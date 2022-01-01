Бельгия готовится к неистовству Зеленского по поводу российских алмазов

Антверпен является основным направлением экспорта алмазов из России.

Автор: Барбара Моэнс (Barbara Moens)

(politico.eu) - Бриллианты не лучший друг Бельгии. Фактически, эти драгоценные камни ставят страну в очередь на словесную порку со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский выступит перед бельгийским парламентом в четверг. Он заработал внушительную репутацию за то, что прямо выкладывает неудобную правду, будь то обвинение немцев в том, что они отдают предпочтение интересам бизнеса, а не этике, или обращенный к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану категорический вопрос, на чьей стороне он выступает в российско-украинском конфликте.

Что касается Бельгии, то парламентарии готовятся к тому, что бывший комик сосредоточится на продолжающемся импорте российских необработанных алмазов в бельгийский город Антверпен — на торговле, которая обогащает компанию АЛРОСА, частично являющуюся государственным предприятием. Алмазы могут не финансировать военный конфликт в той же степени, что и продолжающиеся закупки Европой нефти и газа, но вряд ли Зеленский может позволить себе их игнорировать.

Россия является крупнейшим в мире экспортером алмазного сырья. По данным фламандского правительства, в прошлом году она экспортировала необработанных алмазов на сумму 1,8 млрд евро во второй по величине город Бельгии, что делает Антверпен самым важным направлением экспорта алмазов из России.

В предыдущем пакете санкций ЕС ввел запрет на экспорт широкого спектра европейских предметов роскоши, включая бриллианты, в Россию.

Но политики и активисты подталкивают ЕС идти дальше.

Подавляющее большинство российских алмазов добывается компанией АЛРОСА. Глава исполнительной власти Сергей Сергеевич Иванов и его отец Сергей Борисович Иванов, бывший глава администрации президента России Владимира Путина, уже находятся в санкционном списке США, но не в европейском. АЛРОСА заявила, что в 2021 году в целом заработала 4 млрд долларов США от продажи необработанных алмазов.

США также ограничили импорт необработанных алмазов из России.

Неправительственная организация Justice & Paix теперь хочет, чтобы ЕС последовал этому примеру. «По этическим соображениям мы призываем к запрету импорта российских алмазов, — заявила Лариса Станчу (Larisa Stanciu) из Justice & Paix. — Торговля алмазами косвенно является важным источником финансирования этой военной операции. Как лидер в области демократии и прав человека, ЕС должен подавать пример».

Требование НПО поддерживают бельгийские «зеленые», которые в настоящее время находятся в правительстве.

«Россия получает свои деньги от продажи нефти и газа, а также от продажи алмазов, — сказал бельгийский депутат Воутер де Вриндт (Wouter De Vriendt), возглавляющий политическую группу «зеленых» в бельгийском парламенте. — Мы не хотим косвенно финансировать бомбардировки украинских школ и больниц».

«Зеленые» хотят, чтобы Бельгия попросила Еврокомиссию ввести такой запрет и внести Сергея Сергеевича Иванова в европейский санкционный список.

Игра камней

Но это может иметь неприятные последствия, утверждает алмазная промышленность Антверпена.

Такие санкции просто перенаправят торговлю в другие алмазные центры в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах, сказал Том Нейс (Tom Neys), представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Center, AWDC). Он утверждает, что санкции имеют смысл, только если они действуют во всем мире.

«Мы потратили 20 лет на то, чтобы сделать торговлю алмазами более прозрачной, — сказал Нейс. — Неужели мы действительно собираемся все это бросить, чтобы вознаградить Дубай, который уже открывает свои двери для российских олигархов?»

По словам четырех бельгийских дипломатов и официальных лиц, до сих пор стремление «зеленых» изменить позицию Бельгии не получило большой поддержки за закрытыми дверями.

Бельгия не блокировала и не будет блокировать санкции в отношении торговли алмазами, если Еврокомиссия захочет включить такой шаг в свои санкционные пакеты, неоднократно заявлял премьер-министр Бельгии Александер де Кроо (Alexander De Croo).

Но совсем другое дело — явно попросить об этом.

Де Кроо утверждает, что запрет на импорт не будет соответствовать одному из ключевых принципов санкций ЕС: они должны вредить России больше, чем ЕС.

«Мы не воюем сами с собой, — сказал Де Кроо на прошлой неделе, когда журналисты спросили его о санкциях в отношении алмазов. — Я не против этого, но это должно быть сделано в рамках хороших международных соглашений, иначе мы можем вообще не иметь никакого влияния».

На вопрос об алмазах один дипломат ЕС, знакомый с позицией Бельгии, сказал, что «Комиссия знает об уязвимостях государств-членов».

Сотрудничество с Вашингтоном

Чтобы выйти из тупика, активисты теперь взвешивают международные альтернативы.

Одним из возможных решений является согласование запрета на импорт с Соединенными Штатами, сказал Ханс Меркет (Hans Merket), исследователь из некоммерческой правозащитной организации IPIS.

США являются важным рынком сбыта бриллиантов. Нынешние санкции Вашингтона в отношении импорта российских алмазов можно легко обойти, ввозя их через Индию.

Если бы трансатлантические союзники договорились о более строгом запрете на импорт российских необработанных алмазов, это навредило бы Москве больше, чем если бы Вашингтон или Брюссель действовали в одиночку.

Это также может оказать моральное давление на другие алмазные центры, такие как Мумбай, Дубай и Тель-Авив. Меркет объяснил, что репутационный ущерб важен для алмазной отрасли. «Если потребители будут покупать меньше, зная, что покупка российских бриллиантов ведет к финансированию военного конфликта, этический аргумент может быстро стать экономическим аргументом».

Эти общественные опасения по поводу происхождения алмазов — и особенно «кровавых алмазов», которые разжигают конфликты в Африке, — вынудили отрасль создать Кимберлийский процесс для контроля над цепочками поставок.

Более единый подход к санкциям также предлагает Михаэль Фрайлих (Michael Freilich), бельгийский депутат из Антверпена. По его словам, чтобы создать равные условия, когда дело доходит до санкций, было бы еще лучше оказать давление на другие страны, входящие в Кимберлийский процесс, чтобы они также ввели санкции против России. Кимберлийский процесс в настоящее время сосредоточен на насилии, связанном с повстанческими группами, а не на вмешательстве правительства.

До тех пор Зеленский не получит ответов, которые он будет искать в четверг.

Фрайлих из оппозиционной партии «Новый фламандский альянс» повторил комментарии своего либерального оппонента Де Кроо. «Мы должны убедиться, что мы не причиняем вред только себе, а не России».