КОММЕНТАРИЙ: «Украина никогда не вступит в НАТО». Шесть простых слов, которые мы отказались произнести. Неужели мы сейчас собираемся удвоить нашу ошибку?

Запад решил, что Путин блефует, а он не блефовал

Автор: Ричард Четвоуд (Richard Chetwode), Лондон, 14 марта 2022 года

Сейчас легко утверждать, что Путин всегда собирался ввести войска на Украину и, если Запад не будет противостоять ему, это будет первым шагом к восстановлению советской империи. Может быть, так долго игнорируя обеспокоенность по поводу безопасности, Запад решил, что Путин блефует, а он не блефовал. Может быть, мы хотя бы частично ответственны за все происходящее.

Так зачем он это сделал?

Чтобы передать простое послание: Украина и Грузия никогда не смогут стать членами НАТО

Историки вполне могут назвать Путин авторитарным, но они также отметят, что он рассматривал вступление Украины и/или Грузии в НАТО как «явную и реальную угрозу» для безопасности России. В течение последних 15 лет он постоянно предупреждал, что не потерпит вступления ни одной из этих стран в НАТО и размещения американских ракет и войск в любой из этих стран. Об этом совершенно ясно говорили его слова и действия.

2008: НАТО заявляет, что Украина и Грузия вступят в НАТО

В 2008 году накануне саммита НАТО в Бухаресте президент Буш публично заявил: «Мы поддерживаем План действий по подготовке к членству в НАТО для Украины и Грузии». Россия сразу же предупредила: «Вступление Украины в НАТО вызовет глубокий кризис российско-украинских отношений, который повлияет на всю европейскую безопасность. Поэтому Запад тоже должен сделать выбор в отношении того, какие отношения с Россией в его интересах». Министерство иностранных дел прямо заявило, что очень мощная машина все больше приближается к тем районам, которые Россия не может не считать сферой своих собственных серьезных интересов.

Европа вынуждает НАТО пойти на компромисс

Послание более чем ясное, и, несмотря на лоббирование со стороны президента Джорджа Буша и заявление НАТО о том, что обе страны «станут» членами, некоторые европейские члены НАТО отказались согласовать дату вступления любой из этих стран. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон дал понять, что Франция «против вступления Грузии и Украины, потому что мы считаем, что это не является хорошим ответом на баланс сил внутри Европы и между Европой и Россией». Штайнмайер предупредил, что НАТО должна соблюдать определенные «ограничения» в своих отношениях с Россией. Путин очень ясно дал понять, что он чувствует: «Вступление в НАТО Грузии и Украины представляет прямую угрозу безопасности России».

Грузия игнорировала предупреждение и насмехалась над Россией, и Грузию раздавили

Грузия восприняла слова поддержки Запада и НАТО как знак того, что ей больше не нужно бояться России. Президент Грузии Саакашвили ввел войска в Южную Осетию. Президент России Медведев мгновенно отдал приказ военным, которые разбили силы Грузии, но удержались от завоевания всей страны. НАТО не пришла Грузии на помощь, и та потеряла контроль над Южной Осетией и Абхазией. После заключения мира Медведев подписал указ о признании независимости этих республик.

Основа внешней политики России: Доктрина Медведева

Затем Медведев объяснил пять принципов внешней политики России, в том числе то, что господство в мире какой-либо одной державы, даже США, порождало «неустойчивость и конфликты», что «безусловным приоритетом» для России «является защита жизни и достоинства своих граждан, где бы они ни находились», и наконец, «у России, как и у других стран мира, есть регионы, в которых находятся привилегированные интересы». Понятно, что речь идет об Украине и Грузии.

Украинский кризис 2014 года: Россия присоединяет Крым

Причины нынешнего украинского кризиса возникли в результате переговоров о торговле между ЕС и Украиной в ноябре 2013 года. Они зашли в тупик, Путин предложил Украине исключительные условия, и Виктор Янукович отказался от сделки с ЕС. Начались протесты, вмешались фашиствующие элементы, Янукович сбежал, и к власти пришло прозападное правительство. То, что Америка приветствовала как демократическую перемену, Путин рассматривал как поддерживаемый США переворот. Парламент отменил законы о языке меньшинства (русском), а остальное уже история. К России присоединился Крым, и она поддержала русскоязычных в Донецке и Луганске.

Нетрудно увидеть два послания, что «Крым никогда не станет базой НАТО» и что для России важно, чтобы НАТО не была на ее границе.

Некоторым это показалось впечатляющим - в 2016 году Дональд Трамп написал в Твиттере: «Вы посмотрите, что он делает. И так умно... И он действительно идет шаг за шагом, нужно отдать ему должное».

Россия продолжает предостерегать Запад: Украина и Грузия не смогут вступить в НАТО

В 2018 году бывший президент России Медведев снова предупредил: если Запад совершит ошибку, предложив Грузии членство в НАТО, это будет «абсолютно безответственно» и «угрозой миру», это вызовет «ужасный» конфликт.

Но в конце прошлого года Запад проигнорировал еще более строгие предостережения, сделанные Россией. Запад был готов говорить о чем угодно, кроме того, о чем хотела говорить Россия. Для тех, кто хочет изобразить это введение войск как попытку восстановить советскую империю, я не могу найти никаких доказательств того, что Путин когда-либо угрожал вновь поглотить балтийские страны или претендовать на какую-либо из их территорий. Стоит вспомнить слова самого Путина… «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца; кто хочет воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы».

Запад провел черту на песке. Это дело принципа, Украина должна иметь право на вступление в НАТО

В жизни есть простое правило, если вы не видите проблему, то у вас нет шансов найти решение, поэтому важно посмотреть на свою собственную вину. Запад был готов подвергнуть само существование Украины смертельной опасности, чтобы защитить ее право на вступление в НАТО. Британский премьер-министр сказал, что «от суверенного права украинского народа на вступление в НАТО нельзя отказаться». Можно, конечно. К сожалению, теперь мы никогда не узнаем, могли ли шесть простых слов «Украина никогда не вступит в НАТО» вообще изменить все и предотвратить эту военную операцию. Если сегодня спросить любых украинцев, предпочли бы они вернуться к состоянию как в начале февраля, но при условии, что они не будут присоединяться к НАТО, я думаю, что большинство ответило бы «да».

Лицемерие Америки (и всех остальных)

Америка, возможно, виновата так же, как и все остальные. Еще в 1959 году НАТО разместила ракеты в Турции, а в 1962 году СССР разместил ракеты на Кубе. Америка была готова начать войну, чтобы убрать эти ракеты (Карибский кризис). Сколько раз за последние 50 лет США вмешивались политическим, военным путем или тайным образом в страны Центральной и Южной Америки, потому что те находятся в зоне их влияния? Это так называемая Доктрина Монро, которая гласит, что любое политическое вмешательство иностранной державы в Южную и Северную Америку может рассматриваться как враждебное действие против США. Трамп процитировал доктрину Монро в ООН в 2019 году как предупреждение Китаю и России не вмешиваться в дела Венесуэлы, Кубы или Никарагуа. Почему для США нормально защищать свои стратегические интересы, а для России защищать свои интересы не нормально? Дискуссия о вторжении Америки и Великобритании в Ирак не делает Россию правой, но не делает правыми и Америку с Великобританией.

Самоуверенность Запада оплачивается украинской кровью

Народ Украины имеет право жить в свободной стране, но, учитывая политический прагматизм, с какой стати ей можно позволить вступить в НАТО? Проще говоря: она не должна. Может ли Тайвань подать заявку на членство в военном союзе наподобие НАТО? Конечно, нет, Китай воспримет это как акт войны и, вероятно, вторгнется на следующий день. Украина могла бы стать внеблоковой, как 120 других стран мира, или даже нейтральной, как Ирландия и Финляндия. Но именно мы на Западе громче всех кричали о том, что Украина должна быть свободна в принятии решения о членстве в НАТО, а расплачивается теперь за это народ Украины - мы на самом деле ничем не жертвуем.

Западные демократии предупредили Путина, что, если он введет войска, на него обрушится вал санкций. Поначалу считалось похвальным отправлять Украине самолеты с оборонительным вооружением (согласны ли русские с таким названием?) Зная, что мы никогда не пошлем свои войска или самолеты, не было мужеством позволить развязывание этой войны на том основании, что Украина имеет право вступить в НАТО; это был просчет, вызванный самоуверенностью. Где были прагматичные политики, которые могли бы что-то изменить, ведь Запад совершенно отказывался думать о компромиссе?

Пытаемся ли мы найти мирное решение или Запад сейчас использует эту войну, чтобы добиться смены режима в Москве?

Президент Франции Макрон или Китай могут помочь заключить мир путем переговоров. Любой мир, скорее всего, будет означать, что Украина не вступит в НАТО и оставит России южный коридор в Крым; Россия немедленно освободит остальную часть страны и выплатит репарации; и Россия, вероятно, ухватилась бы за шанс остановить эту войну.

Военных судов не будет - ни один политик США или Великобритании никогда не был привлечен к ответственности за войну, смерти и пытки в Ираке. Больше опасений сейчас вызывает тот факт, что вместо достижения мира Запад хочет опорочить Путина и экономически уничтожить Россию, чтобы осуществить смену режима в Москве. Смена режима - этим Запад «прославился». Если вы не согласны с тем, что Путин должен участвовать в принятии решения, то решения не будет. Если тигра загнать в угол, он набросится.

Разве эти шесть слов стоят того?

Война может привести мировую экономику к рецессии, рост цен нанесет ущерб всем, в первую очередь, рост цен на пшеницу (одна из основных причин арабской весны). Так стоит ли того настойчивое требование Запада о том, что Украина должна иметь право на членство в НАТО?

Ричард Четвоуд является председателем намибийской алмазодобывающей компании Trustco Resources, председателем консультативного совета австралийской технологической компании Yourdiomonds.com и неисполнительным директором компании по недвижимости Roystonea Ltd, а также он консультирует несколько алмазных (и других) компаний. Он много работал в России. Все мнения в этой статье являются его личными.