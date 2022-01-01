Master Drilling откладывает выплату дивидендов до тех пор, пока не закончится дестабилизация, вызванная событиями на Украине

Автор: Брендан Райан (Brendan Ryan)

(miningmx.com) - Бизнес группы Master Drilling, занимающейся бурением, процветает, но ее руководство по-прежнему проявляет осторожность, несмотря на то, что прогнозирует «тенденцию повышения» своей деятельности, и не объявляет дивидендов за год.

И это несмотря на комментарии генерального директора Дэни Преториуса (Danie Pretorius) о том, что восстановление деятельности Master Drilling достигло точки, когда «…соблюдены требования для выплаты дивидендов».

Преториус сказал: «Из-за массовой глобальной неопределенности, вызванной недавней вспышкой военных действий между Россией и Украиной, а также имеющихся и потенциальных ответов различных стран в дальнейшем на эту ситуацию, целесообразно отложить принятие решения о дивидендах до тех пор, пока не появится больше уверенности в том, как эта ситуация может развернуться и каковы ее возможные последствия».

«Совет директоров рассмотрит вопрос об объявлении дивидендов, как только это станет возможным, и это могут быть специальные, а не обычные дивиденды», - добавил он.

За год до декабря Master Drilling увеличила выручку в долларах США на 40%, до $171,8 млн, что, в свою очередь, увеличило прибыль в долларах США на 500%, до 13,2 центов на акцию. Преториус охарактеризовал портфель заказов группы как «стабильный» на уровне $237,6 млн, а ее портфель разрабатываемых проектов как «здоровый» - на уровне $507,1 млн.

Master Drilling также сократила свой долг до $32,1 млн на 31 декабря с $42,1 млн годом ранее, что улучшило соотношение собственного и заемного капитала, включая денежные средства, до 5,8% с 10,3% ранее.

Преториус сказал: «Ожидается, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе продажи нормализуются и увеличатся за счет дальнейших тактических приобретений и совместных предприятий, поддерживающих показатели производства.

«Сделав значительные инвестиции в свой парк оборудования, технологии и географическую диверсификацию за последние пару лет, группа теперь может извлечь выгоду из прогнозируемой «тенденции повышения», без дополнительных капиталовложений», - продолжил он.

Преториус сказал Miningmx, что решение о выплате дивидендов «всецело связано с ситуацией в России и на Украине», и он хотел посмотреть, чем все это закончится. Он добавил, что он «очень взволнован» текущей деловой ситуацией с суперциклом сырьевых товаров, который продолжается с 2020 года, но по-прежнему с осторожностью относится к тому, что может произойти.

Master Drilling ведет деятельность в Африке и по всей Америке, но в годовом отчете Африка отмечена как «ключевая область для группы, и мы активно используем новые возможности на этом рынке».

На вопрос о деталях Преториус ответил, что два крупных контракта Master Drilling в Южной Африке на проекты с Anglo American Platinum и Northam Platinum имеют очень важное значение для группы.

В дополнение к этому Master Drilling искала дополнительные работы на медных и кобальтовых рудниках в Демократической Республике Конго и собиралась начать работу над долгосрочным контрактом в Танзании, что Преториус прокомментирован таким образом: «Мы считаем, что эта страна внесет важный вклад в будущем».