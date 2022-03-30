Вопрос на $140 млрд: сможет ли Россия продать свою огромную гору золота?

• Россия потратила годы на создание пятого по величине золотого запаса в мире

• Сложно будет продать этот металл для укрепления рубля

Автор: Эдди Спенс (Eddie Spence)

(bloomberg.com) - Россия потратила годы на создание гигантского запаса золота, актива, который могут использовать центральные банки во время кризиса. Но любая попытка продать его теперь будет проблемой, именно тогда, когда это больше всего нужно.

С середины 2000-х годов, Банк России увеличил свои золотые резервы почти в шесть раз, создав пятый по величине запас в мире, который оценивается примерно в $140 млрд. Это такой вид активов, который он мог бы продать для укрепления рубля, упавшего, поскольку мировая экономика изолирует Россию после ее действий на Украине.

Сделать это будет сложно. Санкции запрещают учреждениям США, Великобритании и Европейского союза вести дела с Центральным банком России. Трейдеры и банки опасаются покупать слитки этой страны не напрямую или использовать другие валюты из-за страха нанести ущерб репутации или попасть под санкции. А сенаторы в Вашингтоне хотят ввести вторичные санкции против любого, кто покупает или продает российское золото.

«Вот почему они купили золото, именно для такой ситуации, - сказал Фергал О’Коннор (Fergal O’Connor), преподаватель Бизнес-школы Коркского университета (Cork University Business School). – Но, если никто не будет участвовать в торговле с вами золотом, оно не имеет значения».

Российские запасы драгоценных металлов резко выросли с 2000-х годов

По словам Джеффа Кристиана (Jeff Christian), управляющего партнера CPM Group, который следит за драгоценными металлами с 1970-х годов, Москве, возможно, придется обратиться на восток к центральным банкам таких стран, как Индия или Китай, для продажи золота или получения кредитов с обеспечением золотом.

«Они могли бы взять его со скидкой к рынку», - сказал Кристиан в интервью из Нью-Йорка. По его словам, Россия также может продавать золото через Шанхайскую биржу золота (Shanghai Gold Exchange), членами которой являются коммерческие банки, хотя любые продажи, скорее всего, будут небольшими.

Тем не менее шаг двухпартийной группы сенаторов США, направленный на создание препятствий в дальнейшем для проведения операций с золотом, может удержать банки в таких странах, как Китай и Индия, от покупки или кредитования под залог российских золотых слитков, и Пекин хочет избежать влияния санкций США, вызванных боевыми действиями. Это еще больше сужает возможности России.

Банк России не ответил на запрос дать комментарии.

Меры, касающиеся золота

Другим примером того, как Запад стремится нанести удар по торговле золотом России, является то, что Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) и CME Group Inc. исключили аффинажные заводы этой страны из своих списков аккредитованных компаний, что равносильно запрету на поступление новых российских слитков на ключевые рынки Лондона и США.

Приостановка аккредитации аффинажных заводов в LBMA ранее ограничивала доступ стран к рынку. После приостановки работы государственного аффинажного завода Кыргызстана в прошлом году эта страна была вынуждена была просить Швейцарию, может ли один из ее аффинажных заводов перерабатывать кыргызское золото для своего центрального банка, чтобы оно было принято на мировом рынке, сказали люди, знакомые с этим вопросом, которые попросили не раскрывать их имен.

По словам одного из источников, по крайней мере один швейцарский аффинажный завод отказался сделать это, опасаясь наказания со стороны LBMA. Центральный банк Кыргызстана не дал конкретных комментариев по этому вопросу.

Другие страны также обратились к золоту или попытались это сделать, столкнувшись с санкциями. По словам бывшего главы центрального банка Фархата Бенгдара (Farhat Bengdara), диктатор Муаммар Каддафи продал часть резервов Ливии, чтобы заплатить войскам во время восстания. А в обвинительном заключении США против турецкого Halkbank в 2019 году описывается, как иранские средства были конвертированы в этом банке в золото, экспортированы в Дубай, а затем проданы за денежные средства.

Венесуэла делала все возможное для получения доступа к своему золоту, хранящемуся в хранилищах Банка Англии (Bank of England), поскольку Великобритания президентом Венесуэлы признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо (Juan Guaido). Банк Англии является популярным местом для хранения слитков центральными банками из-за его расположения на лондонском рынке.

Бывший президент Уго Чавес уже репатриировал бόльшую часть венесуэльского золота. Согласно годовому отчету Банка России за 2020 год, золото хранится внутри страны.

Если Россия попадет в отчаянное положение, она может продать слитки внутри страны, чтобы купить рубли, заявила Citigroup Inc. Если бы это было сделано по фиксированной цене, то это было бы равносильно внутреннему золотому стандарту.

«Если ситуация ухудшится, вы можете в принципе снова привязаться к большому запасу золота, - сказал стратег Credit Suisse Group AG Золтан Позар (Zoltan Pozsar) в подкасте Odd Lots Bloomberg. - В таких ситуациях нужен якорь».