Palladium One сообщает об увеличении исчисленных ресурсов почти на 250% на проекте LK в Финляндии

Автор: Джексон Чен (Jackson Chen)

(canadianminingjournal.com) - Компания Palladium One Mining (TSXV: PDM; OTC: NKORF) опубликовала уточненную информацию о минеральных ресурсах, соответствующих стандарту NI 43-101, по своему медно-никелевому проекту Läntinen Koillismaa (LK), принадлежащему ей на 100% и расположенному в центральной Финляндии. Новые данные о ресурсах включают в себя три открытых карьера в районе Каукуа, в том числе начальный ресурс для Каукуа Саут (Kaukua South) и Муртолампи (Murtolampi) (всего 210 скважин общей протяженностью 44 км) и один в Хаукиахо (Haukiaho) (84 скважины общей протяженностью около 13 400 метров), расположенный в 10 км к югу от Каукуа.

Исчисленные ресурсы в районе Каукуа оцениваются в 38,2 млн тонн с содержанием палладия 0,61 г/т, платины 0,22 г/т, золота 0,07 г/т, меди 0,13%, никеля 0,11% и кобальта 64,56 г/т. Это представляет собой значительное увеличение на 248% по сравнению с данными предыдущей оценки исчисленных ресурсов. Почти половина (44%) всех ресурсов проекта LK сейчас относится к категории исчисленных ресурсов.

Предполагаемые ресурсы, содержащиеся как в районе карьеров Каукуа и Муртолампи, так и в зоне Хаукиахо, составляют 49,7 млн ​​тонн с содержанием палладия 0,43 г/т, платины 0,17 г/т, золота 0,09 г/т, меди 0,16%, никеля 0,14% и кобальта 73,98 г/т, что показывает увеличение на 14%.

В целом на участке LK содержится 740 000 унций палладия, 260 000 унций платины, 80 000 унций золота, 110,7 млн ​​фунтов меди, 91,6 млн фунтов никеля и 5,4 млн фунтов кобальта в категории исчисленных ресурсов, а также 680 000 унций палладия, 260 000 унций платины, 140 000 унций золота, 172,9 млн фунтов меди, 151,5 млн фунтов никеля и 8,1 млн фунтов кобальта в категории предполагаемых ресурсов.

Минеральные ресурсы были основаны на предварительном плане для карьера открытой разработки с использованием чистой прибыли плавильного завода (NSR) в размере $12,5 за тонну. Предполагалось получить долгосрочные цены на металл на уровне $1 700 за унцию палладия, $1 100 за унцию платины, $1 800 за унцию золота, $4,25 за фунт меди, $8,50 за фунт никеля и $25 за фунт кобальта. Отношение отходов к руде составляло 1,48:1 на участке Каукуа (включая Муртолампи) и 0,58:1 на Хаукиахо.

Предположения относительно восстановленного и подлежащего оплате металла основаны на программе металлургических испытаний по Фазе II 2022 года, которые показали 30-процентное содержание меди в концентрате и содержание никеля в концентрате в размере 4,8%. «При 30-процентном содержании меди в медном концентрате и стоимости никелевого концентрата примерно в $4 200 за тонну оба продукта очень востребованы на рынке», - прокомментировал президент и главный исполнительный директор Palladium One Деррик Вейраух (Derrick Weyrauch).

По данным компании, проект LK остается открытым для дополнительного расширения ресурсов как по простиранию, так и по глубине. Минеральные ресурсы покрывают примерно 5 км прилегающей зоны протяженностью 38 км, для которой ранее проведенное разведочное бурение показало минерализацию почти по всей ее длине.

По словам Palladium One, были определены три области целевого потенциала для краткосрочного увеличения ресурсов, представляющие собой дополнительные 2,4 километра длины по простиранию вдоль благоприятной предельной толщи, которые могут добавить от 21,6 млн до 36 млн тонн ресурсов.

Тем не менее, ожидается, что основная часть разведочных работ компании в 2022 году будет направлена ​​на никель-медный проект Тико (Tyko) в провинции Онтарио, где она планирует провести пробное бурение на нескольких участках с крайне аномальными значениями образцов почвы по содержанию меди, никеля и кобальта.