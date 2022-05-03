De Beers является исключением из тяжелого начала года в Anglo American

Автор: Брендан Райан (Brendan Ryan)

(miningmx.com) - Anglo American столкнулась с более жесткими, чем ожидалось, условиями работы в этом квартале, закончившемся в конце марта, что привело к снижению производственного плана этой группы по добыче железной руды, металлургического угля и металлов платиновой группы (МПГ), намеченного на полный год, заканчивающийся в конце декабря.

В основные причины этого входят обильные осадки, которые повлияли на работу в Южной Африке и Бразилии, в частности, невыходы на работу, связанные с пиком распространения Covid-19, а также «безопасность и другие операционные проблемы» на предприятиях по добыче металлургического угля и железной руды.

По словам бывшего генерального директора Марка Кутифани (Mark Cutifani), который ушел в отставку 19 апреля и которого заменил Дункан Ванблад (Duncan Wanblad), «это сложное начало года подчеркивает важность соблюдения нашей операционной модели для стабилизации показателей работы после неизбежных сбоев последних двух лет, когда мы адаптировались к Covid-19, а теперь учимся жить с ним».

De Beers была выдающимся исключением из общих показателей группы, объем производства алмазов вырос на 25% благодаря высоким операционным показателям и меньшему воздействию осадков, особенно на крупных рудниках Ботсваны. План производства на 2022 год не изменился и остался на уровне 30-33 млн каратов, а ориентировочная себестоимость единицы продукции также не изменилась и составляет около $65/карат.

Объем производства МПГ упал на 6% в течение квартала, закончившегося в марте, в основном из-за обильных осадков, выпавших в районе открытого рудника Могалаквена (Mogalakwena), а годовой прогноз объема производства металла в виде концентрата был снижен до 3,9-4,3 млн унций с предыдущего показателя в 4,1-4,5 млн унций.

Объем производства железной руды упал на 19% в квартале, закончившемся в марте, из-за обильных осадков и проблем с установками как в компании Kumba в Южной Африке, так и на руднике Минас-Рио (Minas-Rio) в Бразилии. Прогноз объемов производства на весь год был снижен до 60-64 млн тонн по сравнению с предыдущим показателем в ​​диапазоне от 63 до 67 млн ​​тонн.

Производство меди сократилось на 13% в основном из-за запланированного перехода на руду с более низким содержанием, но группа сохранила производственный план на 2022 год на уровне от 660 000 до 750 000 тонн, хотя отмечает, что объем производства зависит от масштаба дальнейших сбоев, связанных с Covid-19, а также от объема осадков в Чили.

Объем добычи металлургического угля упал на 32% из-за задержки перемещения длинного забоя в Моранбе (Moranbah) и прекращения добычи на месторождении Грасстри (Grasstree). План по объему производства на 2022 год был пересмотрен до 17-19 млн тонн по сравнению с предыдущей оценкой в ​​20-22 млн тонн с учетом дальнейших сбоев, связанных с Covid-19, и сроков возобновления работ по добыче в длинных забоях в Моранбе.

Производство никеля упало на 8% до 9 300 тонн из-за более низкого содержания руды, а также воздействия сильных дождей и проведения незапланированного техобслуживания на руднике Кодемин (Codemin). План по объему производства на 2022 год не изменился и составляет от 40 000 до 42 000 тонн.

Кутифани также подчеркнул усилия Anglo American по повышению энергетической безопасности и снижению затрат и выбросов. В частности, он упомянул Меморандум о взаимопонимании, заключенный в течение этого квартала с EDF Renewables по обеспечению 100% возобновляемой энергией для выполнения операций этой группы в Южной Африке.