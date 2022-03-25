Почему сторонники природных и выращенных в лаборатории бриллиантов не могут договориться?

Автор: Виктория Гомельски (Victoria Gomelsky)

(jckonline.com) - Дэн Скотт (Dan Scott) любит сравнивать с браком две группировки в алмазной отрасли, часто воюющие друг с другом, - сторонников природных алмазов и сторонников выращенных в лаборатории камней.

«Когда два человека вступают в брак, их точки зрения могут не совпадать, но эти различия дополняют друг друга и создают целостные отношения, - говорит изданию JCK соучредитель и архитектор бренда Luxe Licensing, базирующегося в Нью-Джерси, агентства, которое предоставляет консультации клиентам по вопросам ювелирных украшений. - Но когда стороны ссорятся и не могут найти общий язык или не хотят его находить, тогда они расходятся и разводятся».

Скотт, десять лет проработавший директором по маркетингу Scott Kay - знаменитого ювелирного бренда, которому часто приписывают возрождение платины, - обеспокоен ожесточенной борьбой, идущей в отрасли из-за бриллиантов, поскольку он опасается, что это подорвет бизнес в целом.

«Если мы хотим быть до конца честными, бриллианты нужны не потребителям, а торговле, - говорит он. - Мы, как отрасль, вложили всю нашу веру и инвестиции в один камень. Мы не можем контролировать потребителей. Мы можем делиться с ними информацией и предлагать варианты для покупки, но мы не можем принуждать их что-то сделать. В некоторых секторах они уже заменяют бриллианты сапфирами или даже жемчугом. Отчасти причиной этому является «развод» бриллиантов. Это мир бриллиантов против бриллиантов, а он должен быть просто бриллиантовым миром».

Скотт не всегда был так увлечен бриллиантами. Он начал свое глубокое погружение в рынок выращенных в лаборатории бриллиантов около трех лет назад, когда журнал Lab Grown Magazine, посвященный вопросам выращенных бриллиантов, попросил его публиковать статьи для ежемесячного цифрового издания. «У меня не было никаких предубеждений, - говорит Скотт. - Мне просто было любопытно узнать, сколько энергии потребуется для создания алмаза с помощью метода CVD (химического осаждения в паровой фазе) или метода HPHT (высокого давления и высокой температуры). И кто это регулирует? Кто это измеряет? Как это проверяют?»

«Многие приходят к выводу, что, поскольку я пишу статьи о выращенных в лаборатории бриллиантах, у меня есть склонность поддерживать эту сторону, а это очень далеко от истины», - добавляет Скотт.

Он настолько заинтересован в том, чтобы отрасль нашла точки соприкосновения, что изучает идею создания некоммерческой организации под названием Альянс природных и искусственных алмазов (Mined & Man-Made Diamond Alliance, MMDA) (он даже зарегистрировал веб-сайт-под условным названием MMDA.world). Скотт подчеркивает, что он не заменит собой Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council) или Международную ассоциацию выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association), а вместо этого сосредоточится на том, чтобы помочь сторонникам обеих категорий прийти к согласию и соглашению.

«Хватит очернять грязью, негативом и неверными заявлениями об экологической безопасности, - говорит Скотт. - Если единство возможно, я надеюсь, что это возможно с помощью такой группы, как MMDA».

Скотт настаивает на том, что для отрасли необходим какой-то посреднический орган, занимающийся исследованием и раскрытием доказанных фактов об алмазах, поскольку в будущем ей предстоит столкнуться с дефицитом природных алмазов.

«Всегда найдутся люди, которые предпочтут бензиновый автомобиль электромобилю, цельное молоко соевому и наоборот, - говорит он. - Также всегда будут люди, которые предпочитают природные бриллианты искусственным бриллиантам. Я просто надеюсь, что они выберут бриллианты».