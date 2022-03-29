Дилемма индийской рупии

Автор: Бикки Хосла (Bikky Khosla)

(smetimes.in) - В этом году индийская рупия потеряла почти 3,5% по отношению к доллару США. Валютный курс остается в диапазоне 75,50-77 индийских рупий за доллар с начала российско-украинского конфликта, а цены на сырую нефть и сырьевые товары и их последующее влияние на сальдо текущего платёжного баланса, вероятно, продолжат оказывать давление на валютный курс. Между тем еще одним негативным событием стало падение валютных резервов - самое резкое за почти два года - в течение недели, закончившейся 11 марта.

Обычно обесценение рупии дает толчок для экспортных товаров, и, согласно отчетам, экспортеры ковров, изделий ручной работы и технических изделий ожидают до 10% выгоды от продолжающегося обесценения, но трудоемкие экспортные секторы, такие как драгоценные камни и ювелирные изделия, фармацевтика и электроника пострадают, поскольку они сильно зависят от импорта исходных ресурсов. В условиях резкого роста цен на железо и сталь слабая рупия кажется лишь временным облегчением даже для тех секторов, которые сейчас выигрывают в краткосрочной перспективе.

Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий столкнулся с двойным ударом, поскольку российско-украинский конфликт привел к резкому росту цен на золото. Фармацевтическая промышленность, экспортировавшая лекарств на сумму $591 млн в Россию и $182 млн на Украину в 2020–2021 годах, выражает обеспокоенность тем, что западные санкции против российских банков могут повлиять на переводы их непогашенной торговой дебиторской задолженности. Производители бытовой техники также обеспокоены ростом цен на сырье и транспортировку.

Резервный банк Индии (Reserve Bank of India, RBI) заявил, что геополитический кризис усилил неопределенность в отношении глобальной макроэкономической и финансовой обстановки, и в эти трудные времена индийская экономика испытывает побочные последствия, поскольку она восстанавливается после третьей волны Covid-19. Потребительское и деловое доверие растет по мере повышения спроса, а что касается предложения, то общее восстановление расширяется благодаря устойчивости сельскохозяйственного сектора и устойчивого восстановления как промышленности, так и сферы услуг.