Интервью с Бенни Ландой, председателем правления Lusix

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Бенни Ланда (Benny Landa), один из самых богатых людей Израиля, в 2016 году был назван журналом Globes «предпринимателем десятилетия». Сделав себе имя на цифровой печати, он основал и профинансировал ряд компаний, в том числе Lusix, которая производит выращенные в лаборатории алмазы.

В этом интервью Ланда рассказывает изданию JCK о том, почему он занялся выращенными в лаборатории алмазами, куда, по его мнению, движутся цены и идет бизнес, и что необычного привносит его компания на рынок.

Расскажите, как вы занялись выращенными в лаборатории алмазами.

Во-первых, вы должны знать о Landa Group. В 1941 году мои родители бежали из Польши в Россию. После войны я провел первые пару лет своей жизни в лагере для беженцев в Германии. Мои родители надеялись переехать в Израиль, но в то время иммиграция была нелегальной, и в итоге они уехали в Канаду, где я вырос. Затем я переехал в Израиль, потому что я сионист, еврейский патриот.

Я основал в Израиле компанию Indigo, которая разработала первый в мире цифровой печатный станок. А через 25 лет я продал его компании Hewlett-Packard. Это было 20 лет назад. Сегодня Indigo является не только крупнейшим производителем цифровых печатных машин в мире, но и обеспечивает 0,5% ВВП Израиля, чем я очень доволен.

Я основал Landa Group, и цель Landa Group - добавить еще 1,5% к ВВП Израиля, чтобы при моей жизни мы достигли 2% ВВП страны. Мы развиваем отрасли, чтобы влиять на экономику и вносить вклад в развитие общества. Я знаю, это звучит очень альтруистично, и, конечно же, это тоже бизнес, но у этого бизнеса есть более высокая цель, а не просто успех и зарабатывание денег.

Когда мы основали Landa Group, мы начали с Landa Labs, нашего исследовательского и инновационного центра. У нас работает 150 исследователей в Landa Labs. Все они занимаются только НИОКР. Они разрабатывают технологии, и бизнес-модель очень проста: когда эта технология оказывается прорывной для большого рынка, мы выделяем ее в отдельную компанию. На данный момент мы выделили семь компаний.

Мы являемся компанией, занимающейся наукой о материалах, поэтому все, что мы делаем, касается разработки процессов, основанных на науке о материалах. Ко мне подошел руководитель нашего энергетического проекта и сказал: «Я думаю, что у нас есть возможность выращивать высококачественные алмазы». И он рассказал мне о своих соображениях и почему, по его мнению, мы могли бы этим заняться.

И что является отличительной чертой Lusix?

Компанию Lusix по-прежнему характеризует то, что она очень ориентирована на науку. Вся Landa Group ориентирована на передовые технологии. Разработка глубоких технологий требует много времени. В Indigo нам потребовалось 16 лет, прежде чем мы выпустили наш первый продукт. В Lusix прошло уже 10 лет с тех пор, как мы начали разрабатывать эту технологию.

Выращивание алмаза, полученного по методу химического осаждения из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD), само по себе не уникально. Есть много компаний, которые знают, как выращивать алмазы. Но осмелюсь сказать, действительно передовые компании можно пересчитать по пальцам одной руки. И даже среди тех компаний, которые являются действительно передовыми, я думаю, у нас есть некоторые уникальные возможности.

Назовите некоторые из них.

Мы считаем, что являемся единственной алмазной компанией в отрасли, которая знает, как вырастить алмазы контролируемой формы. Например, мы выращиваем алмазы пирамидальной формы.

Это означает, что они намного ближе к окончательной форме бриллианта, чем обычные выращенные в лаборатории алмазы или большинство природных алмазов. И, следовательно, на каждый карат алмазного сырья приходится более высокий выход бриллианта. Поскольку мы контролируем форму, мы можем приблизиться к желаемому конечному продукту, нужному конечному потребителю.

Другой пример: мы можем произвести камень в виде «как выращен» (as grown) с очень высокими показателями цвета. После этого нет необходимости проводить обработку с помощью метода высокого давления и высокой температуры (high-pressure, high temperature, HPHT). Это означает, что у наших алмазов нет, например, зернистого строения. Большинству производителей трудно выращивать большие камни за один прием. Чем крупнее камень, тем сложнее сохранить цвет, чистоту и получить качественные алмазы. Поэтому их выращивают в несколько этапов, и эти этапы приводят к зернистому строению. И большинство выращенных в лаборатории бриллиантов имеют определенную степень дымки или помутнения, что неблагоприятно влияет на их блеск.

Также мы можем производить значительные объемы с очень стабильными свойствами. Когда клиент покупает у нас партию камней, не только все камни в этой партии находятся в узком диапазоне показателей цвета и качества, но мы осуществляем чрезвычайно жесткий контроль от партии к партии. Мы производим очень стабильный продукт по всей линии.

Мы также уделяем большое внимание экологическому, социальному и корпоративному управлению (environmental, social, and corporate governance, ESG). Мы получили сертифицированный рейтинг устойчивого развития от SCS Global Systems. Мы не единственная компания, сертифицированная SCS, но наличие всех этих возможностей делает нас уникальными.

Алмазы какого качества вы можете вырастить?

Наше основное внимание направлено на то, что хотят клиенты. Основное внимание мы уделяем цвету F-G. Мы можем производить цвета D и E, но наше основное внимание сосредоточено на показателе цвета F и G, а также чистоты VS.

Какой вы видите конкуренцию со стороны производителей недорогих алмазов, таких как Китай и Индия?

Если бы это был трудоемкий продукт, то мы бы забеспокоились, потому что Израиль не дешевая страна с точки зрения рабочей силы.

Если вы посетите наш завод, вы увидите стоящие ряд за рядом реакторы, а людей не увидите. Мы считаем, что у нас самая передовая из существующих фабрик по выращиванию алмазов методом CVD. Нам нужны люди для того, чтобы заменить партию и удалить готовые бриллианты, а также заменить их новыми затравками. Помимо этого, фабрика полностью автоматизирована и работает 24/7 без участия людей.

Мы верим, что именно такая технологическая основа позволит нам оставаться конкурентоспособными даже с учетом самых дешевых производителей из Китая или Индии. Я не отвергаю их; мы с большим уважением относимся к этим производителям алмазов, но не думаем, что они смогут подорвать наши позиции на рынке.

Мы не сосредотачиваемся на низкосортных мелких камнях, на низкокачественных камнях или на товарных рынках. Мы ориентируемся на премиальные рынки, где качество и стабильность имеют первостепенное значение, и внимание к вопросам ESG имеет первостепенное значение.

Сколько каратов вы производите?

Это мы не разглашаем.

Но вы не считаете себя одним из крупнейших производителей.

Нет. Мы занимаемся производством на нашей первой фабрике и нашей первой установке. Мы находимся в процессе ввода в эксплуатацию своей второй установки, которая будет запущена во втором полугодии этого года, и она увеличит нашу производительность примерно в четыре раза.

Ожидаете ли вы, что войдете в число ведущих производителей драгоценных камней в будущем?

Да.

Некоторые производители выращенных в лаборатории бриллиантов создали бренды. Вы планируете это?

Мы хотим начать с того, чтобы стать известным в отрасли именем по всему алмазопроводу. Но необходимо научиться ходить, прежде чем вы сможете побежать. Во-первых, мы хотим заявить о себе как о премиальном производителе алмазов, особенно для премиальных брендов.

Как вы относитесь к ценам на выращенные в лаборатории алмазы и бриллианты?

Мы наблюдаем снижение цен. Мы думаем, что оно выходит на плато, даже если не восстанавливается в некоторой мере. Мы не видим в этом проблемы для Lusix, потому что думаем, что сможем производить наши товары по ценам, которые позволят нам быть конкурентоспособными. Мы думаем, что с автоматизацией и прорывной наукой мы сможем производить их, обеспечивая достаточную экономичность и конкурентоспособность.

Многие компании, занимающиеся выращиванием бриллиантов в лаборатории, переключаются на технические области применения. Собираетесь ли вы этим заниматься?

В настоящее время мы полностью сосредоточены на камнях ювелирного качества. Но способность разрабатывать технологию, основанную на теоретических моделях, способность иметь чрезвычайно стабильное производство и способность производить очень чистые алмазы являются фундаментальными предпосылками для использования в некоторых из более продвинутых технологических областей применения, таких как полупроводники. Алмазы ювелирного качества на несколько порядков менее чистые, чем требуется для того, чтобы превратить алмаз в надежные полупроводники.

Мы разрабатываем платформу, на которой затем сможем основывать наши более сложные области применения, кроме применения в качестве драгоценных камней. Для всего, что мы разрабатываем, мы располагаем технологическими возможностями.

Итак, сейчас вы занимаетесь строго драгоценными камнями?

В данный момент мы занимаемся драгоценными камнями, в немалой степени из-за огромного количества исследований, необходимых для производства полупроводников на основе алмазов, для изготовления квантовой компьютерной техники или для любых других потрясающих и замечательных областей применения в будущем. Там у нас будут действительно огромные возможности, но я твердо верю в необходимость сосредотачиваться. Мы должны сосредоточиться на своей главной цели, а наша главная цель - нарастить производство, чтобы удовлетворить огромный спрос, с которым мы сталкиваемся, и укрепить нашу репутацию на рынке.

Хотите еще что-то сказать?

Все говорят о конкуренции между выращенными в лаборатории и природными бриллиантами. Я смотрю на это иначе. Если для потребителей действительно важно, чтобы камень на их пальце был создан миллионы лет назад в недрах земли, мы никогда не сможем конкурировать с этим эмоциональным аспектом.

Но для некоторых людей это не имеет большого значения. Более важным фактором является качество и стоимость. За те же деньги можно получить бриллиант большего размера. На это выгодное предложение существует огромный спрос.

Добытые из недр бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты, как и большинство других отраслей, будут продолжать сосуществовать, как электромобили и автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а также как механическая и цифровая печать. Мы совершаем революцию в цифровой печати, но механическая печать будет продолжать существовать еще много лет. Каждая технология имеет свои преимущества.

Я не в восторге от этой конкуренции между природными и выращенными в лаборатории бриллиантами. Настоящая конкуренция ведется за кошелек покупателя.