Санкции против России могут повысить спрос на выращенные в лаборатории бриллианты, не связанные с конфликтами

Автор: Тиффани Эп (Tiffany Ap)

(qz.com) - Запрет США на российские алмазы и бриллианты повышает привлекательность выращенных в лаборатории камней.

По данным Министерства финансов США, на Россию приходится почти треть мирового предложения природных алмазов, при этом около 90% объемов российского производства приходится на поддерживаемую государством АЛРОСА, крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию.

Эксперты отрасли ожидают двузначного скачка цен на бриллианты в ближайшие месяцы и роста продаж выращенных в лаборатории камней.

Еще до объявления Соединенными Штатами о запрете, который является частью широкомасштабных мер по наказанию России за ее военную операцию на Украине, консалтинговая фирма Kenneth Research прогнозировала, что рынок выращенных в лаборатории бриллиантов до 2028 года вырастет в среднем на 9%. Их начали продавать даже традиционные гиганты, занимающиеся природными алмазами и бриллиантами, такие как De Beers.

Спрос на бриллианты вырос

Запрет наступает в то время, когда предложение уже и так ограничено. Согласно отчету консалтинговой фирмы Bain & Co., розничные продажи ювелирных изделий с бриллиантами в прошлом году подскочили на 29% по сравнению с 2020 годом и выросли на 11% по сравнению с уровнем до пандемии.

«Для ювелирной отрасли это была историческая удача, - сказал Монил Котхари (Monil Kothari), основатель ювелирного бренда Haus of Brilliance. - Все, с кем говоришь, заработали деньги, потому что предложение сократилось. На рынке была ликвидность, а люди, у которых были дискреционные деньги, просто скучали, сидя по домам».

Более высокая стоимость рабочей силы в Индии, где производится бόльшая часть ювелирных изделий, также способствовала росту цен на бриллианты.

С этим совпадает отложенный спрос на свадебном рынке по мере ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. По оценкам The Wedding Report, в 2022 году состоится около 2,5 млн свадеб, это самое большое количество в США с 1984 года. Это означает, что участники свадьбы - как невесты, так и гости - будут искать украшения для этого случая.

Перспективы выращенных в лаборатории бриллиантов

Полное влияние запрета неясно. Алмазы обычно отправляют в Индию или Китай для огранки и другой обработки, что делает неясной страну происхождения. Но если бирманские рубины, которые также были запрещены в США, можно считать в какой-то степени примером, то администрация Байдена примет меры, чтобы исключить возможность доставки бриллиантов через посредников.

Амиш Шах (Amish Shah), основатель компании ALTR Created Diamonds, которая занимается продажей выращенных в лаборатории камней, считает, что потребители будут чаще выбирать синтетические бриллианты, будь то по этическим или бюджетным соображениям. По его оценке, если официальные лица США будут строго проверять российские бриллианты, то цены могут подскочить на 15-25%, хотя отрицательное воздействие не ослабеет в течение нескольких месяцев.

Как правило, покупатели могут купить без ущерба для качества и по той же цене камень размером на 50% больше по сравнению с природным бриллиантом. В то же время эти выращенные в лаборатории бриллианты имеют меньший углеродный след и гарантированно не связаны с конфликтами, что, как ожидает Шах, вызовет большой отклик у мировых потребителей, которые возражают против того, что происходит на Украине.

Однако, хотя выращенные в лаборатории бриллианты могут удовлетворить часть потребительского спроса, они не смогут полностью заменить российские предложения. Общий объем производства выращенных в лаборатории алмазов составляет около 8 млн каратов, что намного меньше, чем 32,4 млн каратов, поставленных только АЛРОСА в 2021 году.