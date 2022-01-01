Цены на палладий стремительно вырастут из-за рецессии в конце этого года

Автор: Ранджита Пакиам (Ranjeetha Pakiam)

(mining.com) (Bloomberg News) - Безудержный рост цен на палладий после российского ввода войск на Украину, вероятно, еще не закончился. Но ошеломляющие успехи этого года выглядят хрупкими из-за признаков того, что экспорт сохранится, а спрос со стороны автопроизводителей может пострадать.

Цены на металл, около 40% которого добывается в России, недавно подскочили до рекордно высокого уровня из-за нервозности по поводу ограничений для банков этой страны и опасений, что запрет на полеты затруднит поставки клиентам по всему миру.

С тех пор они снизились из-за признаков того, что экспорт не пострадает так сильно, как предполагалось на первый взгляд, но в этом году они все же выросли более чем на 40%. Крупнейший в мире производитель ГМК «Норильский никель» может перенаправить грузы альтернативными маршрутами, несмотря на приостановку авиасообщения с Европой и США, заявил президент компании Владимир Потанин.

Палладий также может стать жертвой ускорения инфляции и замедления глобального роста, вызванного боевыми действиями в Европе. Автопроизводители потребляют около 85% поставок для производства каталитических нейтрализаторов для бензиновых двигателей, снижающих загрязнение окружающей среды, и могут также ускорить работу по переходу на гораздо более дешевую платину.

«Мы по-прежнему будем наблюдать очень волатильное и экстремальное движение цен в первом полугодии года - с риском движения цен в сторону роста, - говорит Ники Шилс (Nicky Shiels), руководитель отдела стратегии металлов из MKS PAMP SA. - Но опасения по поводу рецессии растут, поскольку ожидается, что во втором полугодии спрос снизится». И в этот момент ценовой риск сильно переключится в сторону снижения, добавила она.

Хотя палладий не попал под санкции, растущая изоляция России по-прежнему влияет на предложение. Некоторые клиенты рассматривают возможность расторжения своих контрактов с «Норильским никелем», а инвестиционные планы могут быть отложены, сообщил недавно Потанин российскому изданию РБК.

Вопрос о том, сможет ли Норильск продолжать поставлять палладий по своим долгосрочным контрактам и на спотовый рынок, будет иметь ключевое значение для траектории движения цен на металл, сказал Филип Клапвийк (Philip Klapwijk), управляющий директор Precious Metals Insights Ltd. в Гонконге. По его словам, если Москва даст указание компании ограничить поставки, цены могут значительно вырасти.

Южная Африка является вторым крупным поставщиком, на долю которого приходится около 30% мировых поставок, и палладий также производят Канада и США.

Этот металл достиг своего внутридневного максимума в $3 442,47 за унцию 7 марта, но с тех пор упал почти до $2 700. Сьюки Купер (Suki Cooper), аналитик из Standard Chartered Bank, сказала, что в 2022 году цены в среднем составят $2 763, а в следующем году упадут до $2 275.

Риски рецессии нарастают. Растет вероятность того, что объем производства автомобилей в 2022 году может быть меньше, чем ожидался, говорится в отчете Metals Focus Ltd. от 9 марта. Военная операция на Украине может привести к значительному увеличению спроса на платину, заявил в середине марта Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC). Совет заявил, что в этом году уже будет заменено 340 000 унций палладия, что на 70% больше, чем в 2021 году.

«В ближайшей перспективе ожидается сильная поддержка и даже значительный рост, вызванный новостями, связанными с Украиной, - сказал Никос Кавалис (Nikos Kavalis), управляющий директор Metals Focus. - Но поскольку наш базовый сценарий заключается в том, что потоки металлов так или иначе будут продолжаться, эта тренд на повышение рассеется позже в этом году».