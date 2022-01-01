Россия обращается к золоту, платине, алмазам и редкоземельным металлам по мере падения курса рубля

Американским аналитикам лучше было бы правильно все рассчитать, когда они вытесняли Москву, что касается глобального доминирования России в области драгоценных металлов, алмазов и редкоземельных элементов, в то время как доллар США продолжает снижаться по отношению к мировым золотым запасам

Автор: Крис Девоншир-Эллис (Chris Devonshire-Ellis)

(russia-briefing.com) - Еще в начале февраля, незадолго до начала конфликта на Украине, российский рубль считался одной из самых недооцененных мировых валют. Ежегодный «Индекс Биг Мака» (Big Mac Index), рассчитываемый The Economist, показал, что в среднем рубль был недооценен на 2/3 по сравнению с тем, сколько он должен стоить. Только две относительно небольшие валюты были оценены выше, чем доллар США, швейцарский франк и норвежская крона. Сегодня, конечно, рубль еще больше понизился. Это приводит к тому, что отечественная продукция в России становится очень выгодной, а импортная - чрезвычайно дорогой.

Чтобы уравновесить это, местные россияне обращаются к другим товарам, которых в России предостаточно, - золоту, другим драгоценным металлам и алмазам. В какой-то степени золотые запасы России помогают поддерживать китайский юань, как я уже указывал. Россия обладает крупнейшими в мире неиспользованными запасами золота - 12 500 тонн. Россия также обладает вторым по величине в мире месторождением платины, четвертым по величине месторождением серебра, четвертым по величине месторождением редкоземельных элементов, а также является крупнейшим в мире производителем алмазов, имеющим самые большие запасы. У них есть как коммерческий потенциал, так и потенциал добавленной стоимости, и это одна из причин, по которой Соединенные Штаты, в частности, стремятся уменьшить превосходство России в этих продуктах на рынке.

Во времена глобальных потрясений эти виды товаров значительно растут в цене, поскольку валюты, на которые большее влияние оказывает политика, чем реальная стоимость, обесцениваются. В настоящее время это начинает понимать население России, но влияние огромных запасов России скоро будет ощущаться и в других местах, т. к. редкоземельные элементы являются важнейшим компонентом многих современных высоких технологий, включая полупроводники. Это может иметь неприятные последствия для Вашингтона, поскольку ведущие мировые поставщики редкоземельных элементов не находятся под контролем США, а к ним относится Китай с запасами в 44 млн тонн, Вьетнам - 22 млн тонн, Бразилия - 21 млн тонн, Россия - 12 млн тонн и Индия - 6,9 млн тонн. Соединенные Штаты имеют запасы всего 1,5 млн тонн. Это означает, что для высокотехнологичных отраслей вашингтонским аналитикам лучше было бы разработать альтернативные цепочки поставок и начать реактивацию бездействующих поставок, иначе позже у них возникнут серьезные проблемы с развитием.

В настоящее время ситуация с «кончиной» рубля наиболее очевидна, когда простые россияне требуют золота. 9 марта Россия отменила НДС на золото, а внутренний спрос, по данным газеты «Известия», с тех пор подскочил в десять раз. Ожидается, что внутренние покупки золота домохозяйствами в России в этом году достигнут 60-65 тонн. Золото теперь стало более ценным, чем доллар США, поскольку центральные банки по всему миру теперь скупают резервы и избавляются от долларов. Согласно исследованию немецкой компании по производству драгоценных металлов Solit Kapital, доллар США потерял более 80% своей покупательной способности по отношению к золоту за последний 21 год, упав еще на 4% в 2021 году. На самом деле в прошлом году Штаты скупали российское золото. Сейчас это прекратилось, что привело нас к интересному выводу: курс российского рубля сильно обесценился, но стремительно растет стоимость подтвержденных российских запасов золота, самых высоких в мире (включая еще не находящееся в обращении золото).

Тем временем стоимость доллара США падает по отношению к золоту, а это означает, что в какой-то момент Вашингтону придется распродать часть своих резервов твердых активов, чтобы поддержать доллар. У США есть значительные запасы золота, а это означает, что любое краткосрочное влияние будет незначительным. Но более продолжительный украинский конфликт и более долгосрочное введение санкций против России со временем начнут затруднять положение доллара США. Согласованная попытка подорвать доллар США может серьезно ударить по его собственной стоимости и вызвать призывы к возврату к золотому стандарту, а не к долгу, поддерживаемому долларом США. Опять же, основной проблемой, связанной с украинским конфликтом, является собственная стоимость доллара США и его положение в качестве мировой валюты. Она тоже сейчас испытывает напряжение.

Вернемся к России: 14 марта был принят закон, разрешающий уполномоченным банкам продавать золотые слитки физическим лицам за иностранную валюту. Многие граждане, обналичившие доллары, захотят воспользоваться этим и диверсифицировать свой портфель, что достаточно просто, когда страна является одним из крупнейших производителей в мире. Это также означает, что в какой-то степени российская валюта частично вернулась к золотому стандарту. Россия последовательно сокращала свои запасы долларов США до ничтожных сумм, а в прошлом году исключила доллары из Российского фонда национального благосостояния. Возможно, в Вашингтоне преувеличивали основы силы доллара США. По крайней мере, американским аналитикам в очередной раз стоило бы провести точные расчеты.

За первые две недели этого месяца клиенты российского банка ВТБ (один из банков, находящихся под санкциями США) открыли в пять раз больше обезличенных металлических счетов, чем обычно, это рост на 64%. Только в ВТБ за 2022 год граждане России открыли 57 тысяч таких счетов. Другой банк, находящийся под санкциями США, Промсвязьбанк, сообщил о десятикратном увеличении числа россиян, открывающих счета в драгоценных металлах и золоте с начала марта, в то время как спрос на золотые и платиновые инвестиционные монеты особой чеканки вырос в четыре раза.

Недавняя приостановка работы Московской биржи и введение ограничений на операции с иностранной валютой также сильно подстегнули спрос на российские драгоценные металлы. Россия также начинает производить слитки меньшего размера для обращения, и некоторые говорят о том, что они будут доступны для специальных банкоматов. Борьба между стоимостью золота и стоимостью доллара США еще может разразиться, если все большее число других национальных центральных банков начнут перестраховываться и увеличивать свои золотые и другие резервы. Россия будет только рада видеть, что резервы США тратятся на поддержку доллара, в то время как она продолжает удовлетворять мировой спрос на золото. Это может быть битва довольно глобального масштаба.