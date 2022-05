Непредвиденные последствия превращения доллара США в «оружие»: вот как золото и биткойн используют настоящий момент

Автор: Анна Голубова (Anna Golubova)

(kitco.com) - Наблюдаем ли мы коренной поворот глобализации вспять? Каковы некоторые непредвиденные последствия санкций против России и превращения доллара США - мировой резервной валюты - в оружие?

Поскольку неопределенность по-прежнему остается доминирующей темой во втором квартале 2022 года, основными бенефициарами в этой обстановке являются активы-убежища, такие как золото и биткойн, поскольку, по мнению аналитиков, поиск путей диверсификации становится приоритетом для стран, учреждений и индивидуальных инвесторов.

Существующие торговые сделки и цепочки поставок, на создание которых ушли десятилетия, были серьезно нарушены - сначала из-за пандемии COVID-19, а теперь из-за военного конфликта на Украине и санкций против России.

Аналитики сообщили изданию Kitco News, что после ввода войск России на Украину 24 февраля доллар США был превращен в «оружие» для оказания давления на Россию с помощью многочисленных финансовых санкций. Например, около $300 млрд золотовалютных резервов России, составляющих около $640 млрд, были заморожены, а Москве запретили пользоваться международной платежной системой SWIFT (за исключением некоторых платежей за энергию).

«Это очень деликатный вопрос. Федеральная резервная система (Federal Reserve) не хочет навредить своей репутации и подорвать доверию к доллару США, который с 1974 года не обеспечивается золотом. В то же время конфискуются деньги других центральных банков, используя систему SWIFT, потому что их внешняя политика не соответствует политике США», - заявил изданию Kitco News Фрэнк Холмс (Frank Holmes), генеральный директор и ИТ-директор U.S. Global Investors и исполнительный председатель HIVE Blockchain.

И теперь Россия дает отпор, требуя оплаты за газ в своей валюте - рублях. В среду Москва прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Российский государственный газовый гигант «Газпром» заявил, что возобновит поставки только после того, как обе страны заплатят за газ в российских рублях.

Польша и Болгария заявили, что отказываются платить в рублях, а ЕС аргументировал это тем, что это нарушает действие санкций, наложенных на Москву, и является нарушением контракта. После остановки поставок европейские цены на газ выросли.

Еще в марте Россия также дала понять, что может рассмотреть возможность принимать биткойны за экспортные поставки нефти и газа после того, как председатель Комитета российской Думы по энергетике заявил, что страна будет проявлять бόльшую гибкость, когда речь идет о вариантах оплаты с «дружественными» странами. Между тем, от «недружественных» стран могут потребовать оплату за газ в российских рублях или золоте, добавил Завальный.

И не только Россия начинает так думать. Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Китаем о приеме юаней за часть объемов своих продаж нефти Пекину, что потенциально может нанести ущерб доминированию доллара США в нефтяном пространстве.

Все это является признаками того, что глобализация, возможно, поворачивает вспять или даже умирает, что уже признали многие представители центральных банков по всему миру.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл (Jerome Powell) заявил на прошлой неделе, что после того, как все это закончится, мир станет другим.

«Понятно, что [глобализация] определенно замедлилась и может пойти вспять. Вы видели проблемы, связанные с глобализацией, и эта серия событий вокруг Украины, безусловно, может привести к более фрагментированной политической и экономической ситуации, - сказал Пауэлл во время панельной дискуссии на Весенних совещаниях МВФ и Всемирного банка (the IMF and the World Bank Spring Meetings). - Это, безусловно, будет другой мир. Это может быть мир, возможно, с более высокой инфляцией, возможно, с более низкой производительностью, но с более устойчивыми и надежными цепочками поставок. Цепочки поставок, которые у нас были, были очень эффективными, но, как оказалось, довольно хрупкими».

Налицо видна определенная переоценка глобализации и массовый уклон в сторону популизма, отметил Холмс. «Это движение получило большой толчок после Brexit, поскольку Великобритания устала следовать политике, установленной неизбранными бюрократами в Брюсселе, и с тех пор она только расширилась, - сказал он. - Глобализация дала нам более низкие цены на готовую продукцию, но она также создала гораздо больше уязвимости с точки зрения доступа к стратегическим металлам и энергетическим ресурсам».

Непредвиденные последствия

С одной стороны, эта геополитическая ситуация укрепила доллар как валюту-убежище, а индекс доллара США вырос до двухлетнего максимума на фоне всей этой неопределенности.

«Доллар США укрепляется по отношению ко всем другим фиатным (FIAT) валютам и будет продолжать укрепляться по мере того, как США продолжат оставаться самым «красивым домом в суровом районе». Успех санкций и проблемы, которые Россия испытывает на Украине, заставляют всех дважды подумать, прежде чем предпринимать любые действия, которые могут вызвать обеспокоенность США», - заявил Алекс Машинский (Alex Mashinsky), генеральный директор Celsius Network.

Кроме того, ястребиная позиция Федеральной резервной системы усиливает позиции доллара США по отношению к евро и другим валютам, за которыми не стоит такой агрессивный план ужесточения, сказал Ариан Чопра (Aryan Chopra), управляющий активами Castell Wealth Management.

«Моя позиция в отношении доллара США нейтральна, и хотя я не считаю, что доллар США утратит свой статус мировой резервной валюты в долгосрочной перспективе, тем не менее, у меня нет оптимистичного настроя в отношении доллара США по отношению к развивающимся рынкам и сырьевым валютам в ближайшее время, - сказал Чопра изданию Kitco News. - В условиях высокой инфляции… меня больше беспокоят страны с высоким уровнем долга по отношению к ВВП и ограниченными возможностями контролировать собственную валюту, в которой выражена их задолженность. Соединенные Штаты хорошо подготовлены в этом отношении. Поэтому, я не считаю, что доллар США теряет свой статус мировой резервной валюты».

Ввод войск России на Украину освободил Запад и фактически продлил жизнь доллару США в качестве мировой резервной валюты еще на 30-50 лет, сказал Машинский изданию Kitco News.

«США успешно превратили доллар США в оружие и доказали миру, что они по-прежнему обладают глобальной властью решать, кто может совершать транзакции, а кто нет. На этот раз даже Швейцария согласилась присоединиться к санкциям в отношении SWIFT», - сказал он.

Однако, с другой стороны, широко применяемые финансовые санкции против России посредством ограничения доступа к доллару США и международным платежным системам могут побудить большее число стран диверсифицировать свои резервы, отказавшись от доллара США, что Россия уже делает в течение многих лет.

По словам Холмса, все это оптимистично как для золота, так и для биткойнов. «Подумайте об иерархии потребностей Маслоу (Maslow’s Hierarchy of Needs). У людей есть внутренняя потребность чувствовать себя в безопасности - в данном случае в финансовом плане, и, если они не могут получить ее с помощью сберегательного счета или государственных облигаций, то они наверняка получат ее с помощью золота или его цифрового “двоюродного брата”», - заметил он.

Санкции против России ясно продемонстрировали другим, что хранение долларовых резервов в других банках не означает, что они могут быть доступны или потрачены в любое время, отмечает Машинский.

«Каждому центральному банку и коммерческому банку необходимо пересмотреть вопрос о том, у кого находятся их резервные запасы и какую деноминацию они используют. Это придает биткойнам, золоту и другим цифровым активам гораздо более высокую ценность, чем раньше, и способствует более быстрому внедрению таких активов во всем мире», - сказал он.

Кроме того, после сбоев в цепочке поставок странам необходимо будет рассмотреть возможность перевода производства в свою страну и необходимость пересмотреть все сегменты цепочки поставок, добавил Машинский.

Одним из последствий превращения доллара в оружие является повышенный спрос на золото в качестве инструмента хеджирования, соглашается Чопра.

«Суверенные страны будут стремиться к большей диверсификации резервов и платежных систем с увеличением доли золота, биткойнов и валютных резервов в отношениях со своими торговыми партнерами и партнерами по цепочке поставок, - сказал он. - Это случай игры на повышение для драгоценного металла в долгосрочной перспективе, доходность которого с 2000 года (за два десятилетия) составила более 500%».

Чопра сказал, что странам еще слишком рано начинать покупать биткойн в качестве части своих резервов, поскольку крупнейшая в мире криптовалюта все еще находится в зачаточном состоянии, остается очень волатильной и связана с высокой долей заемных средств.

«Как класс активов, биткойн ведет себя как быстрорастущие акции или акции технологических компаний и, как правило, очень хорошо себя чувствует в условиях склонности к риску. В условиях стагфляции или замедления экономики еще неизвестно, удержится ли биткойн и будет ли он действовать как сырьевой товар или как средство сбережения», - пояснил он.

Однако история биткойна как резерва может измениться, когда в дело вмешаются крупные пенсионные фонды, добавил Чопра. «Это потребует одобрения правительства, введения правил и соблюдения требований к активу», - сказал он.

По данным МВФ, долларовые валютные резервы уже снижаются с 2000 года, упав с 71% до 60%. В то же время доля золота в процентах от общих резервов растет в странах с развивающейся экономикой и снижается в странах с развитой экономикой, свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).