Helzberg сообщает о стремительном росте продаж выращенных в лаборатории бриллиантов весом 2 карата

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - По словам генерального директора Helzberg Diamonds, объемы продаж выращенных в лаборатории бриллиантов этой компании показали значительный рост в прошлом году, поскольку более низкие цены позволяют потребителям покупать камни более крупного размера.

Выращенный в лаборатории бриллиант весом 2 карата стал «новым добытым из недр бриллиантом весом 1 карат», - сказала Берил Рафф (Beryl Raff) в ходе панельной дискуссии на недавней Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference).

«В 2021 году мы продали в штуках в 50 раз больше 2-каратных лабораторных бриллиантов, чем 2-каратных природных бриллиантов, - продолжила Рафф. - Покупатель таких камней повысил средний чек: там, где он купил бы камень стоимостью от $4 000 до $6 000, он стал покупателем бриллианта стоимостью от $7 000 до $9 000, потому что разница [в цене по отношению к размеру] огромная».

Представитель американской ювелирной компании отказалась уточнить или предоставить данные о продажах, но сказала, что введение категории синтетических бриллиантов «расширило рынок и открыло его для большего числа потребителей».

Компания Helzberg, которая продает выращенные в лаборатории бриллианты для свадебных ювелирных украшений и бижутерии, предлагает на своем веб-сайте несколько искусственных солитеров весом 2 карата по цене около $9 000. Многие из них имеют минимальный показатель цвета I и минимальную чистоту SI2 в соответствии со спецификациями, приведенными на странице. Напротив, компания предлагает помолвочное кольцо с природным бриллиантом круглой огранки весом 1 карат «высокого» показателя цвета и чистоты I1 или выше за $5 499.

Helzberg, дочерняя компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (Warren Buffett), начала тестировать выращенные в лаборатории бриллианты около девяти лет назад, сказала Рафф на панельной сессии, состоявшейся 21 февраля под названием «Новый потребитель и выращенные в лаборатории бриллианты» (The New Consumer and Lab-Grown Diamonds). Хотя изначально это не сработало, позже компания вернулась к этой категории, сосредоточившись на сегменте бижутерии.

«Интуитивно [бижутерия] имела для нас наибольший смысл, - вспоминает руководитель компании. - Это оказалось не так… Когда мы тестировали свадебные ювелирные украшения, они намного превзошли все наши самые смелые ожидания - намного превзошли бижутерию».

Комментарии Рафф вызвали дискуссию со Стивеном Люсье (Stephen Lussier), исполнительным вице-президентом по потребительским рынкам из компании De Beers, которая управляет линией синтетических бриллиантов - Lightbox - наряду со своим основным бизнесом по производству природных алмазов и бриллиантов. В США только что наблюдался самый сильный период продаж природных бриллиантов в истории, сказал Люсье, отметив, что вся отрасль выращенных в лаборатории бриллиантов была крошечной по сравнению с простым ростом продаж природных бриллиантов.

Кроме того, затраты на производство синтетических алмазов падают, в то время как добыча полезных ископаемых остается дорогостоящим бизнесом, сказал он в ходе панельного обсуждения.

«Можно купить оптом выращенный в лаборатории бриллиант хорошего качества за $600, - продолжил Люсье. - А как долго вы сможете продавать его за $6 000?»