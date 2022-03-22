De Beers заявляет, что безопасность цепочки поставок является критически важным условием возвращения в Анголу

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) – De Beers собирается сообщить о прогрессе в переговорах с правительством Анголы, проводимых в этом году, по вопросу потенциальных инвестиций в алмазный сектор этой южноафриканской страны.

Но предоставление новых инвестиций будет зависеть от того, сможет ли De Beers обеспечить надежность в «логистике цепочки поставок», сказала Сара Куйлаарс (Sarah Kuijlaars), финансовый директор группы.

«Мы считаем, что есть возможность заключить контракт на добычу полезных ископаемых, но подпишем что-то о добыче только в том случае, если мы действительно будем уверены, что сможем установить такие же высокие стандарты в отношении принципов ведения бизнеса и всей нашей цепочки поставок, как и в других странах мира», - сказала Куйлаарс.

«Это очень захватывающая возможность, но это долгосрочная игра, и подход к этому будет стабильным. Мы с нетерпением ждем обновления рынка в этом году», - добавила она. De Beers заявила 8 декабря, что оценивает «инвестиционный контракт на добычу полезных ископаемых» в стране, но не предоставила подробностей о том, что это может повлечь за собой.

De Beers следует за Rio Tinto, которая получила 75% акций в работе по первой фазе кимберлитового месторождения Чири (Chiri) в ангольском регионе Лунда-Сул вместе с Endiama, которая является государственной алмазодобывающей компанией Анголы. Endiama сохранила за собой 25% акций. Контракт также «… оставляет открытой возможность для Endiama увеличить свою долю до 49%».

Инвестиции - и перспектива их осуществления компанией De Beers - являются подтверждением изменений, произошедших в алмазодобывающем секторе страны после прихода к власти нового правительства во главе с президентом Жоао Лоуренсу. Среди его реформ - отмена требования о том, чтобы правительство получало контрольный пакет акций новых предприятий по добыче алмазов.

«Мы хотели бы перейти от разведки к добыче, но это долгосрочная игра», - сказала Куйлаарс о намерениях De Beers.

«Нам нужно понять, какие там потенциальные ресурсы и можем ли мы построить что-то, коммерчески привлекательное для нас и для государства. Это ранние стадии. Мы действительно должны быть уверены, что там есть ресурсы и технологии, чтобы найти путь продвижения вперед для себя и правительства», - добавила она.

В мире наблюдается нехватка крупных новых открытий алмазных месторождений, что способствует улучшению рынка, который считается потенциально лучшим за последние годы, - что нашло отражение в повышении цен на алмазное сырье. Продажи De Beers составили $4,82 млрд в 2021 году по сравнению с $2,79 млрд в 2020 году, на что сильно повлияли ограничения на поездки из-за распространения Covid.

«В 2020 году нам пришлось поставить работу на «ручной тормоз», чтобы сэкономить денежные средства. К счастью, мы выходим из этой фазы, ​​- сказала Куйлаарс. - Но есть несколько стран, на которые мы смотрим, и, без сомнения, Ангола всегда является привлекательным местом.

«Это сложная задача, поэтому мы должны убедиться, что мы сможем работать там, применяя самые высокие принципы и имея самую высокую ясность, которой мы добились в других местах на земле», - сказала она.

Куйлаарс также сообщила, что De Beers продолжает переговоры с совместным предприятием Debswana, которое является государственной алмазной компанией Ботсваны и членом которого является De Beers. На вопрос, неизбежно ли, что De Beers сократит свою 85-процентную долю в совместном предприятии, Куйлаарс ответила: «В настоящее время мы ведем переговоры; мы не можем комментировать это».