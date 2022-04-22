Алмазный мир изо всех сил пытается продолжать покупать российские драгоценные камни

• Покупатели консультируются с юристами о последствиях санкций

• На прошлой неделе АЛРОСА направила делегацию в Индию для встречи с клиентами.

Автор: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(bloomberg.com) - Санкции США в отношении крупнейшей российской алмазодобывающей компании вызывают хаос в отрасли, заставляя трейдеров и производителей бриллиантов искать обходные пути для продолжения использования одного из основных источников драгоценных камней в мире.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, покупатели в крупных торговых центрах в Антверпене и Дубае и в центрах производства бриллиантов в Индии провели последние две недели в консультациях с юристами, чтобы определить, что означают санкции США в отношении ПАО «АЛРОСА» и как они могут продолжать покупать ее камни. Тем временем поток алмазов с российских рудников в Сурат - основной мировой центр огранки алмазов - прекратился, потому что индийские банки не могут или не хотят проводить платежи.

Делегация АЛРОСА посетила Индию в начале прошлой недели и провела встречи с клиентами и торговыми группами, чтобы обсудить пути облегчения продаж, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Сбой уже ощущается в ценах на алмазы и бриллианты, принимая во внимание, что на позапрошлой неделе начала расти стоимость мелких камней, на которых специализируется АЛРОСА.

АЛРОСА фактически контролируется государством: федеральному правительству принадлежат 33%, и еще 25% принадлежат местным властям. Потеря ее предложения в течение более длительного периода была бы катастрофой для алмазного мира, так как на долю компании приходится около трети мировых поставок алмазов, примерно столько же, сколько поставляет De Beers, которая была монополистом до начала этого века.

На этой неделе АЛРОСА должна была провести следующую торговую сессию - одну из 10, которые она проводит каждый год, - но маловероятно, что она сможет продать какие-либо камни, потому что банки, по словам людей, не могут проводить платежи.

Тем не менее, в то время как западные правительства вводят санкции против России, а компании уходят из страны, многие в алмазной отрасли Индии по-прежнему хотят продолжать покупать у нее, по словам людей, знакомых с этим вопросом. И хотя известные американские ювелирные компании Tiffany & Co. и Signet Jewelers Ltd. заявили, что прекратят закупки новых бриллиантов, добытых в России, ритейлеры в таких странах, как Китай, Индия и Ближний Восток, не последовали их примеру.

По словам людей, на встрече АЛРОСА в Индии на прошлой неделе проводилось обсуждение вопроса о том, как разрешить индийским производителям бриллиантов и трейдерам платить за алмазы АЛРОСА. Хотя обсуждались вопросы оплаты в рублях или рупиях, никаких твердых договоренностей достигнуто не было. Любая сделка будет нуждаться в поддержке со стороны индийского правительства, которое не принимало участия в обсуждениях.

АЛРОСА отказалась дать комментарии.

Для АЛРОСА одним из вариантов может быть продажа своих драгоценных камней российскому правительству, как это было во время финансового кризиса 2008 года. Минфин России отказался от комментариев.

Сбои вокруг российских алмазов ощущаются в мировой отрасли, которая уже сталкивалась с дефицитом алмазного сырья еще до военных действий на Украине. Цены на алмазы выросли в прошлом году, поскольку потребители в США, которые, безусловно, являются самым важным рынком, приобрели рекордное количество ювелирных изделий. Это вызвало бум для компаний, занимающихся торговлей, огранкой и производством бриллиантов.

Цены на алмазное сырье начали снижаться в прошлом месяце по мере того, как опасения по поводу инфляции начали сказываться на доверии потребителей. Тем не менее цены на камни небольшого размера сейчас снова растут на фоне попыток отрасли обеспечить поставки.