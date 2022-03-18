Украинский кризис делает алмазную отрасль уязвимой

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - В результате военной операции России на Украине может появиться несколько сценариев развития событий для алмазной отрасли. Хотя еще слишком рано для того, чтобы понять все последствия кризиса, чем дольше он будет продолжаться, тем глубже будет его влияние на рынок.

После 24 февраля правительство США внесло АЛРОСА в санкционный список, который запрещает американским компаниям предоставлять кредит российской алмазодобывающей компании. На момент написания статьи санкции не запрещают компании АЛРОСА проводить продажи.

«АЛРОСА была добавлена ​​в список санкций, выбранных из «меню», но не добавлена ​​в Список граждан особых категорий и запрещённых лиц (Specially Designated National, SDN), - пояснил Комитет по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC). - По сути, этот шаг запрещает американским компаниям и физическим лицам вступать в сделки с АЛРОСА с кредитованием на период больше 14 дней, но не налагает более жестких санкций в виде замораживания активов и прямого запрета на любую деятельность».

Эти санкции могут повлиять на бизнес алмазодобывающей компании по производству бриллиантов и ее попытки создать собственную линию ювелирных изделий в США. Возможно, она потеряла репутацию на этом рынке. Согласно правилам, ритейлеры не могут брать бриллианты или ювелирные изделия у поставщика на консигнацию. Транзакции должны осуществляться с помощью денежных средств, хотя алмазы АЛРОСА в любом случае обычно продаются за денежные средства. Алмазодобывающая компания заявила, что намерена выполнять свои обязательства перед клиентами как обычно, насколько это возможно.

Возможные ограничения поставок

Компании могут покупать сырье у АЛРОСА, но столкнутся с трудностями при оплате товара, поскольку российские банки отрезаны от основной международной платежной системы SWIFT. Это означает, что клиенты компании могут платить только в рублях через местные российские банки, так как они не могут совершать международные переводы. Некоторые из них имеют такие возможности у себя. Сообщается, что Индия рассматривает возможность заключения торгового соглашения с оплатой индийскими рупиями и рублями, это помогло бы упростить операции между АЛРОСА и ее многочисленными клиентами в Индии. Однако это также может вызвать пристальное внимание американских законодателей к Индии.

Более широкие санкции, которые могут затронуть товары российского происхождения и алмазный бизнес АЛРОСА, могут оказать более глубокое влияние на рынок. Учитывая нестабильное состояние алмазного рынка, опасения понятны. Прекращение поставок из России приведет к дальнейшему дефициту, что будет способствовать резкому росту цен на алмазы и бриллианты, которые могут оказаться неустойчивыми. По данным Индийского совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), задержка платежа может иметь аналогичный эффект, поскольку она создает двух-трехнедельный перерыв в поставках из России.

Учитывая объем добычи в 32,4 млн каратов в 2021 году, что составляет примерно 29% мирового объема производства алмазов, АЛРОСА является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья с точки зрения объема в каратах. В прошлом году компания продала 45,5 млн каратов алмазов, поскольку использовала складские запасы, образовавшиеся в 2020 году, с целью удовлетворения спроса. Выручка в размере около $4 млрд в 2021 году поставила АЛРОСА на второе место после De Beers с точки зрения стоимости, которую она получила.

Примерно 70% продаж компании АЛРОСА осуществляется на ежемесячных мероприятиях (проводимых, как правило, в Москве) членам Alrosa Alliance - группе из примерно 50 ограночных компаний, имеющих долгосрочные контракты с этой алмазодобывающей компанией. Она также осуществляет продажи через аукционы, тендеры и в ходе спотовых продаж клиентам. Насколько известно Rapaport, компания завершила сделку по продаже алмазов клиентам-участникам Alliance в конце февраля, но отменила свой нью-йоркский аукцион специальных камней весом более 10,8 карата, который должен был пройти с 21 февраля по 11 марта. АЛРОСА отказалась комментировать эти события. Следующая продажа компании Alrosa Alliance запланирована на 21 марта.

Подпитывая неопределенность

Но как насчет спроса? Ситуация на Украине является еще одним фактором, вызвавшим потрясение мировых рынков в 2022 году. Высокая инфляция в США, обещание повышения процентных ставок и затянувшаяся пандемия коронавируса уже усиливают неопределенность и сказываются на настроениях потребителей.

Торговля бриллиантами и ювелирными изделиями в прошлом году продемонстрировала беспрецедентный рост благодаря американским потребителям. Но, учитывая сложившиеся условия, растет обеспокоенность, что динамика замедлится.

На данный момент ликвидность улучшилась, а цены на бриллианты выросли. Фактически, они значительно повысились за последние два месяца, поскольку затраты на алмазное сырье опережают рост розничного спроса. Структурные изменения на рынке алмазного сырья привели к дефициту и неустойчивости цен на торговых платформах вторичного алмазного сырья. Более высокие цены на алмазы подпитывают ожидания дальнейшего роста цен на бриллианты или, как предполагают некоторые, возможной коррекции, если рост не будет отражать розничный спрос. По крайней мере, неопределенность повышает интерес к бриллиантам инвестиционного качества.

Моральная дилемма

И, наконец, отрасль должна учитывать этический компонент. АЛРОСА на 33% принадлежит российскому правительству. Возможно, любые производимые ею продажи идут в государственную казну, которая финансирует военную операцию.

Может ли АЛРОСА заявлять об ответственном выборе поставщиков сегодня так же, как она делала всегда? Буквально в конце февраля совет директоров компании утвердил программу устойчивого развития до 2025 года. За прошедшие годы российские бриллианты приобрели определенную брендовую ценность благодаря вкладу АЛРОСА в решение экологических и социальных проблем и ее участию в решении отраслевых проблем. Ее близость к нынешнему конфликту может перечеркнуть эти усилия.

На данный момент, каждой компании по всей цепочке поставок предоставлено право иметь собственное суждение. Rapaport следует директиве правительства США, которая разрешает продолжать продажи АЛРОСА и торговать российскими товарами.

Тем не менее, кризис все же может повлиять на усилия ювелирных брендов по обеспечению продукции из экологически безопасных и этичных источников. Brilliant Earth объявила в Твиттере, что удалила бриллианты российского происхождения со своей платформы. Если более крупные бренды, такие как Tiffany & Co. и Signet Jewelers, которые являются клиентами Alrosa Alliance, последуют ее примеру, то проблема может оказать более широкое влияние на спрос - не только на российскую продукцию, но и на природные бриллианты в целом.

Отрасли необходимо повысить свои собственные этические стандарты, чтобы противостоять этому аргументу и усилить свой месседж о том, что она делает для улучшения жизни общества и сохранения природы. Ей необходимо усилить свою работу по маркетингу, чтобы потребители из числа поколения Y и поколения Z продолжали взаимодействовать с природными бриллиантами как с изделиями, обладающими устойчивой эмоциональной, этической и экономической ценностью. Хотя конфликт между Россией и Украиной сам по себе не должен оказать серьезного влияния на продажи алмазов и бриллиантов, неопределенность, которую он добавляет к и без того хрупкой рыночной среде, может оказать такое влияние.