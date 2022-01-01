Как запрет на продукцию российских аффинажных заводов повлияет на цену палладия?

Автор: Индрабати Лахири (Indrabati Lahiri)

(capital.com) - В результате того, что Лондон некоторое время назад приостановил торговлю недавно аффинированными российскими палладием и платиной, производимыми на двух государственных аффинажных заводах - Приокском и «Красцветмете» (Красноярском заводе цветных металлов), снова появилось беспокойство инвесторов по поводу дефицита предложения, что привело к еще большему росту цен на палладий.

Россия является одним из крупнейших производителей палладия в мире, на ее долю приходится около 40% мирового объема производства. Ее аффинажный завод «Красцветмет» является крупнейшим в мире производителем аффинированных металлов платиновой группы (платина, палладий, родий, иридий, рутений, осмий), а также золота и серебра.

Приокский завод цветных металлов построен взамен Новосибирского аффинажного завода; в 1991 году здесь было произведено 90% российского золота. На нем также проводится очистка серебра и металлов платиновой группы, что обеспечивает широкий ассортимент серебряных, платиновых и палладиевых слитков.

Ранее, когда российские металлы платиновой группы не подпадали под санкции, инвесторы начинали проявлять осторожный оптимизм, особенно после заявления «Норникеля» (MNODI) о поиске альтернативных маршрутов для экспорта. Однако сейчас эта ситуация быстро изменилась из-за крайнего нежелания России прекращать конфликт с Украиной.

Почему эти два российских завода по переработке палладия попали под санкции?

Приокский завод цветных металлов и «Красцветмет», занимающиеся металлами платиновой группы, попали под запрет на Лондонском рынке платины и палладия (London Platinum and Palladium Market, LPPM). Поскольку оба аффинажных завода принадлежат государству, этот шаг является очередным ответом западных государств на военную операцию России на Украине.

Оба завода были исключены из Лондонского и Цюрихского списков добросовестной поставки (Лондонского рынка платины и палладия), который определяет требования к драгоценным металлам для торговли на лондонском рынке - и в настоящее время они не будут торговаться как на Цюрихской, так и на Лондонской бирже.

Первоначально LPPM выступал за сохранение торговли российской платиной и палладием. Однако разочаровывающий ход российско-украинских мирных переговоров, а также тревожные сообщения о военных преступлениях России побудили LPPM согласиться с позицией западного сообщества относительно ужесточения санкций против России.

Этот шаг последовал за приостановкой торгов российскими серебряными и золотыми слитками в Лондоне в последние несколько недель, и поэтому не является неожиданностью для большинства инвесторов. На данный момент металлы, произведенные этими двумя компаниями после 8 апреля, не будут допущены к торгам в Лондоне.

Что это означает для мировых рынков палладия?

Лондон является одним из крупнейших рынков палладия в мире, поэтому решение LPPM окажет значительное влияние на положение с этим металлом.

С тех пор цена на палладий уже выросла более чем на 8% после появления этой новости, при этом платина также выросла в цене более чем на 1% из-за опасений инвесторов по поводу потенциального дефицита автомобильных катализаторов для автомобильной промышленности, поскольку и палладий, и платина являются металлами, используемыми производителями транспортных средств для снижения выбросов.

Палладий ранее потерял около 40% с начала российско-украинского конфликта, но быстро восстановился почти на 18% с начала апреля из-за надвигающихся ограничений в цепочке поставок, которые угрожают сделать металл более дефицитным, чем когда-либо.

Южная Африка является еще одним крупным производителем палладия, которая в 2020 году фактически немного опередила Россию по объему производства. По данным Statista, в 2021 году она вышла на первое место в мире с объемом около 80 метрических тонн по сравнению с 74 метрическими тоннами в России.

Это может побудить инвесторов обратить внимание на Южную Африку сейчас, когда российские поставки палладия практически недоступны.

Эффект домино для цепочки поставок

Компания Норникель, производящая примерно 10% мировой платины и 25-30% палладия в мире, также пострадает: акции компании упали на 0,50% после выхода новостей. Тем не менее, ее объем предложения, скорее всего, будет продолжать снижаться по мере закрытия новых транспортных маршрутов.

Запреты на полеты в Россию, а также в соседние Беларусь и Украину, также усугубили проблемы с экспортом российского металла, поскольку производители сырьевых товаров вынуждены искать дополнительные альтернативы для транспортировки своей продукции из страны.

Запрет потенциально может подвергнуть производителей автомобилей риску и вынудить их повышать цены на автомобили, поскольку они рассматривают другие материалы в качестве заменителей.

Это неизбежно еще больше отодвинет переход к «зеленой» энергетике, поскольку и палладий, и платина играют ключевую роль в снижении передачи и имеют жизненно важное значение для перехода к нулевому уровню выбросов.

Ситуация с платиной лучше, чем с палладием?

Платиновая группа металлов в индексе NYSE Arca с начала марта упала примерно на 28% из-за обострения российско-украинского конфликта.

Поскольку Россия также является крупным производителем платины, инвесторы обеспокоены тем, что усиление санкций в отношении страны может затруднить поиск покупателей для большинства фирм, поддерживаемых Россией.

Опасения по поводу цепочки поставок, связанные с палладием, также находят отражение в ситуации с платиной, особенно с учетом растущей стоимости металла в химической и нефтяной промышленностях.

Замедление китайской экономики в результате недавнего всплеска случаев заболевания Covid-19 привело к остановке многих автомобильных заводов. Поскольку Китай является одним из крупнейших производителей автомобилей в мире, остановка производства снизила спрос на платину в качестве заменителя палладия для автомобильных катализаторов.

В результате цены на платину недавно упали до минимума за много месяцев. Однако после запрета, наложенного на два российских аффинажных завода, спрос на платину также восстановился, при этом стоимость драгоценного металла приблизилась к диапазону в $1 000 за тройскую унцию, близкому к недельному максимуму на момент написания.

Тем не менее несмотря на то, что после выхода этих новостей цена на платину выросла, она по-прежнему составляет меньше половины стоимости палладия. Она также по-прежнему рассматривается как жизнеспособная альтернатива последнему, а это означает, что спрос, вероятно, останется высоким.