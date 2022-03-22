Конфликт на Украине может сделать кражу катализаторов более прибыльной для воров

Автор: Сабри Бен-Ачур (Sabri Ben-Achour)

(marketplace.org) - Палладий - это редкий и драгоценный металл, который используется в ювелирных изделиях, стоматологии, для изготовления флейт и ​​каталитических нейтрализаторов, которые являются частью выхлопных систем автомобилей.

Россия является крупнейшим в мире производителем палладия, поэтому после того, как она ввела войска на Украину, цена на этот металл, как и на многие другие товары, резко возросла. Теперь она вернулась к норме, по крайней мере, к норме 2022 года - около $2 500 за унцию. Это все равно в пять раз дороже, чем всего несколько лет назад.

Аво Баграмян (Avo Bagramyan), управляющий компанией Avo’s Automotive из Лос-Анджелеса, сказал, что в последнее время ему поступают звонки особого рода, и их много.

«Мне звонят и говорят: “Сегодня утром я хотел завести машину, и звук был очень громкий”. И мы сразу же понимаем: “Знаете, украли каталитический конвертер”», - рассказал Баграмян.

Каталитические конвертеры нейтрализуют наиболее токсичные вещества выхлопных газов автомобилей. Они стоят до нескольких тысяч долларов, и кражи устройств резко возросли. В 2021 году страховая компания State Farm Insurance заявила, что заплатила $62 млн за более чем 32 000 украденных каталитических нейтрализаторов. Это в 13 раз больше, чем в 2019 году, до пандемии.

«Этот конвертер заполнен очень небольшими количествами родия, палладия, платины, всех этих драгоценных металлов, которые, когда вы их разбираете, перерабатываете и разделяете, знаете ли, складываются в приличную сумму», - сказал Баграмян.

Баграмян сказал, что каталитические нейтрализаторы невозможно легко продать или утилизировать в Соединенных Штатах, поэтому их отправляют за границу для переработки.

«Вы можете получить от $60 до $100 на переработке каталитического нейтрализатора, но, в конечном итоге, жертве ремонт обойдется в тысячи долларов», - сказал он.

Палладий, в частности, с годами стал очень дорогим. В 2016 году унция стоила около $500. К маю прошлого года та же самая унция стоила почти $3 000.

«Последние пять с лишним лет палладий был в дефиците, а это означает, что промышленность ежегодно потребляла больше, чем добывала из недр земли, и они расходовали запасы», - сказал Крис Блази (Chris Blasi), глава компании Neptune Global Holdings, занимающейся торговлей драгоценными металлами и их обменом.

Классическим примером того, насколько взаимосвязаны мировые цепочки поставок, является то, что цена на палладий в прошлом году на некоторое время снизилась, потому что из-за дефицита полупроводников автомобилестроительные компании производили меньше автомобилей и нуждались в меньшем количестве каталитических нейтрализаторов. Но потом начались боевые действия, а Россия производит 40% мирового палладия, поэтому, когда появились опасения, что его «отключат» от мировых поставок, возникла паника.

«И мы увидели волну накопления запасов», - сказал Кирилл Кириленко, аналитик по драгоценным металлам из CRU International в Лондоне.

В начале этого месяца цена выросла до исторического максимума более чем в $3 300 за унцию. Опасения, похоже, улеглись, и цена немного снизилась.

Компания BASF, крупный производитель каталитических нейтрализаторов, заявила Marketplace, что ее поставки металлов из России не пострадали, но, если бы это произошло, то компания могла бы переключиться на другие источники поставок палладия. Тем не менее для наращивания новых поставок может потребоваться десятилетие, и это вызывает обеспокоенность Кириленко и других аналитиков.

«Мы видели много санкций, введенных против России, но сейчас Россия начинает принимать ответные меры, - сказал Кириленко. - Будет интересно посмотреть, решит ли она ограничить поставки палладия».

Это может привести к росту цен на каталитические нейтрализаторы и еще больше усложнить приобретение новых автомобилей.

«Я бы сказал, что цепочки поставок таких важных материалов, как палладий, все еще находятся под угрозой», - сказал Крис Берри (Chris Berry), президент House Mountain Partners. Берри занимается отслеживанием ситуации с металлами уже много лет.

Палладий будет иметь важное значение для будущей водородной экономики. Другие металлы, такие как никель будут важны для аккумуляторов электромобилей, а Россия также является крупным производителем высокосортного никеля. Берри сказал, что рост цен на металлы уже отодвинул важную дату - момент, когда несубсидированные электромобили станут окончательно дешевле бензиновых.

«Многие считали, что эта дата наступит примерно в 2025 году, но, когда несколько критических металлов для аккумуляторов «движутся по параболе», что касается ценообразования, то этот переломный момент будет отложен на год или два», - сказал Берри.

Аво Баграмян сказал, что, если у вас есть автомобиль с конвертером, который особенно легко украсть, например, Toyota Prius или Honda Element, то можно купить стальные пластины, чтобы защитить его и сделать недоступным для воров. Это, может быть, не сильно повлияет на глобальную цепочку поставок, но может позволить вам просто сэкономить немного денег.