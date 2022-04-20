Группа ученых Киотского университета объединила все 8 драгоценных металлов в единый сплав

(japantoday.com) - SoraNews24 - Большинство людей, вероятно, знают о драгоценных металлах - золоте, серебре и платине, но на самом деле в мире есть восемь металлов, которые считаются достойными называться «драгоценными» ввиду их редкости, блеска и практичности в использовании. Остальные пять включают палладий, родий, иридий, рутений и осмий.

Свойства этих металлов часто улучшаются путем создания сплавов, в которых они смешиваются с другими металлами или веществами для создания таких материалов, как белое золото и стерлинговое серебро.

Но теперь группа исследователей из Киотского университета (Kyoto University) изготовила сплав, которого еще никто не делал в истории человечества, объединив все восемь драгоценных металлов в один сплав.

Это чрезвычайно сложная задача, и ее можно сравнить с попыткой смешать воду, масло, йогурт, соус табаско, апельсиновый сок, водку, кленовый сироп, виноградный прохладительный напиток и зеленый чай в одно целое. Возможно, вам удастся смешать пару этих ингредиентов, но не все сразу.

Чтобы получить этот беспрецедентный сплав, исследователи создали раствор с ионами всех восьми металлов в равном количестве и добавили их к восстановителю при температуре 200оС (392оF). Восстановитель отдает необходимые электроны для связи различных ионов, и можно успешно получить сплав.

Это, конечно, легче сказать, чем сделать, и это то, о чем человечество мечтало, но не могло осуществить за последние 5 000 лет с начала бронзового века. Излишне говорить, что читатели, узнавшие эту новость в Японии, были весьма взволнованы этим.

К сожалению, на данный момент смотреть особо нечего. Успешный эксперимент дал количество, измеряемое только в нанометрах, что соответствует масштабу нитей ДНК. Однако группа ученых говорит, что благодаря разработанной технике возможно массовое производство этого сплава при условии надлежащего финансирования.

Это отлично, потому что, хотя само достижение впечатляет, у него также есть потенциал для применений, которые изменят жизнь. До сих пор платина была основным катализатором для водородных топливных элементов, но в 2020 году эта группа ученых обнаружила, что сплав платины и пяти драгоценных металлов вдвое эффективнее. Сейчас сплав восьми металлов показал 10-кратное увеличение каталитической активности в водородных топливных элементах.

Это также было достигнуто только при изготовлении сплава из восьми металлов, используемых в равных количествах. Регулируя относительные количества различными способами, можно найти еще более эффективный катализатор, который поможет питать водородные топливные элементы, что сделает их широкое использование более реалистичной альтернативой существующим источникам энергии.