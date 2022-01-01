Санкции против России идут вразрез с политикой алмазодобывающей отрасли

Автор: Мбонгени Мгуни (Mbongeni Mguni)

(mmegi.bw) - Ботсвана, председательствующая в Кимберлийском процессе (Kimberley Process, КР) в 2022 году, оказалась в центре жарких дебатов об определении конфликтных алмазов, поскольку другой крупный производитель, Россия, уже второй месяц осуществляет свою военную операцию на Украине.

Схема сертификации Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), охватывающая всех крупных производителей алмазов из 82 стран и НПО, была создана почти 20 лет назад для устранения с мирового рынка алмазов, происходящих из зон конфликтов.

В последние годы на заседаниях этой организации разгорелись острые дебаты по поводу расширения определения конфликтных алмазов за счет включения в него нарушений прав человека и других нарушений. В настоящее время Кимберлийский процесс сохраняет свое первоначальное широкое определение конфликтных алмазов как «алмазов, используемых для финансирования войн против правительств». На практике, однако, это определение ограничивается алмазами, используемыми повстанческими группами для борьбы с законными правительствами, определение, которое означает, что внимание КР было сосредоточено на раздираемой войной Африке, на таких странах как Центральноафриканская Республика и Сьерра-Леоне.

В качестве председателя Ботсвана должна провести ключевое совещание КР в июне, и ожидается, что определение конфликтных алмазов снова будет занимать основное место. Россия и Украина являются членами КР, как и Соединенные Штаты и Европейский Союз, которые ввели санкции против Москвы по поводу ее военной операции.

Тем временем АЛРОСА является крупнейшим в мире производителем алмазов по объему, за ней следует De Beers, и 33% акций АЛРОСА принадлежит российскому правительству.

США недавно распространили свои санкции на российские алмазы, но важно то, что они не распространили их на бриллианты, которые доступны для основной части розничных покупателей. Таким образом, российские бриллианты могут проходить огранку и полировку в мировых центрах, например, в Индии, и далее использоваться для производства ювелирных изделий в других местах, прежде чем попасть в США, являющиеся крупнейшим в мире алмазным рынком, на который приходится более 50% спроса.

Аналитики говорят, что влияние санкций США в настоящее время минимально, поскольку розничным продавцам трудно установить происхождение бриллиантов или ювелирных изделий. Происхождение алмазов определить легче, но гораздо меньшее их количество продается непосредственно в США из России.

Однако санкции или аналогичные действия, предпринятые на уровне КР, приведут к тому, что все страны-производители алмазов заявят о своей позиции в отношении России и фактически внесут ее камни в черный список, отнеся их к «кровавым алмазам».

Однако такое действие практически невозможно, говорят эксперты алмазной отрасли.

На состоявшемся на прошлой неделе заседании Экономического и социального совета Организации Объединенных Наций, председателем которого по совпадению стал гражданин Ботсваны Коллен Келапиле (Collen Kelapile), военная операция России на Украине оказалась острой темой, которую тщательно избегали. Специальное заседание ООН было созвано для рассмотрения «уроков Кимберлийского процесса», но большинство основных выступавших предпочли вообще не касаться вопроса о России.

Россия, непосредственно председательствовавшая в КР, представила на встрече предварительно записанное видео и сосредоточилась на более широких вопросах алмазной отрасли.

Тем не менее этот вопрос не был полностью обойден.

«Алмазы могут подпитывать конфликты, и в связи с этим мы не можем игнорировать тот факт, что на Россию приходится значительная часть добычи алмазного сырья и что эти доходы помогают финансировать операции правительства, предположительно в том числе ее военных», - заявил представитель США на заседании ООН, отметив, что действия Кремля противоречат миссии КР по предотвращению финансирования конфликта, направленного против законных правительств, с помощью алмазов.

Аналогичные замечания сделали представители Бельгии и Европейского союза, причем последний заявил, что природные ресурсы должны служить местному населению, а не армиям или для финансирования нарушений прав человека.

Представители Ботсваны на встрече предпочли придерживаться нейтральной позиции. Бывший президент Фестус Могае (Festus Mogae), основной докладчик на встрече в связи с его ролью в создании КР, подчеркнул необходимость проверки эффективности работы организации, не уточнив, о каких областях он говорил.

«Очевидно, что за два десятилетия своего существования КР не может быть таким эффективным, как задумывался изначально», - сказал он.

«Механизм стал таким, каким мы его себе представляли, но, как и все остальное, он не так эффективен, как во время его создания», - заявил он.

«Даже я сам был более осведомлен и мог очень хорошо выступать, когда был моложе, но теперь я иногда забываю свое собственное имя», - добавил он.

«Это логика обстоятельств: когда у вас есть то, что работает, со временем вы должны проверить это и посмотреть, работает ли оно так, как было задумано изначально», - продолжил он.

Могае сказал, что, опираясь на ретроспективу и новые знания и опыт, Кимберлийскому процессу необходимо провести самоанализ для обеспечения большей пользы от алмазов для простых людей через их правительства и для продолжения борьбы с конфликтными алмазами.

Координатор ботсванской Diamond Hub Джейкоб Тхамаге (Jacob Thamage) заявил на заседании ООН, что страна будет использовать свое годичное председательство в КР для того, чтобы возобновить проведение экспертных оценок организации, которые прекратились из-за пандемии.

«Они играют решающую роль в мониторинге соблюдения требований, и без них трудно понять, что происходит на местах и ​​что нужно делать», - сказал он, добавив, что Зимбабве предложила провести свою первую экспертную оценку в мае.

Нейтральная позиция, занятая Ботсваной и другими африканскими государствами в КР, отражает общую позицию континента в отношении российско-украинского конфликта. Аналитики говорят, что некоторые африканские государства, составляющие большинство производителей алмазов, почувствовали угрозу из-за расширения определения конфликтных алмазов, полагая, что это может привести к тому, что такие державы, как США, внесут их алмазы в черный список за любые действия правительства, которые не одобряют сверхдержавы. По мнению аналитиков, воспринимаемые действия в отношении оппозиционных партий, подобные тем, что происходят в Зимбабве, могут создать угрозу внесения в список в соответствии с расширенным определением, что противоречит их интересам.

Роберт Бейтс (Robert Bates), директор отдела новостей ведущего мирового алмазного издания JCK, на этой неделе отметил, что, хотя проблема Украины приковала внимание Запада, она менее актуальна для Африки, где конфликты бушуют уже много лет, но не получили такого глобального освещения в СМИ.

В своей статье Бейтс сказал, что даже если один из ее членов внесет предложение, маловероятно, что КР одобрит наложение запрета на Россию, поскольку в организации требуется полный консенсус.

В состав КР входит не только Россия, которой не будет предоставлено право голоса, но и неприсоединившиеся страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Китай, которые придерживаются мягкого подхода к российской военной операции.

«В настоящее время Россия курирует две из шести рабочих групп КР, а Соединенные Штаты и Великобритания отказались присутствовать на каких-либо встречах под председательством России», - сказал он.

«Россия резко отреагировала, отметив, что этот вопрос не входит в компетенцию КР», - написал Бейтс.

Длительное обсуждение в КР определения конфликтных алмазов также указывает на маловероятность достижения какого-либо консенсуса против России.

Между тем, глобальные участники алмазной отрасли предупреждают, что КР, как мировой орган, ответственный за восприятие бриллиантов рынком, должен принимать жесткие решения. По мере того, как потребители, особенно в США, уделяют больше внимания вопросам этики в отношении своих покупок, любое восприятие бриллиантов как проблемного товара может привести к бойкоту камня, который сам по себе имеет небольшую внутреннюю ценность.

«На днях я указал, что желание потребителей является единственным фактором, определяющим стоимость бриллиантов», - заявил ранее Кимберлийскому процессу Эдвард Ашер (Edward Asscher), президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council).

«И мы здесь, как представители алмазной отрасли, именно для того, чтобы отстаивать желание потребителей», - продолжил он.

«Мы здесь для того, чтобы защитить доверие потребителей, которое является основой спроса на природные бриллианты», - заявил он.

Он добавил: «Этот целостный подход является обязательным для всех нас, участников бизнеса по продаже бриллиантов, потому что кто сегодня захочет купить пару кроссовок, футболку, кофе в зернах или шоколад, не говоря уже об эмоционально символических украшениях, если есть сомнения относительно условий, в которых были получены их компоненты, и относительно их влияния на общество»?

Алмазный маркетинг основан на эмоциях в то время, когда мировой рынок требует большей прозрачности в отношении воздействия каждого товара на окружающую среду и общество. Таким образом, хотя санкции США сами по себе могут не оказать влияния на Россию, внешняя сдержанность КР в отношении его позиции может нанести ущерб отрасли в целом или, по крайней мере, сегментам, которые особенно чувствительны к этической розничной торговле.

Старший аналитик из Rapaport Ави Кравиц (Avi Krawitz) объясняет потенциальное влияние санкций США, наложенных на Россию, на Ботсвану. Компания Debswana, входящая в группу De Beers, является основным производителем алмазов по объемам после России.

«Если американские ритейлеры решат занять более жесткую позицию и не использовать российские бриллианты в своих поставках, как это уже сделали некоторые, это повысит спрос на бриллианты из Ботсваны», - говорит он.

«Мы можем наблюдать раздвоение рынка, при котором США ориентируются на такие источники, как Ботсвана и Канада, а другие центры, от которых не ожидается введение санкций, например, Китай, забирают российские товары», - добавил он.

По сути, в то время как Ботсвана могла выиграть от увеличения спроса на свои алмазы из-за российской военной операции, отрасль в целом может в долгосрочной перспективе пострадать из-за отсутствия дебатов по поводу определения конфликтных алмазов.

Ботсвана является не только основателем и председателем КР на протяжении 22 лет, но также может похвастаться самой чистой и продолжительной историей использования алмазов в целях развития. Страна также может провести предстоящую встречу в Габороне, чтобы укрепить лозунг «алмазы для развития» и направить дискуссии, которые неизбежно состоятся в отношении России и конфликтных алмазов.

По словам Ашера, КР приближается к моменту истины.

«В недалеком будущем появится разница между алмазами, которые могут гарантированно соответствовать требованиям и ожиданиям потребителей, и другими алмазами», - заявил он.

«Бриллианты, полученные из ответственных источников, будут пользоваться бόльшим спросом. Они получат более выгодные цены на рынке, а покупатели в ювелирных магазинах потребуют доказательства того, что камни действительно получены ответственным образом, прежде чем они будут покупать их в виде бриллиантов», - сказал он ранее КР.

Ашер продолжил: «Кимберлийский процесс способен создать равные условия».

«Если он оправдает эти ожидания потребителей, то будут представлены все природные алмазы из всех стран - членов КР», - добавил он.

«Но явно существует сопротивление, и я считаю, что это потому, что некоторые из нас считают Схему сертификации Кимберлийского процесса средством, способствующим торговле, в то время как другие видят в ней ограничение торговли», - сказал он.

«Но, если КР потеряет актуальность, то проиграют все», - заявил он.

«Это потому, что КР не будет ни ограничителем, ни стимулом. Он потеряет актуальность, и тогда каждый будет сам по себе», - заключил он.

«Так кто тогда останется?» - спросил он.