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13 мая 2022

Даявик начинает сворачивать работу на алмазном руднике

Сегодня
Экспертиза

Автор: Итан Баттерфилд (Ethan Butterfield)

(nnsl.com) - Город Йеллоунайф ощутит на себе последствия закрытия алмазного рудника Даявик (Diavik) в 2025 году, так как снижение объемов производства уже началось.

«В конце этого года мы начинаем выводить из эксплуатации нашу первую подземную трубку, а добыча открытым способом заканчивается в начале следующего года, - сказала Чериш Уинзор (Cherish Winsor), представитель рудника Даявик по связям с общественностью. - Мы говорим, что закрываемся в 2025 году, но все начинается сейчас».

Согласно информации, представленной во время презентации на заседании Комитета по управлению и приоритетам (Governance and Priorities Committee) в понедельник, закрытие рудника по-разному повлияет на рынок труда и экономику Йеллоунайфа.

В 2020 году на руднике работало около 350 жителей Йеллоунайфа.

Это соответствует 32 процентам рабочей силы рудника Даявик, что, по заявлению компании, соответствует 3,6 процентам «всего дохода от занятости» жителей Йеллоунайфа.

«Это соответствует $20,4 млн личного располагаемого дохода, который, по оценкам, составляет около $14,3 млн для сектора розничной торговли Йеллоунайфа», - сказала Аманда Аннанд (Amanda Annand), советник территориальной общины Даявика.

Ожидаемое влияние могут также оказать взносы, сделанные через Rio Tinto, единственного владельца алмазного рудника Даявик, поскольку мировой горнодобывающий гигант пожертвовал средства городским учреждениям, таким как территориальная больница Стэнтона, Дом Бейли (Bailey House) Армии Спасения, а также Женской ассоциации коренных народов (Native Women’s Association) Северо-Западных территорий (СЗТ).

Город Бехчоко также почувствует последствия, так как 6,9% его рабочей силы занято на руднике Даявик.

Ожидается, что вклад рудника в валовой внутренний продукт (ВВП) СЗТ снизится до $110 млн в конце 2025 года с $430 млн в 2019 году.

В целом на рудник Даявик приходится около 10 процентов ВВП Северо-Западной территории, при этом с 2000 года на этот рудник было потрачено $9,3 млрд.

Предпринимаются усилия для обеспечения плавного перехода с помощью Программы поддержки закрытия (Closure Support Program), которая поможет перевести сотрудников на другой рудник или на другое предприятие Rio Tinto. Однако может получиться, что людей с некоторыми навыками невозможно будет перевести, сказала Уинзор.

«Ты не пойдешь работать в порт, если ты водитель подземного грузовика, а на большинстве наших активов фактически нет подземных шахт. Так что некоторых людей с такими навыками нельзя будет перевести, - сказала она. - Этим людям, если они хотели бы продолжать заниматься той же работой, было бы лучше остаться на Севере и работать на другом руднике».

В зависимости от статуса алмазного рудника Экати (Ekati), согласно прогнозам, к 2030 году территорию покинут от 400 до 630 безработных северян, говорится в презентации, представленной в понедельник.

«Это будет, конечно, печальное время, - сказал муниципальный советник Робин Уильямс (Robin Williams). - Надеюсь, в будущем будет проводиться больше геологоразведочных работ и появится больше возможностей».

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