренения «кровавых» алмазов. По мере развития технологий можно было бы сделать больше для дальнейшего расширения КP и укрепления этого процесса.

Автор: Джозеф Лоу (Joseph Low)

(luxuo.com) - Вы посетили ювелирный интернет-магазин, и ваше внимание привлекло кольцо с бриллиантом. Вам интересно, как оно будет смотреться на вашей руке, и вы идете в магазин, чтобы взглянуть на это украшение. Кольцо с бриллиантом высочайшего качества, что касается огранки, цвета, блеска и сверкания; но когда вы спрашиваете о происхождении бриллианта, продавец не может дать вам правильного ответа, откуда были получены эти драгоценные камни. Это вполне могут быть «кровавые» алмазы, добываемые в районе, где идет война или боевые действия, и продаваемые для финансирования вооруженных конфликтов.

Чтобы сдержать распространение «кровавых» алмазов и связанные с этим последствия, в 2003 году был введен процесс сертификации: Кимберлийский процесс (КР). Это многосторонний торговый режим, принятый на себя правительствами, гражданским обществом и отраслью в целом с целью предотвращения потока алмазов из зон конфликтов. В основе процесса лежит Схема сертификации Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), в соответствии с которой страны реализуют гарантии в отношении поставок алмазов и сертифицируют их как «не связанные с конфликтами».

Около 99,8% мировых поставок алмазов в настоящее время поступает из стран-участниц КР, и это оказывается эффективной защитой от сделок с этими незаконными алмазами. Ювелирные компании, занимающиеся предметами роскоши, такие как Tiffany & Co, Cartier, Bvlgari и Harry Winston, соответствуют требованиям КР, но это не дает ответа на вопрос о происхождении.

Хотя КР является всеобъемлющим, в нем есть недостатки, которые могут вызвать вопросы относительно законности такого процесса. Во-первых, контрабанда является главным препятствием для усилий по борьбе с «кровавыми» алмазами. Страна, не являющаяся участником КР, может незаконно экспортировать свои незаконные алмазы в страны-участницы. С другой стороны, алмазы пройдут огранку и полировку, что существенно изменит их качество. Например, для алмазов из зоны конфликта, прошедших огранку в Бельгии или США, эти страны становятся страной их происхождения. Это означает, что связь с «конфликтом» устраняется, и бриллиантам разрешается стать частью цепочки поставок, в конечном итоге попадая в руки покупателей в виде ювелирных изделий.

Кроме того, в рамках KPCS проверяются партии алмазов, а не отдельные камни, поэтому отсутствует еще более тщательная система отслеживания, поскольку эти партии могут быть загрязнены контрабандными алмазами. Итак, действительно ли система КР является лучшей для ювелирной отрасли, стоимость которой к 2025 году достигнет $480 млрд? Необходимо найти решение для совершенствования процесса отслеживания, и эти крупные ювелиры должны действовать быстро, иначе они потеряют клиентов, которые становятся все более разборчивыми в своих покупках.

Не поймите нас неправильно, КР по-прежнему служит важным компонентом для фильтрации потенциальных «неправильных» алмазов. Однако его можно было бы дополнить новейшими технологиями, чтобы закрыть лазейку. Введите блокчейн. По сути, эта технология надежно защищена и постоянна и позволяет регистрировать транзакции для общего доступа. Информацию, хранящуюся в блокчейне, невозможно изменить, что обеспечивает более высокую прозрачность по сравнению с традиционными формами реестров.

Использование блокчейна знакомо люксовым брендам. LVMH, Richemont и Prada объявили о «беспрецедентном сотрудничестве», они объединяют усилия в консорциуме блокчейнов под названием Aura. Точно так же, как произведения искусства теперь связаны с невзаимозаменяемым токеном (non-fungible token, NFT), отдельные бриллианты могут быть помечены уникальным цифровым идентификатором. В этих цифровых сертификатах будет записано происхождение каждого камня. Все это приводит в движение люксовый бренд De Beers, который разработал блокчейн-платформу Tracr, с помощью которой она «стремится однажды отследить почти каждый природный бриллиант от рудника до прилавка розничного магазина», - говорит Джим Даффи (Jim Duffy), генеральный директор Tracr.

С точки зрения технологий и процессов реализация ее довольно проста. Трудность заключается в том, чтобы попытаться внедрить ее по всей цепочке поставок. Развитым странам будет легче, поскольку они обладают необходимыми знаниями и инфраструктурой для маркировки. С другой стороны, развивающиеся страны могут столкнуться с трудностями в этом аспекте, так как они могут быть недостаточно оснащены, поэтому необходимы согласованные усилия, и решимость искоренить «кровавые» алмазы должна быть твердой, чтобы изменения стали заметными.

Цель платформы Tracr - «не сломать отрасль», а интегрироваться с существующими системами. Поскольку уже существуют собранные данные, так как компании должны заработать право участвовать в KPCS, речь идет об «использовании скрытых данных, которые были там». Таким образом, это гарантирует, что цифровой актив будет самого высокого качества.

Алмазная отрасль в целом столкнулась со многими проблемами, и искоренение «кровавых» алмазов - это лишь одно из многих сопутствующих препятствий, с которыми она сталкивается. В более широком плане эти усилия касаются аспекта управления отраслью, который является частью ESG (экологической, социальной и управленческой) системы, установленной Организацией Объединенных Наций в качестве критерия устойчивых инвестиций.

Что касается других аспектов, таких как охрана окружающей среды, алмазная отрасль добилась прогресса, например, она реализует новые инициативы по улавливанию выбросов углекислого газа, в частности, используя кимберлитовые хвосты при добыче алмазов. Это является частью проекта «CarbonVault» компании De Beers, целью которого является углеродно-нейтральная или даже углеродно-отрицательная добыча полезных ископаемых.

В социальном плане отрасль также лидирует, назначая все больше женщин на руководящие должности, а также превышая установленную дневную заработную плату для своих работников. В Signet Jewelers, крупнейшей ювелирной компании США, являющейся материнской компанией фирм Zales, Kay и James Allen, более 80% сотрудников являются представителями разных полов или этнических групп. Она также повысила минимальную заработную плату в своей компании до $15 в час (норма в США составляет $7,25).

По мере быстрого развития технологий люксовым брендам доступно все больше решений. Именно это постоянное нововведение и отличает каждую компанию от конкурентов. Следовательно, для решения проблемы «кровавых» бриллиантов существует технология, и эти люксовые бренды должны принять ее и сделать шаг,… и они должны действовать быстро.

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