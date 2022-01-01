Мир металлов находится в большой нерешительности из-за событий на Украине, но продолжает покупать у России

(mining.com) - Bloomberg News - В прошлом месяце 13 представителям медной промышленности на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) задали вопрос о том, следует ли запретить доступ российского металла на ее склады. Десять из них сказали «да». Но когда тот же вопрос обсуждали консультативные группы по никелю и алюминию, общий консенсус был «нет».

LME, которая должна принимать окончательное решение, заявляет, что не будет предпринимать действий, выходящих за рамки правительственных санкций, которые до сих пор не коснулись большей части отрасли металлов.

Но дискуссии за закрытыми дверями отражают более широкое беспокойство по поводу того, стоит ли продолжать покупать металлы у России, поскольку отрасль взвешивает влияние клейма, появившегося из-за событий на Украине, на свои собственные коммерческие интересы, а также тот факт, что жизненно важные металлы, такие как алюминий и медь, были в дефиците даже до этих событий.

На данный момент российский металл в основном по-прежнему поступает на заводы и строительные площадки по всему миру. Многие трейдеры и производители, которые покупают у российских компаний, связаны уже существующими сделками купли-продажи, которые могут растянуться на годы. А торговцы сырьевыми товарами имеют заслуженную репутацию покупателей и финансистов последней инстанции, когда другие уже давно отступили.

Тем не менее все больше представителей отрасли заявляют, что не будут начинать новый российский бизнес, а некоторые активно работают над тем, чтобы выпутаться. Из-за этого российским производителям металлов становится все труднее продавать любую продукцию, на которую еще нет контрактов, и это может в конечном итоге вынудить их сократить объемы производства, если к моменту окончания долгосрочных сделок ничего не изменится.

Для LME риск заключается в том, что материалы, добытые в России, начнут скапливаться на ее складах, потому что им больше некуда деваться, что приведет к опасным нарушениям в центре мировой торговли металлами.

«По нашей клиентской базе мы видим, что вряд ли есть какой-либо интерес покупать российский металл, если они могут этого избежать, - а они могут, - сказал Роланд Хэрингс (Roland Harings), главный исполнительный директор медного гиганта Aurubis AG, который представлен в медном комитете LME. Если вместо этого металл стекается на LME, «тогда у вас есть этот фантомный запас, который оказывает влияние на рынок, потому что показывает высокий, но никому не нужный уровень запасов».

Вопрос о том, что происходит с экспортом металлов из России, имеет огромное значение для мировых рынков - Россия является ключевым поставщиком палладия, никеля, алюминия, стали и меди. Цены на все эти металлы показали новый исторический максимум в марте, хотя пока единственной целью санкций является сталь.

Крупнейший в Европе медеплавильный завод Aurubis «пытается выйти» из своих контрактов на поставки из России и выступает за санкции против металлов, сказал Хэрингс в недавнем интервью. «Я верю, что в конце концов деньги, которые мы заплатим, окажутся не в тех карманах», - сказал он.

Норвежская алюминиевая компания Norsk Hydro ASA заявила, что берет минимум, возможный по контрактам с российскими компаниями, и стремится еще больше сократить объем.

Покупатели пока есть - даже в Европе. Российские производители металлов, такие как ПАО ГМК «Норильский никель» и ПАО «Юнайтед Ко. РУСАЛ Интернэшнл», как правило, заключают годовые или многолетние сделки с крупными промышленными группами, и, по словам людей, знакомых с этим вопросом, по большей части эти контракты все еще выполняются.

Такие трейдеры, как Glencore Plc, у которой есть сделка по закупке алюминия у компании РУСАЛ как минимум до 2024 года, и Trafigura Group, имеющая давние отношения с компанией «Норникель», также выполняют контракты с Россией.

Тем не менее есть большие проблемы. Большинство контейнерных судоходных линий прекратили заходить в российские порты. Драгоценные металлы, такие как золото и палладий, обычно отправляются в Швейцарию или Лондон самолетами, но большинство рейсов из России в настоящее время приостановлены.

И заключается мало новых сделок. Glencore, которая была одним из крупнейших трейдеров российских товаров с тех пор, как ее основатель Марк Рич (Marc Rich) заключил соглашения с Советским Союзом, объявила на прошлой неделе, что не будет начинать новый бизнес в России.

Трейдеры говорят, что почти невозможно найти банки, готовые финансировать новые покупки российских металлов, даже в Китае, крупнейшем потребителе металлов в мире.

Вот здесь начинаются дебаты по поводу Лондонской биржи металлов.

Производители, как правило, предпочитают продавать свой металл конечным потребителям, но возможна и поставка на биржу. Покупатели на LME не знают, чей металл они получат, пока не истечет срок действия контрактов.

Те, кто выступает за запрет российского металла, говорят, что существует риск того, что производители из этой страны могут сбросить большие объемы металла на склады LME, чтобы быстро получить наличные. Если бы стало ясно, что в запасах LME преобладает никому не нужный российский металл, по контрактам биржи могли быть иные цены, чем на остальном мировом рынке.

Как сообщает Bloomberg, в последние дни Trafigura уже поставляет российскую медь на склады LME в Азии после того, как не смогла продать ее в Китае.

Два члена комитета по меди, проголосовавшие против запрета, - представители китайской Minmetals и IXM, торгового дома, принадлежащего China Molybdenum Co., - утверждали, что LME не вправе вводить санкции и что это нарушит рынок, который и без того лихорадит. Компания Nexans SA, третий представитель французского производителя кабелей, воздержалась, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Комитеты LME играют только консультативную роль. Но биржа также борется с этой проблемой: исполнительный директор Мэтью Чемберлен (Matthew Chamberlain) сказал Bloomberg TV, что LME хочет убедиться, что она «не может быть частью финансирования каких-либо злодеяний», и ведет переговоры с правительствами.

LME заявила, что не будет вводить ограничения на российский металл, выходящие за рамки правительственных санкций. Тем не менее, любые действия США, Великобритании или ЕС, нацеленные на потоки российского металла, вероятно, приведут к тому, что биржа заблокирует новые поставки.

В пятницу (1 апреля) LME приняла во многом символическое решение о запрете поставок нового экспортируемого российского алюминия, меди и свинца со своих складов в Великобритании в ответ на новую импортную пошлину, введенную правительством Великобритании.

«Западному миру придется искать пути сокращения использования меньшего количества российского металла, - сказал Дункан Хоббс (Duncan Hobbs), директор по исследованиям компании Concord Resources Ltd, занимающейся торговлей металлами. «Мы увидим некоторое перераспределение торговых потоков в результате того, что произошло, даже если боевые действия завтра прекратятся».

(Джек Фарчи (Jack Farchy), Марк Бёртон (Mark Burton) и Джеймс Эттвуд (James Attwood) при содействии Джессики Чжоу (Jessica Zhou)).