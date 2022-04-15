Минтер из компании Abrdn: глобализация мертва, и это приведет к росту цен на золото

Автор: Нилс Кристенсен (Neils Christensen)

(kitco.com) - Военная операция России на Украине коренным образом изменила геополитическую ситуацию. По мнению одного аналитика рынка, глобализация умерла, и это создаст благоприятную обстановку для золота.

В недавнем телефонном интервью изданию Kitco News Роберт Минтер (Robert Minter), директор по инвестиционной стратегии торгуемого инвестиционного фонда компании Abrdn, сказал, что даже если Россия прекратит военную операцию на Украине, маловероятно, что тенденции глобализации вернутся к пиковым уровням, наблюдавшимся всего несколько лет назад. По его словам, внутренние цепочки поставок приведут к повышению цен на готовую продукцию, сохраняя повышенное инфляционное давление в обозримом будущем.

Золото может только расти, поскольку инфляция угрожает стать постоянной составляющей мировой экономики, сказал Минтер. Комментарии прозвучали, когда цены на золото борются в новом канале консолидации с поддержкой на уровне $1 900 за унцию и сопротивлением на уровне $1 950 за унцию.

Хотя глобализация достигла пика несколько лет назад, Минтер сказал, что конфликт в Восточной Европе провел четкие границы между союзниками и противниками, и теперь страны работают как можно быстрее над развитием своих собственных внутренних цепочек поставок и доступом к сырью.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ об увеличении поставок важнейших металлов, в том числе аккумуляторных металлов, в соответствии с Законом об оборонном производстве времен холодной войны.

Байден также объявил, что выделит 1 млн баррелей нефти из национальных стратегических запасов в течение следующих шести месяцев с целью помочь снизить цены на бензин по мере роста внутреннего производства.

Минтер добавил, что страны во всем мире увеличивают объемы внутреннего производства сырья, чтобы изолировать себя от товарного рынка, потенциально используемого в военных целях.

«Сейчас мы живем в эпоху, когда каждый хочет почти национализировать свое сырье, - сказал Минтер. - Китай всегда блокировал свои линии поставок. Но вы можете видеть, что Европа и США делают то же самое сейчас в отношении ключевых технологий, аккумуляторов и возобновляемых источников энергии. Они пытаются заблокировать поставку этих критически важных материалов, потому что знают, что их недостаточно».

Минтер добавил, что потребуются годы для того, чтобы ввести в эксплуатацию новые горнодобывающие предприятия.

Глядя на энергетический рынок, Минтер сказал, что план Байдена по выпуску до 180 млн баррелей нефти несколько снизит давление на объемы производства; однако сектор по-прежнему сталкивается с фундаментальными системными проблемами. Он добавил, что восстановить производство не так просто, это не щелкнуть выключателем.

«Конец глобализации не будет дешевым. Восстановление поставок не будет дешевым», - сказал он.

В этих условиях Минтер сказал, что цены на сырьевые товары должны будут вырасти, что приведет к росту потребительских цен. Он добавил, что существует риск того, что рост потребительских цен начнет сказываться на экономическом росте.

Минтер сказал, что растет риск того, что США столкнется со стагнацией при одновременной инфляции, с замедлением роста и повышением инфляции.

«Золото больше всего любит экономический застой при одновременной инфляции, - сказал он. - Инвесторы начинают понимать, что традиционный портфель 60/40 больше не работает. Если вам нужна какая-то защита, вы должны иметь доступ к товарам, включая золото».

Минтер сказал, что золото также является привлекательным активом, поскольку инвесторы защищают себя от растущего риска того, что Федеральная резервная система (Federal Reserve) совершит политическую ошибку, слишком быстро повысив процентные ставки, что приведет к рецессии и сочетанию стагнации и инфляции.

В настоящее время рынки оценивают два шага по 50 базисных пунктов в первой половине года и ожидают, что процентные ставки вырастут до 2,75%-3,00% к концу года.

Минтер сказал, что, хотя ФРС хочет бороться с инфляцией, ее возможности будут ограничены. Однако он добавил, что рост доходности облигаций уже сильно повлиял на центральный банк США.