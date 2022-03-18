Как военная операция на Украине может замедлить продажи электромобилей

Цена на никель, основной компонент большинства аккумуляторов, взлетела из-за опасений, что поставки из России могут быть прекращены.

Авторы: Джек Юинг (Jack Ewing) и Стивен Гэндел (Stephen Gandel)

(nytimes.com) – Российский ввод войск на Украину потряс мировой рынок никеля, поскольку этот металл приобретает все большее значение в качестве компонента при производстве аккумуляторов для электромобилей, вызывая опасения, что высокие цены могут замедлить переход от ископаемого топлива.

В середине марта цена на никель удвоилась за один день, что побудило Лондонскую биржу металлов (London Metal Exchange) приостановить торги и фактически остановить мировой рынок никеля. После двух лет хаоса в цепочке поставок, вызванного пандемией, этот эпизод стал еще одним доказательством того, как геополитическая напряженность разрушает торговые отношения, которые компании когда-то считали само собой разумеющимися, и заставляет их переосмысливать вопрос о том, где они берут детали и металлы, которые используют для производства автомобилей и многих других товаров.

Автопроизводители и другие компании, которым нужен никель, а также другое сырье для производства аккумуляторов, такое как литий или кобальт, начали искать способы защитить себя от будущих потрясений.

Концерн Volkswagen, например, начал изучать возможность покупки никеля напрямую у горнодобывающих компаний, заявил 17 марта в интервью Маркус Дюсманн (Markus Duesmann), исполнительный директор подразделения Audi этого автопроизводителя. «Сырье станет проблемой на долгие годы», - сказал он.

Перспектива затяжной геополитической напряженности, вероятно, ускорит попытки Соединенных Штатов и Европы наладить внутренние поставки товаров, которые часто поступают из России. Месторождения никеля есть, например, в Канаде, Гренландии и даже в штате Миннесота.

«Никель, кобальт, платина, палладий, даже медь - мы уже поняли, что эти металлы нужны нам для «зеленого» перехода, для смягчения последствий изменения климата», - сказал Бо Стенсгаард (Bo Stensgaard), исполнительный директор компании Bluejay Mining, занимающейся добычей никеля на участке в западной Гренландии в рамках совместного предприятия с KoBold Metals, спонсорами которого являются Джефф Безос (Jeff Bezos) и Билл Гейтс (Bill Gates). «Когда вы видите геополитические события, связанные с Украиной и Россией, становится еще более очевидным, что существуют риски поставок этих металлов».

Но создание новых горнодобывающих предприятий, вероятно, займет годы и даже десятилетия из-за времени, необходимого для получения разрешений и финансирования. Тем временем компаниям, использующим никель (в эту группу также входят производители стали), придется бороться с более высокими ценами, которые в конечном итоге ощутят на себе потребители.

Средний аккумулятор электромобиля содержит около 80 фунтов никеля. Согласно оценкам торговой фирмы Cantor Fitzgerald, из-за роста цен в марте стоимость этого никеля более чем удвоится, до $1 750 на автомобиль.

На Россию приходится относительно небольшая доля мирового производства никеля, и бόльшая его часть используется для производства нержавеющей стали, а не автомобильных аккумуляторов. Но Россия играет огромную роль на рынках никеля. «Норильский никель», также известный как «Норникель», является крупнейшим в мире производителем никеля, имеющим крупные предприятия в Сибири. Его владелец Владимир Потанин - один из самых богатых людей России. «Норильский никель» входит в число ограниченного числа компаний, уполномоченных продавать особую форму никеля на Лондонской бирже металлов, которая занимается всей торговлей никелем.

В отличие от других олигархов, Потанин не подвергался санкциям, а Соединенные Штаты и Европа не пытались заблокировать экспорт никеля, что нанесло бы ущерб как их экономике, так и России. Перспектива того, что российский никель может быть отрезан от мировых рынков, вызывала панику.

Аналитики ожидают, что цены снизятся с недавних пиков, но останутся намного выше, чем год назад. «Тенденция будет заключаться в том, чтобы опуститься до уровня, близкого к тому, на котором мы в последний раз остановились», около $25 000 за метрическую тонну по сравнению с пиковым значением в $100 000 за тонну, сказал Адриан Гарднер (Adrian Gardner), главный аналитик, специализирующийся на никеле, работающий в исследовательской компании Wood Mackenzie.

Никель был на подъеме еще до российского вторжения, поскольку хедж-фонды и другие инвесторы сделали ставку на растущий спрос на электромобили. В этом году цена превысила $20 000 за тонну после того, как бόльшей частью в последние пять лет колебалась между $10 000 и $15 000 за тонну. В то же время из-за пандемии производилось меньше никеля.

После того, как Россия ввела войска на Украину в конце февраля, цена на никель за неделю с небольшим поднялась выше $30 000. Затем наступило 8 марта. По торговым площадкам брокерских фирм и хедж-фондов в Лондоне распространились слухи о том, что компания, которой оказалась китайская Tsingshan Holding Group, сделала огромную ставку на то, что цена на никель упадет. Когда цена выросла, Tsingshan была должна миллиарды долларов, и эта ситуация известна на Уолл-стрит как «короткое сжатие».

Цена подскочила до чуть более $100 000 за тонну, что поставило под угрозу существование многих других компаний, которые сделали неверную ставку, и вынудило Лондонскую биржу металлов приостановить торги.

На прошлой неделе биржа дважды пыталась возобновить торги никелем с новыми ценовыми ограничениями, но внезапные падения снова привели к остановке торгов. «Рынок сломан», - сказал Кит Уайлди (Keith Wildie), глава отдела торговли лондонской металлургической фирмы Romco.

Нет никаких признаков того, что цены на никель приведут к закрытию заводов, подобно тому, как дефицит компонентов, производимых на Украине, привел к остановке сборочных линий Volkswagen, BMW и других автопроизводителей. Потребуется несколько недель, чтобы повышение цен распространилось по системе.

На данный момент автопроизводители и другие крупные покупатели никеля, такие как производители стали, могут найти альтернативных поставщиков, использовать больше переработанных материалов или перейти на конструкции аккумуляторов, для производства которых требуется меньше никеля.

«Никеля достаточно, - сказал в интервью на прошлой неделе исполнительный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус (Källenius). - Но автопроизводителям, возможно, придется платить больше, сказал он, добавив: «Не исключено, что у нас будут побочные эффекты от этого конфликта».

Конфликт на Украине подчеркнул настоятельную необходимость отказа от ископаемого топлива, сказал Дюсманн (Duesmann) из Audi. Российская нефть играет гораздо большую роль в мировой экономике, чем российский никель. «Было бы слишком недальновидно говорить: “С электромобильностью не получится”», - сказал он.

Помимо немедленного прекращения поставок, автопроизводители обеспокоены отступлением от открытых рынков, которые так хорошо подходили для бизнеса. Катрин Камин (Katrin Kamin), эксперт по торговле Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy) в Германии, отметила, что мировая торговля удивительно хорошо сохранилась во время пандемии.

«Возможно, нам следует меньше говорить о том, что глобализация находится в кризисе, и больше говорить о том, что международные отношения находятся в низшей точке», - сказала Камин в электронном письме.

Но украинский конфликт, добавила она, «наносит серьезный удар по торговле».