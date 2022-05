Инвестиции во время кризиса: палладий

Автор: Рона Рита Дэвид (Rona Rita David)

(energyindustryreview.com) - Хотя палладий наиболее широко известен в автомобильной, химической или стоматологической промышленности, в глазах широкой общественности он наименее известен, а также он меньше продается.

Инвестиции в палладий означают выбор редкого металла, который может служить денежным резервом на случай экономических кризисов. Его низкая популярность по сравнению с золотом позволяет делать выгодные и устойчивые инвестиции по ценам, эквивалентным ценам на золото.

Прибыль на инвестиции

Если посмотреть на историю цен на палладий, то понятен невероятный потенциал этого белого металла. Цена за грамм показала экспоненциальную прибыльность, но инвестиции не предназначены для получения быстрой прибыли, а скорее являются антикризисным и антиинфляционным решением.

Защита от инфляции

Денежная инфляция - это враг номер один для сбережений. В то время как снижение стоимости иностранной валюты может подорвать стоимость акций и облигаций на финансовых рынках, тем самым вызвав рост цен на сырьевые товары, последние особенно хорошо выстояли перед лицом следующих друг за другом кризисов, особенно на золото и палладий.

Влияние российско-украинского конфликта на рынки сырьевых товаров

Россия и Украина играют стратегическую роль на международных рынках сырьевых товаров. Обе страны являются крупными экспортерами таких продуктов, как пшеница и зерно, нефть, природный газ, уголь, золото и другие драгоценные металлы. Война затронула как внутреннее производство, так и важнейшие цепочки сбыта, рассчитанные на остальной мир, что привело к росту цен. Многие страны, особенно беднейшие, назвали ситуацию «катастрофической». Эксперты предупреждают о последствиях того, что они называют «чрезвычайной волатильностью» на рынках после начала военной операции России на Украине.

Основные экспортные товары на Украине и России, на сбыт которых повлиял этот конфликт

Энергетика: В мире нет мощностей, способных заменить производство энергии в России.

Российская экономика в значительной степени зависит от экспорта нефти и газа. Страна является третьим по величине экспортером нефти в мире (после Евросоюза и Саудовской Аравии) и одним из основных экспортеров газа. Россия поставляла на мировые рынки от 7 до 8 млн баррелей нефти и топлива в сутки. Но сегодня, в связи с войной и объявлением Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией запрета на российские энергоносители, международный рынок нефти переживает самые большие потрясения с 1970 года. Эксперты говорят, что цены будут продолжать расти до тех пор, пока будет продолжаться война, так как существует мало альтернатив для замены российских экспортных поставок.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти, Organization of Petroleum Exporting Countries), членом которой Россия не является, указала, что найти альтернативы для замены будет непросто.

«В мире нет мощностей, которые могли бы заменить российские объемы добычи, - говорит генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо (Mohammad Barkindo). - У нас нет контроля над текущими событиями, геополитикой, и это диктует темп развития рынка», - добавил он. Удар почувствуют даже те страны, которые импортируют небольшие объемы российских энергоносителей, поскольку вырастут цены на топливо, реализуемое оптовикам.

Еда: Россия и Украина превратятся из житницы в страны, в буквальном смысле слова вынужденные делить хлеб с кем-то.

И Россия, и Украина являются крупными экспортерами продуктов питания. По данным JP Morgan, на две страны, известные как «житницы Европы», приходится 29% мирового экспорта пшеницы и 19% экспорта кукурузы. Цены на пшеницу на некоторых фьючерсных биржах торгуются на 14-летних максимумах. Украина является крупнейшим мировым производителем подсолнечного масла, а Россия занимает второе место, по данным S&P Global Platts. Вместе они составляют 60% мирового объема его производства. Аналитики предупреждают, что в результате влияния войны на производство зерна могут вдвое увеличиться мировые цены на пшеницу. Это может серьезно повлиять на ряд стран, зависящих от импорта зерна, поступающего из Черноморского региона. Турция и Египет получают почти 70% импорта пшеницы из России и Украины. При этом Украина является основным поставщиком кукурузы в Китай.

«В Ливане около 50% зерна поступает из Украины. Йемен, Сирия, Тунис и другие страны зависят от Украины как поставщика зерна. Россия и Украина превратятся из житницы в страны, в буквальном смысле слова вынужденные делить хлеб с кем-то. Это просто невероятное изменение реальности на обратную», - сказал Дэвид Бизли (David Beasley), директор Всемирной продовольственной программы (World Food Program).

Неон: на ​​Украину приходится почти 70% мирового экспорта очищенного газа неона.

Украина является ведущим поставщиком очищенных редких газов, таких как криптон и неон, необходимых для производства полупроводников. По данным консалтинговой компании TrendForce, на Украину приходится почти 70% мирового экспорта очищенного газа неона, используемого для лазеров, формирующих рисунки полупроводников.

Более 90% неона, используемого в производстве чипов США, поступает из Украины. Любое изменение предложения может повысить дефицит микрочипов, что уже было серьезной проблемой в 2021 году.

«Поскольку Россия обеспечивает более 40% мировых поставок палладия, а Украина производит 70% мировых поставок неона, можно ожидать, что дефицит чипов в мире усугубится, если военный конфликт будет продолжаться», - написал заместитель директора Тим Уй (Tim Uy) в недавнем отчете, составленном агентством Moody’s Analytics.

«Во время войны 2014-15 годов на Украине цены на неон поднимались в несколько раз, что говорит о серьезности ситуации для полупроводниковой отрасли. На компании, производящие полупроводники, приходится 70% общего спроса на неон, потому что неон является неотъемлемой частью литографического процесса изготовления чипов».

Металлы: палладий, золото, серебро и платина являются единственными металлами, которые имеют коды валют согласно классификации Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO).

Россия является одним из важнейших мировых поставщиков металлов, используемых везде, от производства алюминиевых банок до медных кабелей и автомобильных компонентов. Страна является четвертым по величине мировым экспортером алюминия и одним из пяти крупнейших производителей стали, никеля, палладия и меди. Украина также является важным поставщиком и имеет значительную долю экспорта палладия и платины. Это означает, что из-за вторжения России на Украину можно было наблюдать рост цен на медные банки и кабели.

«Мы видели, что алюминий и никель выросли на 30% с начала года, и это в конечном итоге будет перенесено на потребителей, когда они будут покупать алюминиевые банки для напитков или когда делать ремонт в своих домах, и им понадобится медь для производства кабелей. Все эти цены вызывают общее инфляционное давление», - сказал Мэтью Чемберлен (Matthew Chamberlain), генеральный директор Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange) в Лондоне (Великобритания).

Россия остается третьим по величине производителем золота в мире после Австралии и Китая. В 2021 году Россия поставила миру 350 тонн этого драгоценного металла. В начале марта золото достигло самой высокой цены с августа 2020 года, оно торговалось на уровне более $2 000 за унцию (одна унция равна примерно 28 граммам). Это связано с притоком капитала от инвесторов, ищущих безопасное убежище во времена неопределенности на рынке.

В начале марта никель, используемый в литиевых и железных батарейках и аккумуляторах, подорожал на 76%, а цены на палладий, используемый в каталитических нейтрализаторах автомобилей для снижения выбросов, достигли беспрецедентного уровня.

По мнению аналитиков, любые перебои с поставками палладия могут создать серьезные проблемы для производителей автомобилей.

«На Россию приходится 38% мирового объема производства палладия. Поскольку другие регионы не могут компенсировать сокращение предложения, рынок рискует столкнуться с огромным дефицитом предложения», - считает Дэниел Прессман (Daniel Pressman), стратегический аналитик из Commerzbank.

Паника на финансовых рынках

7 марта 2022 года был побит рекорд цен на такой драгоценный ювелирный металл, как палладий. На той сессии он торговался по $3 442 (€3 110) за унцию, после чего немного снизился. Таким образом, цены на него превысили самый высокий уровень, достигнутый в мае 2021 года, более $3 000 за унцию. Через неделю наступил внезапный перерыв. Палладий вернулся к $2 400 за унцию. Разница почти в 30%. 18 марта его цена снова превысила $2 500 за унцию, что означает рост почти на 40% по сравнению с уровнем на 1 января 2022 года.

В надежде на разрешение российско-украинского конфликта, в контексте ожиданий, связанных с влиянием экономических санкций, и опасений, связанных с логистическими сбоями, инвесторы реагировали быстро, рискуя вызвать высокую волатильность.

Палладий является жизненно важным компонентом устройств контроля загрязнения для автомобилей и фургонов. Его использование растет, поскольку правительства, особенно правительство Китая, ужесточают правила борьбы с автомобильным загрязнением. Палладий представляет собой серебристо-белый металлический элемент с атомным номером 46, и этот элемент обозначается Pd. В быту он чаще всего встречается в ювелирных изделиях, а также применяется в стоматологии и каталитических нейтрализаторах для автомобилей.

У палладия температура плавления составляет 1 554oC, температура кипения 2 970oC, удельный вес равен 12,02 (при 20оC), а валентность составляет 2, 3 или 4. Палладий имеет самую низкую температуру плавления. Палладий мягок и пластичен, но при холодной обработке становится намного прочнее и тяжелее. Его можно «атаковать» азотной и серной кислотой. При комнатной температуре металл может поглощать водород в объеме до 900 раз больше собственного. Водород легко диффундирует через нагретый палладий, поэтому этот метод часто используется для очистки газа. Мелкоизмельченный палладий используется в качестве катализатора в ходе реакций гидрогенизации и дегидрогенизации. Он также используется в качестве легирующего агента для изготовления ювелирных изделий и в стоматологии. Металл также применяется для изготовления хирургических инструментов, электрических контактов, музыкальных инструментов (поперечная флейта) и часов.

Палладий встречается в месторождениях вместе с другими металлами платиновой группы, а также в месторождениях никеля и меди. Основными промышленными источниками являются месторождения Норильск, Талнах в Сибири и медно-никелевые месторождения Садбери Бейсик (Sudbury Basic) в провинции Онтарио, Канада. Ведущим производителем палладия является Россия.