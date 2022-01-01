Самостоятельные покупки знаменуют особые моменты в жизни женщины

Автор: Торанж Мехта (Toranj Mehta), директор по маркетингу, De Beers India

(indiatimes.com) - Сегодня женщины во всем мире избавляются от предрассудков и отмечают свои достижения и личностный рост, покупая для себя небольшие подарки или платя за развлечения. Продолжающиеся изменения в глобальном обществе и региональных культурах приводят к формированию нового вкуса и расширению прав и возможностей женщин. В мире ювелирных изделий мы также видим это изменение; бриллианты стали наглядным символом самостоятельности женщины. Эти современные женщины эволюционировали и выделяют то, что имеет смысл и представляет ценность. Помимо подарков, современная женщина любит сама приобретать себе украшения с бриллиантами, чтобы отметить особый момент в своей жизни. Ювелирные изделия, символизирующие самовыражение самостоятельных женщин, меняют правила игры в алмазной отрасли. За последние несколько лет мы наблюдаем изменение покупательной способности женщин, и они стали более склонны покупать драгоценности, которые имеют смысл и непреходящую ценность.

Возросла тенденция к самостоятельным покупкам для себя, когда женщины не только выбирают классические украшения для повседневной носки, но и переходят к брендам, которые являются социально ответственными. Женщины постоянно ищут бренды, которые отражают их собственные ценности и помогают им выразить свою уникальную индивидуальность. Покупка ювелирных изделий укоренилась в индийской культуре и останется таковой. Что изменилось, так это структура покупок и мотивация для совершения покупок. Сегодня женщины стремятся владеть изысканными, бесценными украшениями с бриллиантами, которые связаны с ними на более глубоком личном, эмоциональном уровне. Женщины хотят покупать вещи, которые соответствуют их индивидуальности или стилю, и такое поведение кажется долгосрочным.

Современных женщин тянет к совершению качественных покупок товаров, которые являются подлинными, ценными, долговечными, имеют более глубокий смысл и выражают преданность. Они выбирают проверенные бренды, которые отражают подлинность и ответственное происхождение товаров, бренды, которые ставят социальную и экологическую ответственность на первый план. Природные бриллианты по самой своей природе подпадают под эту категорию значимости и представляют собой долговечную экологически устойчивую покупку класса «люкс». Бриллианты всегда будут драгоценным подарком, дающим владельцу возможность носить кусочек истории.

С увеличением числа женщин, вступающих в ряды рабочей силы, и с тенденцией к увеличению паритета заработной платы мужчин и женщин, женщины чувствуют себя более финансово защищенными и уверенными в своих собственных решениях о покупке ювелирных изделий. Расширение прав и возможностей женщин также имеет большое значение для бриллиантовых брендов, которые постоянно совершенствуют свои предложения, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности и желания этих клиентов. С годами мы наблюдаем сдвиг в дизайне и качестве изготовления, который происходит вместе с потребностями этих современных индийских женщин. В нынешнем сценарии уникальные природные бриллианты являются символом современной женщины, обладающей модным стилем и отмечающей свои достижения. Эти изделия, купленные самостоятельно, имеют другую и не менее важную эмоциональную связь с теми, что были подарены.

Примечательно и то, что в наши дни женщины, заходя в магазины, ищут бриллианты, выдержавшие испытание временем. Современные женщины ищут ювелирные украшения с бриллиантами, простые, но универсальные, классические, а также современные, соответствующие неповторимой индивидуальности ее стиля. Покупка бриллианта для современных женщин не связана с предметами роскоши или необходимостью, это выражение их индивидуальности. Это символ, который напоминает им об их достижениях. Вот почему в Индии наблюдается растущая тенденция к самостоятельным покупкам для себя. Женщине больше не нужно ждать, пока вторая ее половинка подарит ей бриллиант, у нее есть уверенность и утешение в том, чтобы пойти и купить себе бриллиант.