Дилемма происхождения бриллианта

Недавние санкции США в отношении российских алмазов и бриллиантов высветили программы отслеживания торговли и поставили ритейлеров между молотом и наковальней.

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Ввод войск России на Украину стал еще одним определяющим моментом для алмазной отрасли.

11 марта правительство США запретило ввоз российской алмазной продукции. Санкции распространяются на алмазное сырье из России и камни, прошедшие огранку и полировку в этой стране. Они не включают камни, добытые в России и прошедшие огранку и полировку в других странах, на которые приходится бόльшая часть российских поставок.

Более жестким сценарием был бы запрет на все бриллианты российского происхождения, независимо от того, где произведена огранка. Комитет по надзору в ювелирной отрасли США (Jewelers Vigilance Committee, JVC) предупредил, что такой шаг все еще может был предпринят, что приведет к сокращению мировых алмазных ресурсов примерно на 28%. Тот факт, что бриллианты из российского сырья все еще можно легально импортировать в США, представляет собой спасательный круг - или лазейку - для отрасли, предотвращая подобные последствия.

Многие по понятным причинам призывали к тотальному бойкоту всех российских алмазов и бриллиантов или называли их «конфликтными» или «кровавыми алмазами». Ведь компания АЛРОСА, являющаяся крупнейшим в мире производителем алмазов по объему, на долю которой приходится бόльшая часть российской добычи, на 33% принадлежит российскому правительству.

Однако по классическому определению эти товары нельзя отнести к алмазам и бриллиантам из зон конфликтов, поскольку они не финансируют повстанческое движение, ведущее гражданскую войну. Они также не запятнаны пытками или нарушениями прав человека на руднике.

На данный момент бриллианты находятся под санкциями США. Но кризис, безусловно, представляет собой этическую дилемму для отрасли.

Таким образом, он подчеркивает усилия отрасли по отслеживанию, предпринимаемые за последние несколько лет, и важность возможности отслеживать бриллиант на всех этапах его пути от рудника до рынка. Программы пытаются начать с рудника или страны, где добыто сырье, тогда как санкции учитывают «существенную трансформацию», означающую, что источником становится место, где камень меняет свою форму, превращаясь из алмаза в бриллиант.

Проблемы с отслеживаемостью

Хотя технология блокчейна упростила отслеживание транзакций между различными этапами алмазопровода, ни одна система не является надежной.

Компания De Beers, Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) и компания Sarine Technologies входят в число основных игроков, разработавших программы, как и АЛРОСА. В прошлом году российская алмазодобывающая компания представила свою программу происхождения для отслеживания своей продукции с использованием нанотехнологии. К ее чести, АЛРОСА, пожалуй, наиболее открыта для идеи передовых методов отслеживания алмазов, предоставляя сырье для программ GIA и Sarine и присоединяясь к платформе De Beers Tracr на ее начальных этапах.

Возможно, необходим фрагментированный характер работы отрасли, поскольку он обеспечивает лучшие возможности для брендинга, по крайней мере, в случае с компанией De Beers. Централизованная платформа отслеживания, которая была первоначальной целью Tracr, также создала бы проблемы с логистикой и доверием в отношении того, кто имеет доступ к данным, помимо наличия других препятствий.

Но существующие программы находятся в начальной стадии и имеют свои недостатки.

Самая известная проблема исходит от De Beers, поскольку компания агрегирует или смешивает продукцию, получаемую от своих различных рудников, расположенных в Ботсване, Канаде, Намибии и Южной Африке. Таким образом, когда сайтхолдеры хотят раскрыть происхождение своего алмаза, добытого De Beers, они должны указать данные от ее сбытового крыла DTC, поддерживающего программу, которая гарантирует, что эти алмазы были получены ответственным образом в одной из четырех стран, где находятся рудники. Примечательно, что эту продукцию нельзя продавать как алмазы или бриллианты De Beers из-за сложностей, связанных с розничным брендом компании. У De Beers также есть программа Код происхождения (Code of Origin), запущенная в прошлом году, в рамках которой алмазам сайтхолдеров, участвующих в программе, присваивается код, идентифицирующий их как камни, этично добытые компанией De Beers.

Таким образом, агрегация является камнем преткновения для ритейлера, который хочет сообщить подробности о месторождении или стране, в которой алмаз был добыт.

GIA сталкивается с аналогичной проблемой в своих Сертификатах происхождения бриллиантов (Diamond Origin Reports). Его программа получает данные из собственного лабораторного анализа алмаза до того, как он будет подвергаться огранке и полировке. Владелец алмазов - будь то участвующая алмазодобывающая компания, производитель бриллиантов, дилер или тендерная компания - отправляет камни в институт, который полагается на источник происхождения, раскрытый поставщиком. Затем анализ GIA позволяет сопоставить полученный бриллиант с его источником происхождения при его сертификации.

Это нормально, если алмазодобывающая компания напрямую отправляет товар в GIA. Но что происходит, когда бриллианты имеют несколько источников происхождения? Например, сайтхолдер или тендерный дом может купить товары компании De Beers и смешать их с поставками других алмазодобывающих компаний, а затем отправить партию на анализ. В этом случае камни имеют несколько источников. В результате в отчете GIA, как известно, перечислено до 10 возможных источников происхождения бриллиантов. Вполне возможно, что Россия может быть указана в качестве потенциального источника наряду с Ботсваной, Канадой, Намибией, Ботсваной, Лесото и Австралией, тем самым делая бриллиант, который, возможно, был добыт на приемлемом этическом руднике, неподходящим для покупателя, желающего избежать приобретения российского товара.

Sarine утверждает, что решила проблему, работая только с алмазодобывающими компаниями, желающими сканировать алмаз в ее системе на руднике, что позволяет отслеживать его путь с самого начала.

Определяемый спросом

Sarine также утверждает, что подходит к проблеме с точки зрения спроса, а не предложения, возможно, в отличие от других программ. Она работает с ритейлерами над созданием их программ устойчивого развития, используя подход «снизу вверх». Таким образом, если такому ювелирному дому, как Boucheron, объявившему о партнерстве с Sarine в январе, требуется определенное количество прослеживаемых складских запасов для создания коллекции, Sarine может указать на свои каналы вплоть до рудника.

Конечно, у каждого поставщика оборудования для обеспечения прослеживаемости есть разные соображения и разные дополнительные преимущества. De Beers и GIA полагаются на свои влиятельные бренды в обеспечении гарантий поставок.

Но возникает вопрос о том, что движет рынком товаров, полученных из ответственных источников. Если это спрос, как утверждает Sarine, то рынок все еще находится в зачаточном состоянии и растет постепенно. Кризис в России, возможно, вызвал неожиданный рост спроса на отслеживаемые товары.

В конце концов, санкции США ограничены, поэтому ювелиры и дилеры сами решают, готовы ли они покупать бриллианты, полученные из российского алмазного сырья, но прошедшие огранку в другом месте. Торговля должна дать им возможность сделать уверенный выбор с помощью надежных и четких программ отслеживания.

Некоторые американские ювелиры уже изложили свою позицию. Brilliant Earth сообщила в Твиттере, что удалила со своего сайта все бриллианты российского происхождения. Если этому примеру последуют другие, то розничный спрос на раскрытие источника происхождения возрастет. Также изменится динамика цепочки поставок.

Продолжение продаж

Санкции не мешают компании АЛРОСА продавать свои алмазы. Наибольшее беспокойство у покупателей алмазов вызывает оплата за товар, поскольку российская банковская система была отключена от международной системы переводов SWIFT. Но в первой половине марта состоялся аукцион АЛРОСА, и товары были оплачены через банки в Италии и Объединенных Арабских Эмиратах, подтвердили источники на рынке.

Таким образом, в результате, мировые поставки не сокращаются почти на 30%, как многие опасались. Это создало бы дефицит на рынке, и цены на алмазы выросли бы еще больше. Скорее, если больше американских ювелиров откажется от товаров российского происхождения, производителям бриллиантов придется соответствующим образом изменить свою деятельность. Им нужно будет направить эти товары в центры и клиентам, желающим их купить, а оставшиеся бриллианты оставить для тех, кто придерживается своего собственного этического запрета. Это привело бы к раздвоению рынка, но суммарное воздействие на предложение в долгосрочной перспективе, вероятно, было бы нулевым.

Затруднительная ситуация в розничной торговле

Бренды остаются в затруднительном положении. Им нужны поставки, но они не могут рисковать попасть под критику из-за своих экологических, социальных и управленческих позиций (environmental, social and governance, ESG). Потенциальная негативная реакция на обнаружение поставок алмазов российского происхождения возрастает с интенсивностью боевых действий на Украине, особенно если бренды по-прежнему умалчивают о источниках поставок своих бриллиантов.

Переломный момент

Конечно, необходимо учитывать множество других факторов: не в последнюю очередь то, что российские алмазы обеспечивают сотни тысяч рабочих мест в Индии и других странах. Это ставит этический вопрос перед теми, кто призывает к полному запрету. Российские алмазы и бриллианты являются частью экосистемы, от которой зависят средства к существованию диамантеров и ювелирных компаний по всему миру, в том числе в США.

Нынешний кризис является переломным моментом в стремлении отрасли к ответственному выбору поставщиков. Это может даже подтолкнуть отрасль к тому, чтобы сделать акцент на источнике трансформации, а не на происхождении, как это сделало правительство США. Возможно, это нужно обсудить.

Кроме того, это может подтолкнуть отрасль к использованию более тонкого подхода. Несмотря на всю отличную работу, которая была проделана, чтобы привести отрасль в соответствие с принципами устойчивого развития и ответственного выбора поставщиков, возможно, она слишком увязла в технических деталях своих стандартов должной осмотрительности. Как написал в своем блоге на LinkedIn американский советник RJC и бывший представитель Госдепартамента США в Кимберлийском процессе (Kimberley Process) Брэд Брукс-Рубин (Brad Brooks-Rubin), известный прямолинейностью своих высказываний, потребители поймут эту дилемму, если руководители бизнеса будут честными.

Действительно, лучше быть откровенным в своих решениях. Раскрывать дилемму - это нормально. Потребители даже ценят возможность сделать собственный выбор, как утверждает Брукс-Рубин. Прозрачность - это хорошо. Отсутствие ясности, омрачающее подход отрасли к товарам российского происхождения, только создаст дополнительную неопределенность в торговле, которая отразится на доверии потребителей. Это кризис, который отрасль не может себе позволить.