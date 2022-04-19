Часы тикают для российского сырья, используемого для производства швейцарских часов

(news24.com) - Бриллианты ярко сияют на часовой ярмарке в Женеве в этом году, но санкции, наложенные на Россию, могут вскоре заставить швейцарскую часовую промышленность производить более скромные модели.

Россия является крупным поставщиком бриллиантов, золота и других драгоценных металлов для производителей часов класса «люкс», которые выставляются на выставке Watches and Wonders (Часы и чудеса), одном из лучших в мире салонов индустрии престижных товаров.

Российская группа АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, попала под санкции США через несколько часов после приказа Кремля о введении войск на Украину 24 февраля.

По данным Минфина США, на ее долю приходится 90 процентов мощностей по добыче алмазов в России и 28 процентов в мире.

И хотя торговля между Швейцарией и Россией невелика, по данным швейцарской таможни, золото является основным предметом импорта, опережая драгоценные металлы, такие как платина, за которыми следуют бриллианты, неоправленные или в оправе.

По сравнению с другими секторами швейцарской экономики, «часовое производство было отраслью, которая меньше других пострадала от проблем с поставками в 2021 году», сказал изданию AFP Жан-Даниэль Паше (Jean-Daniel Pasche), президент Федерации швейцарской часовой промышленности.

Но, возможно, это уже не так, признал он, добавив, что на данном этапе трудно оценить последствия для часовой индустрии. «Очевидно, что резервы есть. Потом посмотрим, в зависимости от того, как долго продлится конфликт», - сказал Паше.

Переработанное золото и палладий

Швейцарской компании Richemont, гиганту в области предметов класса «люкс», принадлежат ювелирные фирмы Cartier и Van Cleef & Arpels, а также восемь престижных часовых брендов, включая Piaget и IWC.

Эта группа взяла на себя инициативу в среду, заявив, что все ее бренды прекратили закупать алмазную продукцию из России. Этот шаг создаст много работы в цепочке поставок по поиску качественных алмазов и бриллиантов из других источников, добытых ответственным образом, сказал на пресс-конференции исполнительный директор Richemont Джером Ламберт (Jerome Lambert).

Предложение золота вызывает меньше беспокойства. Вот уже десять лет Richemont закупает переработанное золото для производства часов, закупленное в промышленности и секторе электроники. Что касается палладия, используемого, например, для свадебных и помолвочных колец, группа решила еще «до введения санкций» переключиться на поставщиков, специализирующихся на переработанном палладии, сказал Ламберт.

Истощение запасов

В Patek Philippe, одном из самых престижных швейцарских брендов, президент фирмы рассчитывает на свои запасы, чтобы переждать бурю. «К счастью, я произвожу продукцию в небольших количествах, - сказал Тьерри Стерн (Thierry Stern), который является представителем четвертого поколения своей семьи, находящейся у руля компании. - Поэтому я пока не чувствую никакой разницы, - сказал он AFP. К 2022 году Patek Philippe планирует выпустить 66 000 часов. - И если я не смогу найти определенные камни, я всегда смогу сделать гравировку», - сказал глава бренда, который опирается на широкий спектр возможностей, включая керамику, маркетри и эмаль.

H. Moser, нишевый бренд, производящий 2 000 часов в год для состоятельных коллекционеров, сделал заявление примерно в том же духе. «Закупки производятся заранее. Например, для корпусов часов, которые я хочу изготовить в 2023 году, я уже купил все необходимое мне золото, - сказал генеральный директор Эдуард Мейлан (Edouard Meylan). - Но, может быть, через полгода кто-то из наших поставщиков позвонит, чтобы отодвинуть сроки, потому что они не получили материалы», - признал он.

Обеспокоенность по поводу сырья «конечно, приведет к росту цен», - сказал Джон Кокс (Jon Cox), отраслевой аналитик финансовой компании Kepler Cheuvreux.

В салоне Watches and Wonders в Женеве, где до вторника будут представлены 38 брендов, витрины усыпаны бриллиантами, отражая «в целом приподнятое настроение» отрасли в этом году после благополучного 2021 года. Однако, учитывая боевые действия и их последствия, Кокс сказал: «Я предполагаю, что ожидается переход на более сдержанные предметы роскоши».