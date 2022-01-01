АЛРОСА закрывает офис в США после ухода с поста Ребекки Форстер

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – В то время как напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией продолжает расти, АЛРОСА заявила, что закроет свой офис в США к концу апреля, сообщила Ребекка Форстер (Rebecca Foerster), президент Alrosa USA, изданию JCK.

Форстер - уважаемый ветеран отрасли - подала в отставку 10 марта, еще до принятия решения о закрытии офиса.

«Это было правильное время для того, чтобы покинуть пост, учитывая геополитическую ситуацию», - говорит она.

Днем позже президент Джозеф Байден запретил импортировать алмазы или бриллианты в Соединенные Штаты из России в ответ на ее военную операцию на Украине. Российские бриллианты, прошедшие огранку и полировку в других странах, на данный момент все еще разрешены.

Но это противоречило цели американского офиса, существовавшего отчасти для продажи российской алмазной продукции напрямую на американский рынок.

АЛРОСА впервые открыла свой офис в США в 2006 году, но до 2018 года он в основном бездействовал. Форстер возглавляла его с 2019 года.

АЛРОСА, ведущая российская компания по добыче драгоценных камней и ведущий мировой производитель алмазов по объему в каратах, на треть принадлежит Российской Федерации.

Еще во время работы в АЛРОСА, Форстер ушла из состава советов директоров организации «Алмазы творят добро» (Diamonds Do Good) и Комитета по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee).