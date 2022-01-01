Новости

Lucapa Diamond получила EBITDA, приходящуюся на долю акционеров, в размере $16,6 млн

Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской бирже ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX), в 2021 году зафиксировала приходящуюся на долю акционеров EBITDA в размере $16,6 млн по сравнению с $400 000 в 2020 году на фоне более...

Сегодня

Южноафриканский алмазный дилер выпущен под залог

Предполагаемый алмазный дилер в провинции Северный Кейп в Южной Африке был освобожден под залог в размере 30 000 рандов (1 989 долларов США) после того, как он был арестован за торговлю необработанными алмазами.

Сегодня

Импорт российских алмазов в Индию возобновился после небольшой паузы

Согласно сообщению, опубликованному в индийской газете Economic Times, необработанные алмазы российской алмазодобывающей компании АЛРОСА, частично принадлежащей государству, после паузы начали поступать в Индию.

Вчера

Суратская алмазная биржа способствовала увеличению членов в Алмазной ассоциации Сурата

Поскольку Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) скоро станет реальностью, Сурат привлекает большое количество торговцев алмазами и профессионалов, работающих в этой отрасли.

Вчера

Горняки поддерживают программу расширения переработки платиноидов и алмазов в Зимбабве

Горнодобывающая палата Зимбабве (Chamber of Mines Zimbabwe, CoMZ) поддержала стремление правительства создать подходящую среду для расширения переработки («бенефикации») металлов платиновой группы (МПГ), алмазов и лития.

Вчера

АЛРОСА закрывает офис в США после ухода с поста Ребекки Форстер

Сегодня
Экспертиза

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – В то время как напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией продолжает расти, АЛРОСА заявила, что закроет свой офис в США к концу апреля, сообщила Ребекка Форстер (Rebecca Foerster), президент Alrosa USA, изданию JCK.

Форстер - уважаемый ветеран отрасли - подала в отставку 10 марта, еще до принятия решения о закрытии офиса.

«Это было правильное время для того, чтобы покинуть пост, учитывая геополитическую ситуацию», - говорит она.

Днем позже президент Джозеф Байден запретил импортировать алмазы или бриллианты в Соединенные Штаты из России в ответ на ее военную операцию на Украине. Российские бриллианты, прошедшие огранку и полировку в других странах, на данный момент все еще разрешены.

Но это противоречило цели американского офиса, существовавшего отчасти для продажи российской алмазной продукции напрямую на американский рынок.

АЛРОСА впервые открыла свой офис в США в 2006 году, но до 2018 года он в основном бездействовал. Форстер возглавляла его с 2019 года.

АЛРОСА, ведущая российская компания по добыче драгоценных камней и ведущий мировой производитель алмазов по объему в каратах, на треть принадлежит Российской Федерации.

Еще во время работы в АЛРОСА, Форстер ушла из состава советов директоров организации «Алмазы творят добро» (Diamonds Do Good) и Комитета по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee).

 

Версия для печати