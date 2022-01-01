Русские бриллианты: «Дилемма заключенного»

Автор: Эрез Ривлин (Erez Rivlin)

МНЕНИЕ Эреза Джейкоба Ривлина (Erez Jacob Rivlin), аналитика алмазного рынка и консультанта по добыче алмазов, приводится в этой публикации. Он был советником российского правительства (министра Бычкова) и президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша по вопросам алмазной отрасли.

Автор статьи, опубликованной на портале idexonline.com, отмечает, что российская военная операция на Украине меняет динамику управления алмазной отраслью. В последний раз, пишет Эрез Ривлин, нечто подобное происходило после 11 сентября, когда в октябре 2001 года американский Конгресс принял Патриотический акт. Основы глобального бизнеса должны были измениться, в том числе в алмазной и ювелирной отраслях. В результате, в 2003 году был создан Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР), а в 2005 году вслед за ним появился Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council). Было введено строгое соблюдение банковских требований с серьезными процедурами, связанными с принципом «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), и произошел успешный отказ от большинства операций с наличными денежными средствами.

Внезапно все должны были «знать своего клиента», и никто больше не хотел знать, что вы очень хороший клиент швейцарского банка с неотслеживаемым счетом. Но в последние годы кажется, что алмазная отрасль достигла равновесия. KP и KYC стали частью повседневной жизни, и даже выращенные в лаборатории бриллианты вышли из тени и стали частью законных бриллиантов и используются в ювелирных изделиях. Кризис, вызванный распространением коронавируса, сильно помог отрасли, поэтому процветание и относительное удовлетворение царили до 24 февраля 2022 года.

Большой раскол

Теперь, после почти двух месяцев военных действий России на Украине, считает автор статьи, можно приступить к выявлению новых сил, которые изменят равновесие в алмазной отрасли, отмечая, что «мы станем свидетелями большого раскола в алмазной и ювелирной отрасли».

С одной стороны находятся те, у кого больше нет русских дилемм. Российские бриллианты являются далеко не основной деятельностью Signet, LVMH, Cartier или любых других ювелирных корпораций. Члены этой группы, в которую также входят многие производители бриллиантов, очень хорошо понимают ущерб, который их бизнес может понести из-за тисков регулирующих органов и испорченной репутации. Таким образом, несмотря на то что некоторые участники понесли ограниченные убытки, группа «Нет русской дилемме» (No-Russian-Dilemma) разорвала все связи с любыми российскими алмазными фирмами и с Россией в целом.

По другую сторону «Большого раскола» находятся все организации, основная деятельность которых зависит от поставок российских алмазов. Этой группе «Русская дилемма» (Russian Dilemma) есть что терять, если она примет полные санкции в отношении всех российских алмазов и бриллиантов, а для некоторых она даже может поставить под угрозу дальнейшее существование семейного бизнеса, создававшегося на протяжении всей жизни.

Дилемма заключенного

«Дилемма заключенного (Prisoner’s Dilemma) - это мысленный эксперимент, сформулированный американским математиком А. У. Такером (A. W. Tucker) в 1950-х годах. В ходе него моделировалась ситуация, когда двух друзей-преступников арестовали и содержали в двух отдельных камерах. Проницательный сыщик предложил каждому немедленную свободу, если он даст признательные показания и предаст своего друга, который затем получит очень суровый приговор. С другой стороны, если оба заключенных откажутся содействовать и давать признательные показания, они получат очень мягкий приговор. Каждый из заключенных столкнулся с дилеммой: остаться верным или поддаться искушению предать своего друга. Дилемма заключенного показывает, как рациональные люди часто не выбирают наилучшее очевидное решение в своих интересах, что происходит, когда они сталкиваются с необходимостью сотрудничать и доверять другим людям. Модель дилеммы заключенного, используемая в экономическом и политическом анализе, может помочь нам лучше понять текущую ситуацию в алмазной и ювелирной отрасли и рассмотреть некоторые возможные сценарии и решения в будущем», - говорится в статье.

Группа «Русская дилемма»

При детальном рассмотрении группы «Русская дилемма» мы видим, пишет далее автор, что в нее входят основные центры алмазной торговли, большинство частных производителей бриллиантов и даже алмазный рудник Катока (Catoca) в Анголе (компании АЛРОСА принадлежит 32,8% акций).

Четыре основных центра алмазной торговли - Антверпен, Дубай, Тель-Авив и Мумбай - находятся под сильным давлением и требованиями прекратить торговлю российскими алмазами. Но если один из четырех основных центров разорвет связи с Россией, он рискует на несколько поколений потерять свою долю российского рынка в пользу тех, кто останется верен русским. Лучшее решение, как показано в «Дилемме заключенного», - просто быть верным и помогать друг другу. Если бы все торговые центры вместе решили принять санкции в отношении России, они бы устранили этот риск.

Чираг Шах (Chirag Shah), основатель и управляющий директор базирующейся в Антверпене компании Anita Diamonds, ведущего производителя и продавца бриллиантов, специализирующегося на эксклюзивных размерах камней, сказал: «Было бы несправедливо ограничиваться только антверпенским торговым центром. В предыдущие годы в Антверпене уже отмечена огромная потеря доли рынка, и без реального глобального решения единственным результатом будет наказание антверпенских трейдеров и никого другого».

Многие алмазные трейдеры, с которыми я разговаривал, сообщает автор публикации, повторили слова Шаха. Шах не закупает камни напрямую в России, но Антверпен - его дом, и, как и все его коллеги, он не хочет, чтобы его родной город страдал.

По сравнению с четырьмя торговыми центрами частные производители бриллиантов, которые по-прежнему являются клиентами АЛРОСА, находятся в более уязвимом положении и сталкиваются с самой сложной дилеммой. Их ноу-хау и семейное богатство были созданы поколениями тяжелой работы. Публичные компании рискуют в основном государственным капиталом, и когда регулирующие органы и политики выбирают сторону, они не рискуют потерять в этом процессе свой собственный семейный бизнес.

Если частный производитель бриллиантов решит разорвать отношения с русскими, это означает немедленную крупную потерю инвестиций и оставит без работы некоторых из его близких друзей и членов семьи. Но справедливость не является приоритетом в военное время, и, если бы некоторые частные производители бриллиантов действовали индивидуально, а не на глобальном уровне, то они рисковали бы потерять свой профильный бизнес в пользу других, точно так же, как его потеряли бы и торговые центра.

Первоначальная модель «Дилемма заключенных» относится к двум друзьям, которые столкнулись с дилеммой, но реальная жизнь - это не черно-белая математическая модель. Несмотря на многие общие глобальные интересы, в повседневной жизни центры алмазной торговли и производители бриллиантов в то же время являются естественными жесткими конкурентами в бизнесе. Поэтому объединяться и сотрудничать намного сложнее, даже если это будет означать, что они будут действовать в своих интересах.

Потенциальная революция в области страны происхождения бриллиантов

Все международные алмазные и ювелирные организации (KP, RJC и т. д.) до сих пор не смогли сделать разумный шаг доверия и действовать в рамках глобального сотрудничества. Они, так сказать, все еще существуют, но что касается «Русской дилеммы», реальность такова, что «Большой раскол» превратил их в бесполезные органы. Тем не менее одна главная сила оказывает влияние, и она начинает приводить к конкретным глобальным изменениям. Администрация США, вооруженная инструментами, созданными в результате событий 11 сентября, в настоящее время трансформирует алмазную отрасль так, как никто и никогда раньше не делал.

В последние недели впервые поставки БРИЛЛИАНТОВ были заблокированы бельгийской и израильской таможнями из-за отсутствия указания страны происхождения в экспортном счете- фактуре. Это были поставки не из России, это были экспортные поставки бриллиантов из Бельгии в Израиль и наоборот. Эти поставки были выпущены после того, как информация о стране происхождения была заполнена в экспортных счетах-фактурах, но это «пробуждение» таможенных органов имеет смысл, и это не просто очередная бюрократическая бумажная волокита.

Не существует сейчас технологии для определения страны происхождения бриллиантов без отслеживания происхождения. Но как только бы началось расследование в отношении одного из производителей бриллиантов, не соблюдающего глобальные санкции, наложенные на Россию (если они когда-либо действительно применялись), объяснения в невиновности могли бы оказаться сложным делом. Бриллианты производятся из алмазного сырья, и на эти алмазы должны быть счета-фактуры с сертификатами Кимберлийского процесса.

Суть в том, что действия администрации США дают конкретные результаты. Их самый мощный инструмент - соблюдение банковских требований и угроза отключения банков от системы SWIFT - оказались действенными. Новые таможенные правила и связанное с ними соблюдение банковских требований ставят диамантеров перед трудной «Дилеммой заключенного» в реальной жизни. Поэтому некоторые уже сдаются. По словам надежного источника, по крайней мере одна израильская компания, которая регулярно покупала российские алмазы, решила в скором времени сообщить АЛРОСА, что у нее нет возможности продолжать закупки.

Все постоянные клиенты АЛРОСА прошли через годы бизнес-борьбы с установками и приоритетами управленческого аппарата и годы рискованных инвестиций. Таким образом, никто не хочет выбрасывать такие ценные деловые отношения на ветер. Но администрации США удается то, что пока не удалось КP, RJC, Всемирному алмазному совету (World Diamond Council, WDC) и другим отраслевым организациям. Вполне возможно, что мы являемся свидетелями начала революции в области установления стран происхождения бриллиантов.