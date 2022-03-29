Новости

LBMA и WGC запускают программу целостности золотых слитков

Лондонская ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) и Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) сотрудничают в разработке и внедрении международной системы целостности золотых...

Сегодня

Mountain Province объявила производственно-финансовые результаты за 2021 год

Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственно-финансовые результаты за весь  финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года. В 2021 финансовом году добыто в общей сложности 35,4 млн тонн руды по сравнению с 35,9 млн...

Сегодня

Sarine Technology выпустила систему AutoScan™ для бета-тестирования отслеживаемости необработанных алмазов

Компания Sarine Technology Ltd начинает бета-тестирование своей новой системы AutoScanTM, инновационной роботизированной системы для обработки больших объемов алмазного сырья, которая успешно завершила этап альфа-тестирования.

Сегодня

Petra Diamonds обдумывает сокращение 150 рабочих на руднике в ЮАР

По сообщениям СМИ, Petra Diamonds рассматривает возможность сокращения 150 рабочих мест на своем руднике Коффифонтейн (Koffiefontein) в Южной Африке.

Вчера

Christie's Jewels представляет «Безупречную звезду» на онлайн-аукционе

Christie's представляет «Безупречную звезду» (The Flawless Star) на онлайн-аукционе ювелирных изделий 28 марта-7 апреля. Продажа включает более 200 лотов, причем более половины из них предлагаются без резервирования.

Вчера

Дилемма индийской рупии

29 марта 2022
Экспертиза

Автор: Бикки Хосла (Bikky Khosla)

(smetimes.in) - В этом году индийская рупия потеряла почти 3,5% по отношению к доллару США. Валютный курс остается в диапазоне 75,50-77 индийских рупий за доллар с начала российско-украинского конфликта, а цены на сырую нефть и сырьевые товары и их последующее влияние на сальдо текущего платёжного баланса, вероятно, продолжат оказывать давление на валютный курс. Между тем еще одним негативным событием стало падение валютных резервов - самое резкое за почти два года - в течение недели, закончившейся 11 марта.

Обычно обесценение рупии дает толчок для экспортных товаров, и, согласно отчетам, экспортеры ковров, изделий ручной работы и технических изделий ожидают до 10% выгоды от продолжающегося обесценения, но трудоемкие экспортные секторы, такие как драгоценные камни и ювелирные изделия, фармацевтика и электроника пострадают, поскольку они сильно зависят от импорта исходных ресурсов. В условиях резкого роста цен на железо и сталь слабая рупия кажется лишь временным облегчением даже для тех секторов, которые сейчас выигрывают в краткосрочной перспективе.

Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий столкнулся с двойным ударом, поскольку российско-украинский конфликт привел к резкому росту цен на золото. Фармацевтическая промышленность, экспортировавшая лекарств на сумму $591 млн в Россию и $182 млн на Украину в 2020–2021 годах, выражает обеспокоенность тем, что западные санкции против российских банков могут повлиять на переводы их непогашенной торговой дебиторской задолженности. Производители бытовой техники также обеспокоены ростом цен на сырье и транспортировку.

Резервный банк Индии (Reserve Bank of India, RBI)  заявил, что геополитический кризис усилил неопределенность в отношении глобальной макроэкономической и финансовой обстановки, и в эти трудные времена индийская экономика испытывает побочные последствия, поскольку она восстанавливается после третьей волны Covid-19. Потребительское и деловое доверие растет по мере повышения спроса, а что касается предложения, то общее восстановление расширяется благодаря устойчивости сельскохозяйственного сектора и устойчивого восстановления как промышленности, так и сферы услуг.

Версия для печати