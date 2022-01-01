Cartier и другие бренды группы Richemont покидают Совет по ответственной ювелирной практике

Авторы: Силке Колтровиц (Silke Koltrowitz) и Мимоза Спенсер (Mimosa Spencer)

(fxempire.com) - (Reuters) - Cartier и другие бренды группы Richemont вышли из Совета по ответственной ювелирной практике после того, как этот отраслевой орган не смог разорвать связи с Россией, сообщили руководители группы журналистам на отраслевой ярмарке производителей часов Watches and Wonders в среду.

В ценности компании Richemont не входит быть частью организации, в которой некоторые члены поддерживают конфликты, сказал Сирил Виньерон (Cyrille Vigneron), президент и главный исполнительный директор Cartier.

Производитель ювелирных изделий Pandora также заявил в среду, что разрывает связи с RJC, который устанавливает этические стандарты для ювелирной и часовой отрасли.

Членство российской государственной компании АЛРОСА в RJC привлекло пристальное внимание, несмотря на то что в начале этого месяца компания добровольно вышла из совета директоров RJC.

Этот российский производитель алмазов - крупнейший в мире - был добавлен в санкционный список Великобритании на прошлой неделе, и Вашингтон избирал мишенью как компанию, так и ее генерального директора.

В заявлении, направленном агентству Reuters по электронной почте в среду, председатель RJC Дэвид А. Буффард (David A. Bouffard) заявил, что юридическая оценка статуса членства АЛРОСА независимой организацией будет завершена «в самое ближайшее время», отметив, что организация «осознает, что темпы этого процесса могут вызывать разочарование».

«Мы не пытаемся просто сделать заявление, мы пытаемся поддерживать очень высокие стандарты, которые мы формировали в течение последних 15 лет. Если RJC не может поддерживать самые высокие стандарты, то мы не можем быть его членом. Вот почему мы вышли», - сказал финансовый директор Richemont Буркхарт Грунд о решении группы предметов роскоши покинуть RJC.

Грунд добавил, что группа предметов класса «люкс» изучит, как сертифицировать свои бренды, чтобы успокоить потребителей.

Richemont, приостановившая деятельность, в том числе электронную торговлю в России, также заявила, что с 24 февраля прекратила закупку алмазов из этой страны.





