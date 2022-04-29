Являются ли бриллианты хорошей инвестицией: некоторые подводные камни и ошибки

Автор: Лайл Граймс (Lyle Grimes)

(investrecords.com) - Если вы инвестор, бриллианты могут стать для вас хорошим выбором из-за нестабильности рынка и роста цен. Цены на бриллианты более стабильны, чем на другие драгоценности. Бриллианты, которые De Beers называет «вечными», считаются хорошей инвестицией независимо от того, что происходит на рынке.

Также можно купить качественные бриллианты в ювелирных украшениях или дорогих ювелирных украшениях и подарить родственнику или передать наследнику. Это тоже можно рассматривать как инвестиции. Дэйв (Dave), с другой стороны, считает, что лучший способ избежать дорогостоящих ошибок - рассказать инвесторам о доводах «за» и «против». Дэйв отвечает за блог, так что, если вы хотите купить ювелирные изделия с бриллиантами или бриллианты оптом, то он отвечает за это.

Вкладывать ли деньги в бриллианты?

Бриллианты кажутся хорошей инвестицией, когда смотришь на них на бумаге. Когда вы покупаете их, то получаете много за свои деньги, потому что они имеют длительный срок хранения и большую ценность, а также они легкие, их легко перемещать и хранить (в отличие от той бесценной вазы династии Мин, которую вы только что приобрели на аукционе). Хотя история говорит о том, что в будущем их стоимость будет расти, это не значит, что они не упадут в цене.

Бриллианты, с другой стороны, не стоят тех денег, которые тратятся на их изготовление. Во-первых, бриллианты поставляются в боксах, которые намного больше, чем должны быть. Золото оценивается по весу, а бриллианты не имеют универсальной цены за грамм. Это потому, что, скажем прямо, один слиток золота примерно такой же, как и любой другой слиток золота. Стоимость необходимо определять, потому что не существует двух одинаковых бриллиантов. Каждый из них имеет уникальные характеристики, которые придают ему бόльшую или меньшую цену. Если нужно выбрать бриллиант, это может быть сложным делом, потому что существует так много вариантов.

Если вы ищете новый способ инвестирования, можно подумать о бриллиантах. Бриллианты могут быть хорошей инвестицией в свете низких процентных ставок и падения фондовых рынков, но полной ясности нет. Но как можно быть уверенным при покупке бриллиантов, что ваши деньги принесут прибыль?

Есть некоторые отрицательные стороны в покупке ювелирных изделий с бриллиантами. Стоит ли дело того?

Несмотря на то, что ювелирные изделия с бриллиантами имеют много преимуществ, в качестве инвестиций они также имеют некоторые недостатки и связаны с рисками. Первая проблема заключается в том, что нет ясности с ценами. Трудно отслеживать стоимость бриллиантов, потому что нет индекса цен, как для золота, поэтому нет такой возможности. Спрос и предложение - единственное, что влияет на цены на бриллианты. Инвестиции в бриллианты сопряжены со вторым риском: драгоценные камни не являются торгуемым товаром. Продать бриллианты намного сложнее, чем их купить. Люди готовы отдавать за них деньги, но этого недостаточно.

В долгосрочной перспективе, людям, которые покупают ювелирные украшения с бриллиантами, приходится сталкиваться с множеством проблем. Чтобы воспользоваться их преимуществами, необходимо быть готовым ждать. Бриллианты - не лучшая вещь для краткосрочных инвестиций. В долгосрочной перспективе они должны стать частью вашего инвестиционного плана. Если вы терпеливы, вы можете добавить их.

Слишком много денег было потрачено

При инвестировании полезно помнить поговорку «Покупай дешево, продавай дорого»: в случае с бриллиантами, купить дешево сложнее, чем кажется. Все начинается с налогов. Вы потеряете 20% своих денег, если не покупаете в месте, которое не облагается НДС, или через компанию, зарегистрированную в качестве плательщика НДС (или любую другую налоговую ставку на вашей территории). Стоимость вашего бриллианта должна вырасти на 20% для вас, чтобы вы могли выйти на уровень безубыточности.

Это второе. А затем идет наценка ритейлера. Чтобы получить лучшее предложение, вам нужно обратиться в разные магазины. Цены в разных магазинах могут сильно различаться. Если вы когда-либо пытались продать свои «инвестиционные» бриллианты обратно в торговлю, вы знаете, как может быть неприятно узнать, что вам заплатили за них слишком мало. Несмотря на то, что онлайн-продавцы изменили рынок бриллиантов, все еще можно получить отличный бриллиант по ценам, близким к оптовым, от известных ювелирных компаний, таких как Quality Diamonds.

В-третьих, не говорилось о некоторых затратах, например, о стоимости установки в оправу. Было бы здорово иметь сейф, полный бриллиантов, спрятанный за произведением искусства. Большинству людей нравится носить свои бриллианты в оправе. Если вы решите продать, скорее всего, получите цены только за металлолом там, где вы живете. А как насчет страховки? Поскольку ювелирные изделия с бриллиантами очень ценны, если у вас нет страховки, вам придется платить за них самостоятельно.

Слишком большая вера

Если вы хотите быстро разбогатеть, инвестирование в бриллианты - худшее, что можно сделать. Нет никаких доказательств того, что Дель Бой (Del Boy) купил пять коробочек с бриллиантами, чтобы продать их в Nag’s Head с целью получения быстрой прибыли. Многие люди, инвестирующие в бриллианты, разочаровываются, когда они не получают немедленной отдачи от своих денег, потому что для роста стоимости бриллиантов требуется много времени. Точно так же, как цены на золото могут расти или падать, цены на бриллианты могут расти или падать. В целом то, как они вели себя в прошлом, предполагает, что они будут расти, но очень медленными темпами. Невозможно просто купить бриллиант, а затем продать его с прибылью через пять лет; это невозможно.

Это означает, что, если вы решите инвестировать в настоящие бриллианты, то ваши деньги будут «заперты» на некоторое время, но в красивой упаковке. Убедитесь, что вы хотите и можете себе это позволить. Чтобы вернуть свои деньги, вам придется продать товар раньше, а это означает, что вы, вероятно, получите меньше, чем заплатили за него.

Чтобы сделать хорошую инвестицию в бриллиант, последний и самый сложный шаг - выяснить, какие бриллианты покупать в первую очередь. Поскольку такие бриллианты легче продать и, скорее всего, они будут проданы за бόльшие деньги в будущем, то вам следует инвестировать в один из них уже сейчас.

По большей части получение сертификата является самой важной вещью. Следует также отметить, что, когда мы говорим «сертифицированный», мы не имеем в виду один из тех сертификатов, которые выдает магазин, в котором вы покупаете. Даже если вы покупаете бриллиант для инвестиций или для вступления в брак, это имеет значение. Есть много причин, почему вы должны делать то, что делаете. Если бриллиант прошел независимую проверку, продать его будет намного проще и по более привлекательной цене, особенно если он сертифицирован одной из лучших лабораторий, а самыми лучшими являются Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) и Американское геммологическое общество (American Gem Society, AGS). Храните сертификат отдельно от бриллианта и держите его в надежном месте на всякий случай.

Если важна форма бриллианта, то важен и его цвет. Наиболее популярными являются бриллианты круглой огранки. Если вы решите продать свой бриллиант, у вас будет доступ к максимально широкому рынку. Вы всегда можете получить бриллиант огранки «принцесса» вместо бриллианта круглой огранки, если вам не понравится форма.

Во-первых, вы всегда должны выбирать бриллиант очень хорошей огранки с хорошими показателями цвета и чистоты. Однако не позволяйте себе обманываться, думая, что вам нужно купить самый большой и лучший бриллиант в мире. На самом деле, это неправда. Из-за того, что он очень редкий, чрезвычайно редкий бриллиант понравится только очень небольшой группе людей, и его будет труднее продать. Вместо этого вам следует попытаться купить бриллиант, который нравится как торговым клиентам, так и широкой публике.

Вывод

Вы можете зарабатывать деньги, инвестируя в бриллианты, что является одним из самых безопасных способов. В этом деле хорошо то, что они сохраняют те же цены независимо от того, что происходит на рынке. Когда вы покупаете бриллианты, вы защищены от рыночных обвалов и инфляции.

В условиях слабой экономики инвесторы с большей вероятностью будут продавать не бриллианты, а другие вещи. Ожидается, что на рынке не будет большого количества бриллиантов.