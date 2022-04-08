Русский вопрос: причины дестабилизации алмазной отрасли

Автор: Роберт Буке (Robert Bouquet)

Конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции в отношении России оказали серьезное влияние на международную алмазную отрасль. Роберт Буке анализирует его воздействие на каналы сбыта, а также то, что ожидает ювелирный сектор.

(jewellermagazine.com) - Кажется, только вчера я сообщал о том, что центры алмазной торговли начали год с оптимистичным настроем, что на последнем сайте компании De Beers наблюдался значительный рост цен и что «ожидается, что АЛРОСА последует ее примеру».

За последние два года и во время пандемии я предсказывал, что алмазная отрасль вернется к гораздо лучшим временам по мере оживления экономики, роста потребительских расходов и что спрос на тот товар, который больше всего выражает любовь, соответствует уровню эмоционального отклика и выражения чувств, которое мир - по понятным причинам - чувствует необходимость сделать после COVID-19.

Всего три месяца назад я пришел к выводу, что с нетерпением жду 2022 года. Впереди у отрасли было много возможностей, алмазодобывающие компании ожидали потенциально очень успешного года, и трейдеры должны соблюдать осторожность в поддержании маржи на протяжении всего алмазопровода.

Несмотря на то, что алмазная отрасль переживает благоприятный период, я также отметил, что она сталкивается с макроэкономическими рисками, включая геополитические угрозы, существующие между Россией и Западом из-за Украины. Я также отметил кажущееся ухудшение отношений между Китаем и Западом и рост цен на энергию.

В заключение я сказал: «Надеюсь, ни одна из этих проблем не дестабилизирует положительную динамику развития алмазной отрасли; но они являются областями риска».

Что ж, нет сомнений, что времена изменились.

Текущая ситуация

На момент написания статьи алмазная отрасль находилась в замешательстве. В последнее время сегмент алмазного сырья переживает бум благодаря постоянному росту цен на бриллианты, росту розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами в США и восстановлению рынка в Китае; маргинальные алмазодобывающие компании работают намного лучше на фоне, казалось бы, постоянно растущих цен на алмазное сырье.

И все же, несмотря на то, что мы работаем в уникальном, захватывающем и часто ослепительном бизнесе, мы всегда должны помнить, что алмазная отрасль не застрахована от внешнего экономического и геополитического давления.

АЛРОСА является крупнейшим в мире производителем алмазов по объему, добывая около 32 млн каратов в год, что составляет около 30% мирового предложения. Она обладает крупнейшими в мире запасами алмазов - свыше 1 миллиарда каратов, находящихся в недрах земли. Ожидается, что российская компания сохранит «наиболее выгодную позицию» в качестве крупнейшего производителя алмазов на долгие годы в будущем.

Хотя в России работает ряд алмазодобывающих компаний, АЛРОСА производит более 90 процентов всех алмазов в стране. У АЛРОСА также есть проекты по добыче алмазов в Анголе и по геологоразведке месторождений в Зимбабве, но в настоящее время основное внимание уделяется алмазам, экспортируемым из России.

АЛРОСА на 33% принадлежит правительству России, на 33% - Республике Саха (расположенной на Дальнем Востоке России, где добывается бόльшая часть российских алмазов), а остальная часть торгуется на Московской бирже (российский фондовый рынок).

В конце февраля цена акций АЛРОСА упала до минимума в 68 рублей ($0,62) по сравнению с 12-месячным максимумом в 150 рублей ($1,37).

Российский ввод войск на Украину создало чрезвычайно изменчивую и непредсказуемую ситуацию. Это ситуация, которая, безусловно, не зависит от самой алмазной отрасли. На Украине гибнут люди, и кому-то тревога за алмазную отрасль может показаться банальной.

На момент публикации статьи были еще более усилены санкции против российских алмазных компаний. Первым шагом стали санкции, наложенные как на АЛРОСА, так и на ее генерального директора. Первоначальные санкции были направлены на то, чтобы ограничить возможности России финансировать свои военные операции; в случае с АЛРОСА конкретно «запретить трансакции и сделки, совершаемые американскими лицами или внутри Соединенных Штатов, с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новым капиталом».

Это означало, что АЛРОСА изначально была лишена возможности привлекать средства более чем на 14 дней. Но что это означало на практике?

На самом деле это означало, что продажи алмазов по-прежнему могут проводиться; и продажи все еще проводятся. Некоторые операции осуществляются в альтернативных валютах, таких как рубли или евро, такой вариант АЛРОСА в любом случае ранее рассматривала для своих клиентов.

Алмазы могут транспортироваться различными способами и маршрутами, даже в поисках более «дружественных» транзитных пунктов.

Тем не менее, АЛРОСА не может привлекать капитал или денежные средства и заемные средства для капитальных вложений, таких как разработка проектов по добыче полезных ископаемых. Однако это вопрос долгосрочный, а не ближайшего будущего.

Отгрузка бриллиантов на условиях «консигнации» также затруднена; но это не главная составляющая российской алмазной торговли и в любом случае является более долгосрочной проблемой, если она вообще имеет значение.

Многие люди в алмазной и ювелирной отраслях, а также те, кто не имеет отношения к ним, задаются вопросом: «Должна ли быть немедленно заблокирована вся мировая торговля всеми алмазами из России?».

На самом деле трудно понять, как ее можно полностью остановить по всему миру; и кто на самом деле будет принимать это решение. Это действительно многонациональная отрасль.

Бриллианты против алмазов

Алмазы имеют сертификаты Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) и, следовательно, имеют ясное происхождение (для их первого экспорта) и цепочку поставок; для большинства бриллиантов этого нет. Я вернусь к бриллиантам позже, но сначала позвольте мне коснуться вопроса об алмазах.

Вероятно, единственный работающий механизм, если отрасль решит действовать, - это использовать Кимберлийский процесс для прекращения выдачи сертификатов на алмазы, что, таким образом, лишит кого-либо возможности экспортировать алмазное сырье в любую страну из России.

Насколько мне известно, на момент написания статьи это решение еще не было принято.

Хотя я подозреваю, что запрет КР на экспорт российских алмазов может уже обсуждаться за закрытыми дверями, для этого, безусловно, потребуется международное согласие правительств стран-членов KP, если этот следующий шаг по блокированию российских алмазов действительно будет предпринят.

Другие производители алмазов могут рассматривать нынешнюю ситуацию как возможность повысить цены на свои товары нероссийского происхождения и лоббировать запрет на российское алмазное сырье. Это вполне может происходить за кулисами. Есть поговорка «Никогда не позволяйте, чтобы хороший кризис прошел впустую», и это верно, когда дело связано с вашим конкурентом!

Лоббирование, безусловно, будет происходить в сферах гораздо более влиятельных мировых производителей нефти и газа. Чтобы представить ситуацию в какой-то перспективе, российские алмазы могут стоить $4 млрд - $5 млрд в хороший год; это немного по сравнению с российской нефтью и российским газом.

Россия входит в число крупнейших мировых производителей как сырой нефти, так и сухого природного газа, и цифры, относящиеся к этим отраслям, затмевают алмазную отрасль при сравнении с ними.

Как правило, экспорт российской нефти приносит выручку в три раза больше по сравнению с экспортом российского газа. По логике вещей, Россия будет искать новые рынки для своей нефти и газа, и Китай является одним из очевидных вариантов. Дефицит предложения, высокий уровень инфляции и рецессии и, возможно, даже экономическая депрессия потенциально играют в этом роль.

Поэтому, хотя российский экспорт алмазной продукции и не идет ни в какое сравнение с экспортом нефти и газа, он не маловажен; экспорт алмазной продукции по-прежнему является значительным для самой отрасли и в более широком контексте санкций, особенно в отношении того, что в конечном счете не является предметом первой необходимости, а считается предметом роскоши.

Вторым событием стал указ президента США, запрещающий ввоз «нетехнических» российских алмазов.

Это является более прямой попыткой остановить поток российских алмазов и бриллиантов в США, однако, как и во всем вышеперечисленном, она не так однозначна. Важно понимать практичность такого шага.

Во-первых, очень мало российского алмазного сырья попадает напрямую в США. Торговля алмазами с США минимальная, и объем огранки и полировки бриллиантов очень небольшой. Например, в Нью-Йорке может проводиться огранка и полировка только самых лучших камней.

Таким образом, запрет на то, что на самом деле составляет менее одного процента от выручки АЛРОСА, является скорее символическим, чем имеющим серьезные последствия. Для сравнения: 35 процентов продаж алмазного сырья АЛРОСА осуществляется в Европе (Антверпен в Бельгии является крупным центром торговли алмазным сырьем).

С бриллиантами дело обстоит сложнее: США являются крупнейшим потребительским рынком ювелирных изделий с бриллиантами, на который приходится около 40 процентов мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами. Поэтому российские бриллианты, - учитывая то, что на Россию приходится 30 процентов годового мирового производства алмазов, - непременно попадают в розничные магазины США и украшают пальцы американок.

Тем не менее, за некоторыми исключениями, бриллианты невозможно отследить до их источника происхождения, а это означает, что трудно понять, как указ президента США может работать на практике.

Торговля может стремиться избегать «российских» бриллиантов, однако около 95 процентов бриллиантов в мире проходят огранку и полировку в Индии, и их нельзя однозначно идентифицировать как произведенные из алмазов АЛРОСА.

Отрасль внимательно наблюдает за развитием событий, но ясно, что единственный по-настоящему эффективный способ повлиять на российскую алмазную отрасль, - это остановить поток российского сырья с помощью глобального блокирования его движения.

Реакция рынка

Итак, если посмотреть, как торговля реагирует на эти события, первое, что, как кажется, происходит, - это сразу возникает ощущение неопределенности рынка. А все рынки ненавидят неопределенность!

Рынок алмазов был очень сильным до российского ввода войск на Украину. В некоторых случаях цены удвоились (или даже стали выше) на определенные категории камней, но теперь они резко упали.

Надо сказать, что рынок алмазного сырья все равно перегревался и в какой-то момент должен был сжаться, поэтому конфликт на Украине совпал с ожидаемым сжатием. Тем не менее, читатели должны знать, что цены на алмазное сырье по-прежнему чрезвычайно высокие. Несмотря на среднее падение цен на 20 процентов (наблюдавшееся на некоторых рыночных распродажах в последние несколько недель), цены на многие категории алмазов остаются на почти рекордно высоком уровне.

Сегодня мы имеем дело не только с нетипичными рыночными силами, но и с потенциальным крупным глобальным военным конфликтом. Я ожидаю, что значительная рыночная и торговая волатильность сохранится в течение некоторого времени.

Кроме того, существует неопределенность в отношении скорости поставок из России и наблюдается повышенная нервозность на рынке. Прямо сейчас я все еще ожидаю, что бόльшая часть российского алмазного сырья попадет в международные торговые и гранильные центры, хотя не обязательно по тем же ценам. Время сейчас действительно очень непредсказуемое.

Учитывая огромную негативную реакцию во всем мире на Россию, - многие компании, в том числе мировые бренды предметов роскоши, прекращают свою деятельность в этой стране или закрывают магазины (надеюсь, временно); или бойкотируют российские товары, например, исчезновение водки с полок супермаркетов, - нужно задаться вопросом, как это повлияет на продажи бриллиантов на потребительском уровне.

Бриллианты, происходящие непосредственно из России, запрещены в США, но больше нигде. Опять же, это составляет небольшую часть мировой алмазной торговли.

Как я уже отмечал ранее, происхождение большинства бриллиантов не совсем ясное. Хотя некоторые производители бриллианты и розничные продавцы, такие как Tiffany & Co., имеют ясные цепочки поставок и могут гарантировать происхождение своих бриллиантов, все же большинство торговцев, оптовиков, производителей ювелирных изделий и розничных продавцов не могут предоставить эти гарантии. Это просто факт.

Итак, если отрасль хочет попытаться саморегулироваться и остановить бриллианты российского происхождения, я не вижу путей, как это можно реализовать. Если потребитель отказывается покупать российские бриллианты и требует бриллианты нероссийского происхождения, единственный вариант - это покупать у тех ритейлеров или трейдеров, которые могут явно доказать их происхождение.

Самый большой риск заключается в том, что потребители просто будут отказываться покупать какие-либо бриллианты из-за отсутствия информации о происхождении у большинства продавцов, однако на данный момент я не вижу, чтобы такое происходило.

Будут также экономические издержки, вызванные этой глобальной нестабильностью, которые обязательно повлияют на расходы на предметы роскоши. Учитывая, что стоимость топлива достигает рекордно высокого уровня, а инфляция растет, я ожидаю, что потребительские расходы обязательно пострадают в краткосрочной перспективе, и мы, скорее всего, увидим сокращение расходов на предметы роскоши, включая ювелирные изделия с бриллиантами.

Что ожидает алмазную отрасль в дальнейшем?

Пока конфликт на Украине продолжается, существует риск экономического спада, в том числе снижения потребительских расходов. Вполне возможно, что 30% мирового предложения будут бойкотированы, что принесет пользу поставщикам оставшихся 70%.

Должен сказать, что я не так представлял себе существование и функционирование современной, конкурентоспособной глобальной алмазной отрасли 21-го века. Кто-нибудь представлял себе это так?

Уровень неопределенности во всем мире создает загадку: одновременно цены на алмазы и бриллианты находятся на рекордно высоком уровне, а расходы на предметы роскоши резко возросли, когда мир «вышел» из пандемии; пока наша отрасль все еще сияет ярко. Добыча алмазов и производство бриллиантов приносят много пользы во всем мире и дарят большую радость миллионам людей.

История показывает, что отрасль всегда приходит в норму после глобальных спадов.

Нам придется подождать и посмотреть, что будет дальше. Как только конфликт на Украине закончится, - а мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время и что он не усугубится, - у алмазной отрасли всегда будут другие макроэкономические вызовы, с которыми придется справляться, но, надеюсь, мир станет более прочным и менее беспокойным.

Роберт Буке

Сотрудник Ассоциации природных цветных бриллиантов (Natural Color Diamond Association)

Роберт Буке имеет более чем 25-летний опыт работы в алмазной отрасли, он работал в алмазодобывающих и геологоразведочных компаниях, маркетинговых фирмах и в качестве консультанта. Находясь в Антверпене, он теперь делится своими взглядами на глобальный алмазопровод, работая в Ассоциации природных цветных бриллиантов.