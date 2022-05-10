Комитет по надзору в ювелирной отрасли заявляет, что нынешние санкционные правила в отношении российских алмазов «мутные»

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Нынешние санкции в отношении российских алмазов создали «мутную ситуацию» для отрасли, заявили президент и главный исполнительный директор Комитета по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC) Тиффани Стивенс (Tiffany Stevens) и заместитель главного юрисконсульта Сара Юд (Sara Yood) на семинаре, проведенном на Конклаве Американского геммологического общества (American Gem Society Conclave), состоявшемся 26 апреля в Оклахома-Сити.

8 апреля Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Министерства финансов США включило компанию АЛРОСА в свой Список лиц особых категорий (Specially Designated Nationals, SDN), это означает, что ни одна американская компания не может иметь отношения с российской алмазодобывающей компанией. Но до сих пор неясно, повлияет ли это на американские компании, чьи зарубежные материнские компании могут иметь отношения с АЛРОСА.

«У нас нет правил и пунктов, напечатанных мелким шрифтом, - сказала Стивенс. - Министерство финансов США перегружено и не полностью укомплектовано персоналом. Мы не являемся их главным приоритетом».

Но Юд сказала, что «Американская компания, принадлежащая иностранной компании, которая является членом Альянса АЛРОСА, может быть подвергнута санкциям, если на их материнскую компанию будут распространяться вторичные санкции».

Она добавила, что любая компания, находящаяся в таком положении, должна проконсультироваться с «юристом по санкциям».

В соответствии с действующим законодательством покупка алмазов и бриллиантов напрямую из России незаконна. Однако, если эти алмазы были «существенно преобразованы» где-либо еще, включая Индию, где проходит огранку и полировку бόльшая часть бриллиантов, их по-прежнему можно ввозить на законных основаниях. Некоторые называют это правило лазейкой и хотят его изменить, но пока ситуация остается такой.

В какой-то момент нынешние ограничения могут смениться полным запретом на российские товары, предупредили Стивенс и Юд. Если это произойдет, неясно, будет ли запрет распространяться на более мелкие бриллианты, движение которых крайне сложно отследить.

«Мы подняли вопрос о категории «меле» перед правительственными чиновниками, - сказала Юд. - Они осознают, что бриллианты категории «меле» очень трудно отследить, они не приносят компании АЛРОСА больших денег, а на реальную стоимость бриллиантов категории «меле» влияет их огранка. Они знают об этом. Я не знаю, что они собираются делать».

Нынешние санкции не распространяются на выращенные в лаборатории бриллианты или цветные драгоценные камни.

«На самом деле люди, вводящие санкции, не думают о выращенных в лаборатории камнях, - сказала Стивенс. - Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) удалила слово «природный» из своего определения бриллианта, но, очевидно, это было сделано только в рекламных целях. Скорее всего, мы увидим пвышение внимания к российскому золоту».

Кроме того, по словам Стивенс, компании могут выходить за рамки действующих санкций.

«Это на выбор компании, - сказала она. - Ритейлерам разрешено просить своих поставщиков не продавать российские бриллианты».

Стивенс отметила, что у Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Министерства финансов США есть горячая линия, по которой представители отрасли могут обратиться за советом.

Все звонки анонимны, но, если компаниям все же неудобно звонить на горячую линию, то JVC может позвонить за них.

«OFAC очень хочет услышать о проблемах нашей отрасли», - сказала она.

Стивенс сказала, что даже если конфликт на Украине закончится, у отрасли могут остаться проблемы с АЛРОСА.

«Очень сложно выйти из Списка лиц особых категорий, - сказала она. - Усама бен Ладен все еще числится в этом Списке лиц особых категорий».

В настоящее время санкции США применяются к компаниям, 50% которых принадлежат лицам из Списка лиц особых категорий. На данный момент это означает, что они не применяются к алмазному руднику Катока (Catoca) в Анголе, который на 40% принадлежит АЛРОСА, если только алмазы не получены непосредственно от АЛРОСА, сказала Стивенс.