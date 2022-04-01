Российско-украинский конфликт выявляет риск для будущего электромобилей, вызывая скачки цен на драгоценные металлы

После того, как нарушился рынок никеля, Соединенные Штаты и их союзники запускают план энергетической безопасности, основанный на важнейших полезных ископаемых, с возможностью накопления запасов.

Автор: Марианна Лавель (Marianne Lavelle)

(insideclimatenews.org) - Недавно с конвейера General Motors в Спринг-Хилле, штат Теннесси, сошел серебристый седан, представляющий собой собой ставку на $35 млрд, которую компания делает на будущую начинку ходовой части своего самого легендарного бренда.

Это был первый полностью электрический Cadillac Lyriq компании GM, выпущенный на девять месяцев раньше запланированного срока и свидетельствующий о том, что автопроизводитель полным ходом проводит переход на электромобили, несмотря на неспокойные времена.

Российско-украинский конфликт взбудоражил мировые товарные рынки, в том числе рынки никеля и других металлов, используемых для производства аккумуляторов для электромобилей, и показал, насколько мир уязвим к скачкам цен на металлы, необходимые для будущего производства электромобилей. Эта волатильность накладывается на проблемы, существующие в цепочках поставок, вызванные пандемией и преследовавшие автомобилестроение в течение нескольких месяцев. Публичное обещание президента Джо Байдена стимулировать переход на электромобили было выполнено лишь частично: предоставление налоговых льгот для потребителей электромобилей, выделение бόльшей части денег на зарядные станции и другая помощь застопорились в Конгрессе, как и остальная часть его пакета «Сделать лучше, чем было».

Сенатор-демократ Джо Мэнчин (Joe Manchin) от штата Западная Виргиния, на котором держатся любые усилия по оживлению законодательства, в этом месяце заявил, что он особенно неохотно инвестирует в будущее электромобилей из-за зависимости США от импорта металлов для электрического транспорта. «Я не хочу стоять в очереди в ожидании аккумулятора для моего автомобиля, потому что теперь мы зависим от иностранной цепочки поставок», - сказал Мэнчин на ежегодной энергетической конференции CERAWeek, состоявшейся в Хьюстоне.

Но в последнее время автопроизводители, администрация Байдена, а также торговые партнеры и союзники США усилили курс на электрификацию автомобилей - не только с целью решения проблемы изменения климата, но и из-за опасений по поводу отсутствия энергетической безопасности в мире, которая зависит от нефти, используемой для транспорта. Стремительно растущие цены на бензоколонках ясно показали, что американские водители не защищены от всплесков на мировом рынке нефти, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты производят больше нефти внутри страны, чем когда-либо.

Автопроизводители приступают к реализации ряда стратегий, направленных на обеспечение поставок критически важных полезных ископаемых, которые потребуются им для производства электромобилей, включая альтернативные химические составы аккумуляторов, инвестиции в новые перерабатывающие заводы и сделки с поставщиками. Тем временем Соединенные Штаты и 30 других стран-членов Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA) недавно запустили программу обеспечения безопасности критически важных полезных ископаемых. В конечном итоге это может включать в себя такие шаги, как накопление запасов металлов, необходимых для производства электромобилей и для других областей применения возобновляемой энергии, точно так же, как страны-члены IEA обязались с 1970-х годов хранить стратегические запасы нефти. Участники встречи IEA также обсудили повышение внимания к систематической повторной переработке металлов.

«Мы не хотим, чтобы узкие места в цепочке поставок помешали нам электрифицировать транспортный сектор, - заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм (Jennifer Granholm) после ежегодной министерской встречи IEA в Париже. - Убедиться, что у нас есть источники этих важнейших полезных ископаемых, которые добываются и перерабатываются устойчивым образом, - это большая часть работы, которую предстоит сделать странам в этой области».

Скачок цен на никель вызывает обеспокоенность в отрасли производства электромобилей

Российско-украинский конфликт выявил риск для будущего электромобилей в условиях потрясений на мировых рынках металлов. 8 марта цена на никель, которая в 2021 году составляла в среднем около $18 000 за метрическую тонну, чуть более чем за сутки подскочила на беспрецедентные 250 процентов, до свыше $100 000. Хаос разразился на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange), основном товарном рынке промышленных металлов, торгуемых по всему миру, и биржа приостановила торги на неделю, предприняв весьма необычный шаг и отменив сделки на миллиарды долларов.

С тех пор торговля никелем возобновилась, при этом цена несколько снизилась, но по-прежнему остается волатильной и примерно на 50% выше уровня 2021 года. Финансовая газета Barron’s сообщила, что отслеживаемая ею цена на корзину металлов для аккумуляторов электромобилей выросла на 64 процента в 2022 году, теоретически повысив стартовую цену электромобиля на целых $2 000. Компания Tesla, крупнейший в мире производитель электромобилей, прибегла к повышению цен на все версии своих автомобилей в Соединенных Штатах, а генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) отметил в Твиттере, что компания столкнулась со значительным ростом стоимости сырья.

Никель является ключевым металлом для производства аккумуляторов электромобилей, хотя блоки питания обычно называют «литиевыми» аккумуляторами. Ионы лития в жидком электролите перемещаются между положительным и отрицательным полюсами аккумулятора при зарядке и разрядке аккумуляторов электромобилей. Но лучшие составы аккумуляторов для электромобилей содержат больше никеля, чем лития, потому что никель обеспечивает плотность энергии, которая позволяет электромобилям преодолевать большие расстояния без подзарядки. А больший пробег без подзарядки - это свойство, которое, по мнению автопроизводителей, особенно востребовано потребителями в США. Аккумуляторы, которые Tesla использует для своих автомобилей Model 3 в Северной Америке, представляют собой никель-кобальт-алюминий-оксидные аккумуляторы, которые, согласно анализу BloombergNEF, содержат от 70 до 80 процентов никеля по весу и от 10 до 11 процентов лития.

Но никель был проблемным металлом еще до давления на рынок, вызванного российско-украинским кризисом. Соединенные Штаты производят менее 1 процента мирового объема никеля, и все это на одном предприятии - руднике Игл (Eagle) на Верхнем полуострове Мичигана. По данным Геологической службы США (U.S. Geological Survey), которая отслеживает поставки стратегических металлов, в США нет перерабатывающих мощностей, поэтому никелевый концентрат с рудника Игл экспортируется в Канаду и за границу.

Россия производит около 11 процентов мирового объема никеля, а ее богатая серой руда дает высококачественный первоклассный никель, необходимый для производства аккумуляторов для электромобилей. Но обработка этого металла может вызывать сильное загрязнение окружающей среды. Россия является источником 20 процентов мирового первоклассного никеля, и ее крупнейший производитель, «Норильский никель», позиционирует себя как крупный поставщик для производителей электромобилей, инициировав в прошлом году многомиллиардную программу по очистке давних загрязнений на своих рудниках и металлургических комбинатах в Арктике.

После начала боевых действий на Украине страны НАТО воздержались от введения санкций против «Норильского никеля» и президента этой компании Владимира Потанина, поскольку трансатлантические союзники стремились избежать шагов, которые могли бы вызвать потрясение мировой экономики. Но частный сектор и рынки все равно были напуганы, как и рынки нефти, несмотря на первоначальные попытки США и Европы избежать санкций против российской нефти. Немецкая компания BASF, крупный производитель аккумуляторов для электромобилей, объявила, что выполнит существующие контракты с «Норильским никелем», но не будет вести какие-либо дальнейшие дела с российской компанией, которая была одним из ее основных поставщиков.

Трейдеры начали учитывать возможную потерю российского никеля на мировом рынке, и работа автомобилей на никеле стала вызывать панический страх, поскольку один китайский магнат, открывший крупную короткую позицию по этому металлу, был временно не в состоянии покрыть миллиардные убытки. Этот продавец коротких позиций смог выйти из кризиса, заключив сделку со своими кредиторами, но Лондонская биржа металлов сталкивается с нерешенными вопросами и возможными судебными разбирательствами по поводу своих действий по прекращению хаоса.

По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году глобальные продажи электромобилей выросли более чем в два раза, до 6,6 млн, что составляет почти 9 процентов от общего объема продаж, и их доля увеличилась втрое на рынке по сравнению с двумя годами ранее. Теперь специальная военная операция и волатильность сырьевых товаров в дополнение к затянувшимся проблемам с поставками из-за пандемии означают, что автопроизводителям предстоит пройти тернистый путь по мере того, как они стремятся ускорить свой переход на полностью электрические автомобили.

Полностью электрический Cadillac и программа по производству аккумуляторов

Компания GM рекламировала презентацию своего Cadillac Lyriq как веху на пути к полностью электрической линейке автомобилей к 2035 году - такое обещание дал автопроизводитель через неделю после вступления Байдена в должность. «Сегодня наступает новая эра для Cadillac, потому что мы переключаемся на полностью электрическую линейку флагманского бренда General Motors, - сказал президент GM Марк Ройсс (Mark Reuss), демонстрируя автомобиль под лозунгом «Сделано в Теннесси» (Made in Tennessee). - Этот автомобиль является для нас еще одним шагом на пути к лидерству в области электромобилей». GM планирует инвестировать $35 млрд в свою программу производства электромобилей в период с 2020 по 2025 год.

Но многие из вопросов, заданных Ройссу в ходе ряда интервью для прессы об автомобиле Lyriq, касались никеля и неопределенности в отношении других мировых сырьевых товаров.

«Мы делаем все возможное, чтобы получить сырье и цепочки поставок, которые у нас есть для таких товаров, как никель и литий, - сказал Ройсс в интервью изданию Bloomberg News. - Достойные сожаления обстоятельства военного конфликта пролили свет на некоторые из этих вещей».

Но Ройсс сказал, что компания уже давно сосредоточена на том, чтобы иметь большую и разнообразную сеть поставщиков. «Мы активно работаем над этим ежедневно, независимо от геополитических условий, - сказал он. - Это никогда не бывает безопасно. Работа никогда не останавливается».

Завод Spring Hill, который когда-то был производственной площадкой Saturn компании GM, теперь является демонстрацией того, как компания справляется с проблемами поставок материалов для производства аккумуляторов электромобилей. Для Lyriq будет использоваться новый аккумулятор Ultium, созданный совместным предприятием GM и южнокорейской LG Energy Solution. По словам GM, аккумуляторы Ultium будут стоить на 40 процентов дешевле, чем аккумуляторы, которые использовались в Chevrolet Bolt, и для них требуется на 70 процентов меньше кобальта. Кобальт также был проблематичным металлом в цепочке поставок для производства электромобилей: 70 процентов мировых поставок приходится на Демократическую Республику Конго, где добыча кобальта связана с большими нарушениями прав человека и где десятки тысяч детей работают в тяжелых условиях, добывая металл.

GM начинает строительство нового завода стоимостью $2,3 млрд в Спринг-Хилле по производству аккумуляторов Ultium для поставок для Lyriq и других моделей электромобилей, которые будут там производиться. Еще один завод по производству аккумуляторов Ultium планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года в Лордстауне, штат Огайо. В настоящее время секции аккумуляторов Ultium производятся в Южной Корее и отправляются на завод в штате Мичиган для сборки в аккумуляторные блоки и отправки их на завод по сборке автомобилей в Спринг-Хилле. По словам компании, цель GM состоит в том, чтобы к 2025 году бόльшая часть ее аккумуляторов Ultium поставлялась, перерабатывалась или производилась в Северной Америке.

GM и Ultium также сотрудничают с Li-Cycle, канадским предприятием по повторной переработке отходов, с целью разработки процесса повторной переработки аккумуляторных материалов, включая кобальт, никель, литий, графит, медь, марганец и алюминий, 95 процентов из которых, как заявила GM, может быть использовано при производстве новых аккумуляторов или в других отраслях промышленности.

Отказ от никеля и, возможно, уменьшение запаса хода электромобилей

Автопроизводители также более серьезно рассматривают составы аккумуляторов для электромобилей, которые не требуют ни никеля, ни кобальта, даже если это может означать некоторое уменьшение запаса хода электромобилей. Литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы уже широко используются в электромобилях в Китае. Они дешевле, быстрее заряжаются и имеют лучшие характеристики безопасности, чем никель-кобальтовые составы, хотя в настоящее время они обеспечивают меньший запас хода.

Сообщается, что прошлой осенью Tesla начала предлагать тем, кто сделал предварительный заказ на Model 3 в Соединенных Штатах, возможность перехода на аккумуляторы LFP вместо обычных никель-кобальт-алюминий-оксидных аккумуляторов. Автопроизводитель сообщил инвесторам, что вскоре он переключит химический состав аккумуляторов во всех своих электромобилях стандартной гаммы на LFP.

Компания Rivian, стартап по производству электрических грузовиков, поддерживаемый Amazon и Ford, объявила ранее в этом месяце, что она также перейдет на аккумуляторы LFP для своих автомобилей стандартного уровня, предлагая химический состав с высоким содержанием никеля для своих автомобилей с бόльшим запасом хода. Первоначальное объявление вызвало небольшой переполох среди клиентов, которые уже сделали заказы у Rivian и теперь столкнулись с выбором: перейти на LFP или сохранить аккумуляторы с бόльшим запасом хода и высоким содержанием никеля по более высокой цене. «Мы ошибочно полагали, что клиенты, сделавшие предварительный заказ, будут открыты для изменения конфигурации», - сказал Р. Дж. Скариндж (RJ Scaringe), основатель и генеральный директор Rivian на телеконференции, состоявшейся 10 марта и посвященной финансовой деятельности компании. Скариндж сказал, что компания будет соблюдать первоначальные цены и конфигурации аккумуляторов для предварительных заказов.

Но в будущем, сказал Скариндж, компания ожидает, что волатильность на рынках металлов будет одним из обычных бизнес-рисков, которыми необходимо управлять.

«Мы надеемся, что инфляция цен на никель, наблюдавшаяся в последнее время, будет недолгой, - сказал он. - Но реальность такова, что движение цен на сырьевые товары будет продолжаться… Мы разрабатываем портфель решений, связанных с аккумуляторами», включая аккумуляторы LFP.

Не только автопроизводители, но и правительства борются с проблемой доступности металлов, стремясь ускорить переход на электромобили. Дорожная карта администрации Байдена по развертыванию литиевых аккумуляторов, опубликованная в прошлом году, включала отказ от никеля и кобальта в литиевых аккумуляторах.

А Международное энергетическое агентство, которое первоначально было создано странами-потребителями нефти в 1970-х годах для повышения энергетической безопасности после арабского нефтяного эмбарго, объявило, что оно будет включать в свою миссию обеспечение надежных поставок металлов, необходимых для производства электрических транспортных средств.

«Мы признаем растущее значение важнейших полезных ископаемых и материалов для перехода к чистой энергии», - заявили министры энергетики стран-членов IEA в коммюнике по завершении встречи. Министры поручили агентству в течение следующего года отчитаться о сравнительных преимуществах различных методов обеспечения «наличия, безопасности и ответственного поиска» полезных ископаемых и материалов, имеющих решающее значение для энергетики, включая повторную переработку, накопление запасов, а также исследования и разработки. По словам министров, цель состоит в том, чтобы «поддержать инвестиции в новые источники предложения и развитие экономики замкнутого цикла, которая ускоряет переход на экологически чистую энергию и обеспечивает доступную безопасность поставок».

Версия закона «Сделать лучше, чем было», принятая Палатой представителей США в ноябре, включала $5 млрд, которыми будет управлять Министерство торговли для поддержки усилий электромобилестроительной промышленности по развитию более разнообразной и безопасной цепочки поставок сырья. Это всего лишь часть поддержки производства электромобилей, включенная в пакет стоимостью $1 триллион, который был приостановлен из-за объединенной оппозиции республиканцев, а также несогласия пары демократов в Сенате (50-50), в первую очередь Мэнчина.

Джоэл Левин (Joel Levin), исполнительный директор группы по защите интересов производителей электромобилей Plug In America (Подзарядись В Америке), сказал, что недавние проблемы с поставками подчеркивают важность сильной государственной политики. По словам Левина, тот факт, что Китай в настоящее время ушел настолько далеко вперед в обеспечении надежных поставок полезных ископаемых для электромобилей (он производит более 90 процентов аккумуляторов LFP в мире), обусловлен политическими решениями, принятыми десять лет назад.

«И вы знаете, мы тоже можем это сделать, - сказал он. - Нет никакой внутренней причины, по которой это должно проходить через Китай. Нам нужно инвестировать в добычу и рафинирование этих полезных ископаемых, а также в производство аккумуляторов, и мы начинаем этим заниматься».

Фактически, по его словам, автопроизводители выделили полтриллиона долларов на строительство новых заводов и развитие цепочки поставок аккумуляторов для электромобилей. Левин считает, что недавняя волатильность сырьевых товаров не замедлит рост популярности электромобилей, особенно с учетом того, что повышение цен на сырьевые товары, которое больше всего ударило по потребителям с начала российско-украинского конфликта, - это повышение цен на нефть.

По данным Управления энергетической информации США, с начала года цены на бензин в США выросли почти на 50%. И похоже, что потребители ищут альтернативы. Веб-приложение GoogleTrends сообщило в Твиттере, что интерес к электромобилям в Интернете достиг рекордного уровня в Соединенных Штатах в прошлом месяце, по-видимому, повышаясь вместе с высокими ценами на бензин.