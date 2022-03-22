Лондонская биржа металлов заявляет, что в настоящее время не планирует запрещать российский металл в своей системе

Авторы: Занди Шабалала (Zandi Shabalala) и Пратима Десаи (Pratima Desai)

(reuters.com) - Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) в настоящее время не планирует исключать из своей системы металл, поступающий от российских производителей, например никель и медь от «Норильского никеля» или алюминий от компании «РУСАЛ», заявила она во вторник, несмотря на призывы некоторых членов сделать это.

Западные страны ввели санкции против российских банков после ввода войск России на Украину в прошлом месяце, который Кремль называет «специальной операцией», но пока нет никаких ограничений на покупку российского металла.

Россия поставляет около 10% мирового объема никеля, 6% алюминия и около 3,5% меди. Запрет на российский металл может привести к дефициту и дальнейшему росту цен на фоне растущей инфляции во всем мире.

В ответ на запрос дать комментарии LME заявила, что «в настоящее время не планирует предпринимать самостоятельных действий вне рамок санкций, например, путем введения ограничений в системе LME на оборот металла, произведенного в России».

«Нашим приоритетом является поддержание упорядоченного рынка на благо всех участников рынка, и поэтому мы будем постоянно пересматривать это решение и поддерживать диалог с правительствами по мере развития ситуации», - сообщила она.

Согласно трем источникам, Комитет LME по меди, в состав которого в основном входят производители, потребители и брокеры, на прошлой неделе проголосовал за то, чтобы биржа запретила новые поставки российской меди в систему LME.

Металл производства «Норникеля» (GMKN.MM), «Русала» (RUAL.MM) и «Уральской горно-металлургической компании» включен в список брендов, утвержденных LME для поставки по ее контрактам.

По словам аналитиков и трейдеров, приостановка новых поставок российского металла усугубит и без того ограниченные поставки и спровоцирует скачок цен, аналогичный тому, который наблюдался после того, как министерство финансов США ввело санкции против компании «РУСАЛ», а LME исключила ее алюминий из листинга в 2018 году.

Цены на алюминий подскочили на 30% всего за несколько дней после этого шага.

Согласно информации, полученной от четырех источников, запрет также может оказаться незаконным, если против производителей нет санкций.

«На них бы подали в суд (пострадавшие), если бы они попытались сделать это без санкций в отношении российских производителей металла, - сказал источник в Комитете по меди. - Комитет по меди является консультативным комитетом, мы можем только предложить, что должна делать LME».

LME отказалась комментировать именно вопрос о возможности судебных исков. «Норильский никель» сразу не ответил на просьбу дать комментарии.

Компания «РУСАЛ» заявила, что поддерживает регулярные контакты и ведет диалог с LME, добавив, что «алюминий по-прежнему доступен для поставок и торговли на бирже, и это будет продолжать оказывать стабилизирующее влияние на рынок и ценообразование».

Источники, знакомые с ходом обсуждений на заседании Комитета по меди, сообщили, что некоторые из тех, кто проголосовал за приостановку, сделали это по этическим соображениям, но мотивацией других могла быть перспектива более высоких доходов в случае скачка цен.

Комитет по алюминию соберется на следующей неделе, а Комитет по никелю - во вторник.

По словам источников, некоторые потребители металлов избегают приобретать сырье из России.

«Все больше покупателей нижнего звена сбытовой цепочки спрашивают: «Что вы делаете с российским металлом? Он у вас есть? Мне он не нужен», - сказал производитель медной продукции.

Запасы алюминия, меди и никеля на утвержденных LME складах уже самые низкие за всю историю и являются одной из причин недавних взрывных скачков цен.

Цена на эталонный никель на LME росла в течение нескольких месяцев, так как запасы на утвержденных складах сократились из-за высокого спроса со стороны производителей аккумуляторов для электромобилей.

8 марта цены на никель взлетели выше $100 000 за тонну после того, как китайская Tsingshan Holding Group купила большие объемы металла, чтобы сократить свои короткие ставки на понижение цен, сообщают источники.

«Запрет на металл «Норильского никеля» - это совсем не то, что сейчас нужно рынку никеля», — сказал один из трейдеров металлом.