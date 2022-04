Индия заявляет, что алмазы АЛРОСА не являются «конфликтными алмазами»

Автор: Шантану Гуха Рай (Shantanu Guha Ray)

Неправительственные организации, поддерживающие запрет на российский экспорт в Индию, умалчивают о последующем перемещении отрасли в Китай.

(sundayguardianlive.com) - Экспорт алмазов с рудников российской государственной компании АЛРОСА в Индию возобновился, хотя напряженность в связи с этими поставками остается высокой.

Многие западные страны стремятся прекратить торговлю российским алмазным сырьем с Индией, называя российские алмазы конфликтными или «кровавыми». Такие критики, как Кристина Вильегас (Cristina Villegas), директор программы Mines to Markets («От рудника до рынков»), осуществляемой, неправительственной организацией Pact, занимающейся вопросами развития, цитирует индофобскую лондонскую Guardian: «Это объективно конфликтные алмазы: они финансируют вооруженный конфликт, развязанный государственным лицом против мирного соседа». При этом Вильегас умолчала о притоке денежных средств, поступающих в Россию от закупок нефти и газа европейскими странами.

Эксперты говорят, что российские алмазы не подпадают под очень узкое отраслевое определение «конфликтных алмазов», которое относится к алмазам, используемым для финансирования повстанческих групп, но, учитывая то, что целью Вильегас является блокирование торговли, неудивительно, что ее процитировала ежедневная газета, заявив, что российские алмазы явно отвечают содержанию термина.

«Ситуация с российскими алмазами такова, что они действительно в одночасье превратились в конфликтные алмазы, - сказала она газете. - Требуется время, чтобы установить новые определения. Но трудно не предположить, что это потому, что бόльшая часть индустрии надеется, что это прекратится или будет забыто», - сказала она изданию The Guardian.

Спрос на алмазы компании АЛРОСА, поставляемые в Индию, в последнее время снизился после прекращения экспорта из-за санкций, введенных Западом. Но Белый дом заявил, что принятие Индией предложения России о закупке сырой нефти со скидкой не будет нарушением американских санкций.

Российские рудники важны для Индии и всего мира. Россия является крупнейшим в мире производителем алмазов, на ее долю приходится около 30% мирового рынка. Но теперь, когда боевые действия затягиваются, многие задаются вопросом, продолжать ли покупать или продавать эти алмазы. Ювелиры в Индии, а также во всем мире зависят от алмазного сектора, контролируемого российским государством. Сотни тысяч рабочих мест по всему миру окажутся под угрозой, если Вильегас добьется своего.

Итак, давайте реалистично посмотрим на российские поставки.

Почти 99% российских алмазов поступает от АЛРОСА. Это самые большие поставки из России. Сейчас треть пакета акций АЛРОСА принадлежит непосредственно российскому государству, а еще треть - региональному правительству - российской Республике Якутия и ее муниципалитетам, в которых расположено много рудников.

АЛРОСА приносит значительный доход своим акционерам. АЛРОСА сообщила о продажах в размере $4,16 млрд в 2021 году, в результате чего чистая прибыль составила $943 млн. Помимо АЛРОСА, в Гохране имеется огромный запас алмазов, который российское государство часто использовало для регулирования алмазного рынка, скупая излишки и продавая их в случае дефицита. Общеизвестно, что практика покупки алмазов для управления ценами продолжается уже более трех десятилетий.

Для справки, Гохран периодически проводит аукционы драгоценных камней из государственных запасов, шесть аукционов было проведено в первом полугодии прошлого года. По сообщению Diamond.net, выручка от одной продажи составила $139,2 млн. Никто на Западе не знает, каковы запасы Гохрана. И общеизвестно, что Москва начнет продавать алмазы из Гохрана, чтобы увеличить доходы. Китай выиграет, если Западу удастся заставить Индию прекратить покупать алмазы у России. Поскольку Белый дом поступает мудро, не нанося вреда своим отношениям с Индией за счет воздвижения барьеров, у Нью-Дели нет коммерческих проблем, но есть много НПО, которые считают, что Индия должна ждать и наблюдать.

Вашингтон ввел санкции против российских алмазов, но никто не знает, как остановить экспорт. Индия начала импортировать их из России якобы потому, что подавляющее большинство российских камней экспортируется в виде алмазов. Они пройдут огранку и полировку в Индии, которая перерабатывает около 90% алмазного сырья в мире.

Для всего мира и в соответствии с таможенными правилами США бриллианты могут быть импортированы как индийский продукт, а не как российский. Алмазный мир находится в панике, потому что будет нелегко отрезать АЛРОСА, как это сделали с Конго или Зимбабве.

Обозреватели рынка говорят, что полный запрет на деятельность АЛРОСА отравит отношения между Индией и США, серьезно ударив прежде всего по индийской гранильной промышленности. Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР), созданный для того, чтобы алмазы, связанные с конфликтом, не попадали в цепочку поставок, не делал публичных предупреждений о поставках из России. Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition), выступающая за полный запрет, призвала КР «установить, требуются ли меры и какие меры необходимы для обеспечения того, чтобы алмазы, произведенные в России или компаний АЛРОСА, не способствовали финансированию этого конфликта». Непонятно, от чьего имени она это сделала.

АЛРОСА вышла из Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council), одного из самых авторитетных органов отрасли, целью которого является установление отраслевых стандартов и укрепление доверия к мировой ювелирной и часовой отрасли. Учитывая твердую позицию правительства Нарендры Моди в отношении необходимости усиления Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad group of nations, Quad) как силы, защищающей свободу в Индо-Тихоокеанском регионе, эксперты считают маловероятным, что президент Джо Байден будет злить самого важного партнера Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе введением санкций против Индии. НПО, призывающие к таким санкциям, хранят молчание по поводу перспективы перехода торговли алмазами из Индии в Китай в результате их пропаганды.

Шантану Гуха Рай - индийский редактор Central European News и автор книги «Алмазный путь: как Индия поднялась до мирового господства» (The Diamond Trail: How India Rose to Global Domination).